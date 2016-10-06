Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь4 : 2Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург2 : 2Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Гимаев: Ковальчук теперь постоянно будет в сборной России

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Илья Ковальчук
Илья КовальчукИсточник: Associated Press

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

– Что вы ждете от Александра Радулова и Никиты Зайцева в НХЛ?
– Радулов однозначно станет одним из лидеров «Монреаля». У него будет очень нормальный сезон. Вряд ли Саша наберет 100 очков, но станет одним из лидеров по игре  и войдет в тройку бомбардиров клуба – в этом сомнений нет. Он очень хорош, и уже играл в провинции Квебек. Так что знает, чего ждать.

Не думаю, что Зайцев замахнется на «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Первый сезон у него уйдет на адаптацию. Но не сомневаюсь, что он станет основным защитником «Торонто». Первая или вторая пара, хорошая результативность. Очень универсальный игрок, у которого нет больших проблем. Хотя думаю, суперлидерских качеств Зайцеву не хватает. Так, чтобы в трудные минут он повел бы команду за собой. Никита просто отличный защитник.

В целом я с оптимизмом жду сезона НХЛ. Большие надежды, например, что Иван Проворов из «Филадельфии» вырастет в крепкого защитника для сборной России. Игроков такого амплуа нам не хватает.

– Илья Ковальчук сделал еще один хет-трик. Как вы думаете, Кови еще позовут в сборную?
– Думаю, что Ковальчук должен выступать на чемпионате мира в Кельне и на зимних Играх в Корее. К тому же надо дождаться, отпустят ли игроков НХЛ на Олимпиаду. Если нет, то Кови там просто необходим. У меня сомнений нет, что теперь Ковальчук постоянно будет в сборной.

Я смотрел, какие взаимоотношения были между Знарком и Ильей на скамейке во время матча со «Слованом» в Братиславе. Общались они замечательно.

Да, в будущее межсезонье у Ковальчука закончится контракт. Но опять же, надо дождаться решения НХЛ. Если оно будет отрицательным, то ведущих игроков постараются задержать в КХЛ, предложив им более солидные условия. Так сформируется олимпийская сборная под Корею.

Будет ли девальвация возможного золота, если игроки НХЛ не примут участия в турнире? Мы ничего не можем с этим поделать. А звание олимпийского чемпиона – это навсегда. Другое дело, что все энхаэловцы хотят поехать на Игры. И думаю, что финансовый вопрос в итоге решат.

Сергей Гимаев: Кубок мира показал КХЛ, как работать с прессой

Сергей Гимаев: Я не ожидал такой игры от Малкина на Кубке мира

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Гимаев: Я не ожидал такой игры от Малкина на Кубке мираСергей Гимаев: Я не ожидал такой игры от Малкина на Кубке мираЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: КХЛ должна провести круглый стол с представителями газет и телевиденияЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Выход сборной Европы в финал Кубка мира – стечение обстоятельств, будь там Россия – было бы крутоЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Кубок мира показал КХЛ, как работать с прессойСергей Гимаев: Кубок мира показал КХЛ, как работать с прессойЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».День в истории. Борису Михайлову – 726 сентября свой 72 день рождения отмечает легендарный хоккеист и тренер Борис Михайлов.Доказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛДоказательство смерти. Как Ковальчук и Войнов стали лидерами КХЛОбозреватель «Советского спорта» – об игроках нашей лиги, которым результативность повысили крайне неблагоприятные обстоятельства.Илья Ковальчук: У нас было очень серьезное собрание после игры с «Медвешчаком»Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победной игре со «Слованом» (6:0) и рассказал о настрое на предстоящий матч с ЦСКА.Владислав Третьяк: К сожалению, Овечкин играет в «Вашингтоне»Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире телеканала «МАТЧ!» прокомментировал итоги выступления сборной россии на Кубке мира по хоккею. По мнению чиновника, главной проблемой команды стала несыгранность ее лидеров.Голевые передачи Радулова и Маркова помогли «Монреалю» одолеть «Бостон»Хоккеисты «Монреаля» нанесли поражение «Бостону» (4:3) в предсезонном выставочном матче.СКА благодаря хет-трику Ковальчука разгромил «Слован»Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Слованом» со счетом 6:0.«Слован» - СКА. Ковальчук оформил второй хет-трик в сезонеКапитан СКА Илья Ковальчук забросил три шайбы в ворота «Слована» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.Сборная России прилетела в КраснодарСборная России прилетела в Краснодар, где 9 октября проведет товарищеский матч с Коста-Рикой. На сегодня у национальной команды запланирована первая тренировка на поле академии «Краснодара».Зайцев забил первый гол за «Торонто» в матче с «Монреалем»«Торонто» одержал победу над «Монреалем» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону НХЛ.Крэйг Мактавиш: Русские почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале (видео)Крэйг Мактавиш: Русские почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале (видео)Приехать на выставочный матч и встретить Крэйга Мактавиша – последнего могиканина, игравшего без шлема в НХЛ – бесценно.Евгений Малкин: Я недоволен своей игрой на КМ, мне нужно больше работать с шайбойРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по возвращению в клуб после матчей за национальную команду в розыгрыше Кубка мира признался, что недоволен своими игровыми кондициями.Виталий Мутко: В КХЛ уровень ниже, чем в НХЛ. Поражение от Канады на Кубке мира - объективная вещьМинистр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной страны по хоккею на Кубке мира в Торонто.Дмитрий Куликов: Могли вытянуть матч с КанадойЗащитник «Баффало» Дмитрий Куликов рассказал о полуфинальном матче Кубка мира-2016 Канада - Россия.Александр Якушев: Показатели нашей сборной на Кубке мира удручаютЛегенда мирового хоккея Александр Якушев поделился впечатлениями от игры сборной России на завершившемся Кубке мира.Петр Воробьев: Ковальчук с игроками СКА обращался, можно ли посмотреть матч Россия – Канада. Мы пошли на поводуГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев, который на время Кубка мира заменял в СКА Олега Знарка, рассказал, как в команде следили за возрожденным турниром.Возрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьВозрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьSovsport.ru подводит итоги Кубка мира-2016 и объясняет, почему историческое детище НХЛ, зародившееся в 1976 году, необходимо сохранить.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Никита Зайцев
Никита Зайцеввсе новости
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Сергей Гимаев
Сергей Гимаеввсе новости
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости

Cпецпредложение