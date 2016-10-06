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Сергей Гимаев: Я не ожидал такой игры от Малкина на Кубке мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Малкин (справа)
Евгений Малкин (справа)Источник: Reuters

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

– Евгений Малкин сказал после Кубка мира, что его стиль – игра с шайбой, а вот на Кубке мира он был вынужден играть на партнеров. Почему Джино так захандрил?
– Это один из немногих вопросов, на который у меня нет четкого ответа. Я не ожидал такой игры от Малкина. Очень уважаю Женю, и в отдельные моменты он был хорош. Это наша суперзвезда мирового уровня, как Марадона – для сборной Аргентины. Но сложно сказать, почему так получилось.

Если подумать, все матчи он провел с Кулеминым. А может, стоило на правом краю попробовать другого игрока, чтобы было больше взаимодействия. Нет вопросов к Кулемину, он был жестким и здорово работал в обороне. Но все равно это не тонкий форвард.

Вспомните чемпионат мира, когда Мозякин играл с Терещенко и Кириллом Петровым, после чего Билялетдинов поставил крест на форварде «Магнитки». А ведь Сергей привык к тому, что он получает шайбу, что он – лидер, партнеры всегда могут открыться, завершить. Но тогда он почти не получал пасы, и все кончилось ужасно – 3:8 в четвертьфинале от сборной США.

Когда Тихонов работал с ЦСКА и со сборной СССР, то говорил так: если человек женился, то в следующем сезоне он не будет хорош. Потому что семейные проблемы слишком сильно отвлекают. С другой стороны встану на защиту Малкина – мы почти не видели голы на Кубке мира от Гетцлафа, Торнтона, Стэмкоса, Тавареса. А это игроки такого же уровня, как Женя. Так что не надо говорить, что Малкин провалился, зато все остальные выглядели здорово. Это не так.

– Кубок мира дал ответ на вопрос, кто лучший хоккеист мира?
– Почему не самые звездные ребята – Брэд Маршан и Патрис Бержерон – показали себя блестяще? Потому что они выступали вместе с Кросби. И на данный момент Сидни своей игрой доказал, что он – лучший хоккеист на планете. Настоящий капитан сборной Канады, лучший бомбардир и самый ценный игрок. А главное – образцовое поведение и выдающееся мастерство.

Дон Черри критиковал штаб Знарка, что Малкин и Овечкин играют мало. Но ведь в группе Кросби получал еще меньше времени. Я сидел за лавкой сборной Канады и видел, что он не переигрывал ни одного отрезка, менялся при первой же возможности. Хотя канадцы в этом смысле удивили – они были не так эффективны, как на Олимпиаде в Сочи, когда проводили суперкороткие отрезки и отличались выдающейся дисциплиной. Зато Канада намного больше и лучше играла в атаке.

– Вы не считаете, что Сидни Кросби будет покруче Уэйна Гретцки на международном уровне?
– Тогда в Нагано сборная Канады здорово недооценила чехов. Так форвард Гретцки остался без медали Олимпиады. А на чемпионат мира в те годы канадцы не присылали сильные составы. В отличие от последних лет, когда у «кленовых листьев» в Праге была настоящая банда.

Однако Уэйн Гретцки – прекрасный лидер. Его нельзя недооценивать. Величайший хоккеист, который почти на всех турнирах становился лучшим бомбардиром. Он играет по максимуму, и доверие к нему было колоссальным. Интересно, что Кросби в группе получал по 14-15 минут за матч. Гретцки же получал все большинство, выходил в ключевых моментах. Не надо забывать его игру. Не просто так Уэйна называли The Great. И до его рекордов Кросби еще очень далеко. Хотя на международной арене у Сидни полно наград, и он в полном порядке.

Сергей Гимаев: Кубок мира показал КХЛ, как работать с прессой

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