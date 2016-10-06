Григорий Дрозд: Емельяненко имеет полное право высказываться о турнирах ММА

Вице-президент Федерации тайского бокса города Москвы, российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Советского спорта» высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.



Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что участие детей противоречит правилам.



– Как я понимаю, Федор имел ввиду регламент, – говорит Григорий, – ММА находятся в реестре физической культуры и спорта России, где все четко прописано. Здесь речь идет о том, что детям нельзя было участвовать в таких мероприятиях, либо на них должна была быть определенная экипировка, о чем сказано в регламенте и принято законом. Если это не соблюдалось, это очень грубое нарушение, и я поддерживаю Федора. Это дети, с которыми могут возникнуть проблемы, если организаторы будут делать подобные вещи. На мой взгляд, все это должно очень жестко контролироваться. К детям вообще должен быть особый подход, и если с каким-то мальчиком что-то случиться – это не очень правильно. Были ли это показательные бои? Все-таки, как я уже говорил, есть регламент. Как руководитель Федерации тайского бокса, я всегда придерживаюсь правил, которые принимаются российской организацией. Если нельзя выступать без шлема – это нарушение.



– Представитель главы Чечни в Европе считает, что ни о какой жестокости и речи быть не может, Федор придерживается другого мнения. А вы что скажете?

– Не могу комментировать эту ситуацию только с ваших слов. Нужно вообще понимать, что такое жестокость. Если дети боксировали – это одна история. Если били друг друга ногами, ломали челюсти и носы – другая. Единоборства – тот вид спорта, который развивает смелость, уверенность в себе, порядочность и уважение. Безусловно, все должно быть под контролем организации и тренеров. Жестокости в спорте быть не должно.

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– Влияет ли на детей выход на подобного рода арену, как на турнире в Грозном?

– Родители всегда знают, куда отдают своих детей. Приходя в секцию тайского бокса или бокса они не учатся играть в шахматы, а учатся драться и защищаться. Все спортивные мероприятия проходят при наличии болельщиков. Вопрос лишь в том, сколько лет было детям на турнире, о котором мы говорим, могли ли они участвовать в нем. А то, что они бьют друг друга... ну это такой вид спорта. Дети, в принципе, привыкают с раннего возраста. Мы проводим поединки на открытых рингах, куда приходят друзья и болельщики, но происходит это все в рамках правил, которые прописаны в Министерстве спорта. Что касается психологического настроя, то если на ринге работает рефери, соблюдаются правила, то все это в пределах нормы.



– Имеет ли право Федор Емельяненко давать оценки турнирам по смешанным единоборствам?

– Он точно имеет права говорить о ММА, как человек, как икона, на которую молится весь мир. Именно он развил этот вид спорта в нашей стране, и как президент организации, он может рассуждать о том, что есть плохо, а что хорошо. Лично для меня ММА в России развились благодаря Феде.

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Насколько зашел конфликт? Думаю, что организаторы не хотели наносить урон своим мальчишкам, они ведь благоразумные люди. Возможно, это выглядело в агрессивной форме и я бы не хотел говорить, что на турнире в Грозном творилось беззаконие. Наверное, было большое желание показать этот красивый вид спорта. Возможно, Федору показалось, что в каких-то моментах все это слишком ярко выражено, но то что Емельяненко имеет право комментировать и вообще говорить об ММА – не обсуждается. Для меня он герой России, символ ММА, и не только я придерживаюсь такого мнения.

– Кстати, на турнире в Грозном участвовали дети главы Чеченской республики Рамзана Кадырова...

– Ну вот какой отец пожелает плохого своему ребенку? На мой взгляд, здесь больше шумихи. Допускаю, что это было ярко. Вообще, любой отец никогда не сделает плохо своему ребенку. Думаю, все это было сказано на эмоциях и не вижу никаких проблем. К тому же, в Чечне в последние годы проводились ряд мировых мероприятий, а скоро состоится в Грозном первенство России по тайскому боксу и я хочу туда поехать, как вице-президент Федерации. Это не проблема. Но Емельяненко имеет права высказываться, поскольку он создал этот вид спорта в нашей стране, – сказал Дрозд.