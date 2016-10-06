Сергей Гимаев: Ковальчук теперь постоянно будет в сборной России

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

– Что вы ждете от Александра Радулова и Никиты Зайцева в НХЛ?

– Радулов однозначно станет одним из лидеров «Монреаля». У него будет очень нормальный сезон. Вряд ли Саша наберет 100 очков, но станет одним из лидеров по игре и войдет в тройку бомбардиров клуба – в этом сомнений нет. Он очень хорош, и уже играл в провинции Квебек. Так что знает, чего ждать.

Не думаю, что Зайцев замахнется на «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Первый сезон у него уйдет на адаптацию. Но не сомневаюсь, что он станет основным защитником «Торонто». Первая или вторая пара, хорошая результативность. Очень универсальный игрок, у которого нет больших проблем. Хотя думаю, суперлидерских качеств Зайцеву не хватает. Так, чтобы в трудные минут он повел бы команду за собой. Никита просто отличный защитник.

В целом я с оптимизмом жду сезона НХЛ. Большие надежды, например, что Иван Проворов из «Филадельфии» вырастет в крепкого защитника для сборной России. Игроков такого амплуа нам не хватает.

– Илья Ковальчук сделал еще один хет-трик. Как вы думаете, Кови еще позовут в сборную?

– Думаю, что Ковальчук должен выступать на чемпионате мира в Кельне и на зимних Играх в Корее. К тому же надо дождаться, отпустят ли игроков НХЛ на Олимпиаду. Если нет, то Кови там просто необходим. У меня сомнений нет, что теперь Ковальчук постоянно будет в сборной.

Я смотрел, какие взаимоотношения были между Знарком и Ильей на скамейке во время матча со «Слованом» в Братиславе. Общались они замечательно.

Да, в будущее межсезонье у Ковальчука закончится контракт. Но опять же, надо дождаться решения НХЛ. Если оно будет отрицательным, то ведущих игроков постараются задержать в КХЛ, предложив им более солидные условия. Так сформируется олимпийская сборная под Корею.

Будет ли девальвация возможного золота, если игроки НХЛ не примут участия в турнире? Мы ничего не можем с этим поделать. А звание олимпийского чемпиона – это навсегда. Другое дело, что все энхаэловцы хотят поехать на Игры. И думаю, что финансовый вопрос в итоге решат.