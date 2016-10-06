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Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Рикко Гросс
Рикко ГроссИсточник: Sovsport.ru

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс, которого мы встретили на чемпионате России по летнему биатлону, рассказал, удалось ли ему отдохнуть минувшим летом и с каким настроением команда подходит к новому сезону, а также он вспомнил о далеком прошлом и поделился планами на ближайшее будущее.

«Я ПОМНЮ, КАК МЕДВЕДЦЕВ ВЫИГРАЛ У МЕНЯ В 1992-м»

– Рикко, был ли хоть один день этим летом, когда вы позволили себе забыть о биатлоне напрочь?
– Нет! Даже в отпуске, когда мы ненадолго расстаемся с командой и я возвращаюсь домой, всегда думаю о биатлоне. Размышляю, что еще можно сделать, чтобы мы стали лучше.

– Сколько часов ежедневно вы размышляете на эту тему?
– Бесконечно! За завтраком, обедом и ужином. Всегда. Биатлон – моя жизнь.

– В этом сезоне старшим тренером женской сборной России стал Валерий Медведцев. Ваши с ним спортивные годы пересеклись во времени. Вы помните, как вместе с ним бежали первый этап олимпийской эстафеты в Альбервиле в 1992 году?
– Конечно! Я был еще молод, а Валерий стал к тому времени большим спортсменом.

– Может, вы еще и вспомните, сколько Валерий выиграл у вас на первом этапе?
– Если вы хотите знать, помню ли я, что он тогда обыграл меня, – то, конечно, я не забыл об этом. (Медведцев на стартовом этапе выиграл у Гросса 41 секунду. – Прим. ред.). Но я также отлично помню, как закончилась вся эта эстафета, – Гросс довольно хохочет, потому что именно его команда выиграла тогда золотые медали и он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. – Сейчас для меня как тренера важно, чтобы сборная России добивалась успеха в гонках – не забывайте, что результат в биатлонной эстафете оценивают не по первому этапу, а по итогам последнего.

– Александр Попов, который работает вместе с вами в мужской команде, также был участником той эстафеты. А с ним вы часто вспоминаете общее спортивное прошлое?
– Бывает. Но мы не говорим о том, какими отличными парнями мы были и какие золотые медали выигрывали. Мы вспоминаем прошлое с практической целью – чтобы весь свой опыт отдать команде. Обычно это случается, когда приходится соревноваться в особо трудных условиях – в метель, ветер. Тогда достаем из памяти все свои секреты-уловки и рассказываем о них парням.

– Удалось ли придумать что-то новое в это межсезонье, для того чтобы усилить подготовку и улучшить результаты?
– Мы придумали, конечно. Но было бы глупо об этом рассказывать.

– Командный секрет?
– Не совсем секрет. Просто раз это командное – то рассказывать об этом нечестно.

– В прошлом году наши биатлонисты были очень довольны работой с вами в межсезонье. Говорили, что сбор с Гроссом – это круто и интересно. В частности рассказывали о ваших общих горных велопоходах. Чем вы занимали команду этим летом?
– Мы и на этот раз не оставили в стороне велосипед. Езда по горам великолепно укрепляет, поэтому не вижу смысла от нее отказываться. Ну и кроме велотренировок было много интересного. У нас дружная команда, в ней приятно работать.

«НЕ НАДО ВОСПРИНИМАТЬ КОМАНДУ, КАК СБОРНУЮ КЛУБОВ»

– Как часто вы контактируете со спортсменами и тренерами, которые готовятся к сезону отдельно от вашей группы?
– Не переживайте, мы в постоянном контакте. Не хочу, чтобы нас воспринимали, как разные клубы по интересам Я видел, как все ребята выступили на летнем чемпионате. Впереди нас ждет сбор в Рамзау, где будет также тренироваться группа Андрея Падина. Мы все – одна сборная, находимся в постоянном контакте, по возможности общаемся. Для меня сейчас главное, чтобы 12–14 лучших биатлонистов России выступали на международных стартах и показывали свой лучший уровень. Неважно, в каких группах они тренировались.

– Насколько нам известно, группа Андрея Крючкова, в которой работает лидер сборной Антон Шипулин, в это межсезонье для улучшения стрелковых показателей пригласила тренера по стрельбе Андрея Гербулова. Как работают над этим компонентом все остальные?
– Главное – работают. Знаю, наша стрельба действительно не была совершенной. Такой мы ее назовем, когда она будет стопроцентной по результативности. Пока она не такая, но я вас уверяю, мы все к этому стремимся, думаем, анализируем, исправляем.

– Какие командные результаты сделают вас счастливым тренером?
– Мы ждем медалей – прежде всего на чемпионате мира. Ну и естественно надеемся на хорошее выступление в Кубке мира. Два года назад мы были четвертыми в Кубке наций, в прошлом году – третьими. Теперь я очень надеюсь, что нам удастся добраться до второго, а еще лучше до первого места. Однако все мы понимаем, что конкуренты будут очень сильны.

– Не помешали ли летом тренировочному процессу травмы или другие неприятные истории?
– Нет, все было лучше, чем просто здорово. Сейчас все здоровы. На прошлом сборе, было дело, Макс Цветков пропустил несколько тренировок из-за легкого недомогания.

– На кого из ребят, кто не всегда попадал в основную сборную в прошлом году, вы рассчитываете сейчас? У кого есть потенциал в будущем занять лидерское место Шипулина?
– В России много талантливых спортсменов, нам нужно отобрать лучших из них. Будет некорректно, если я стану давать прогнозы, кто станет или не станет лидером. Но могу точно сказать, что у нас очень сильный резерв – взгляните на результаты российских ребят на Кубке IBU. Там регулярно побеждали Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Петр Пащенко, Тимофей Лапшин, Алексей Слепов.

«УДИВИЛСЯ, КОГДА УВИДЕЛ В РАУБИЧАХ ЛУКАШЕНКО»

– Недавно вы приняли участие в Гонке чемпионов в белорусских Раубичах. Удивились, что на это мероприятие приехал президент страны?
– Еще как! Но это говорит только о том, насколько важен для страны этот вид спорта.

– Вы пообщались с Александром Лукашенко лично?
– Для этого у него было слишком мало времени. Он разговаривал с нами со всеми вместе.

– Что вы рассказывали своим старым друзьям, когда они спрашивали: «Как идут твои российские дела, Рикко»?
– Конечно, многие спросили меня об этом. Я им рассказал, что у меня отличная команда и у нас большие совместные планы.

– Сколько дней у минувшего лета вы отрезали для семьи?
– Шесть!

– И где вы провели свой отпуск?
– На море, – ответил Рикко по-русски и продолжил на английском: – Я люблю Италию, и этим летом мы с семьей провели там несколько замечательных дней. Играли в гольф, катались на велосипедах, просто гуляли.

– Удалось хоть краем глаза в августе посмотреть Олимпийские игры? Чья победа вам запала в душу больше всего?
– Смотрел, но не так много, как хотелось бы. Слишком много у меня было важных дел, которые нельзя отложить и сесть перед телевизором. Самое интересное я выделить не могу – все, что видел, было захватывающим. Победа ваших гандболисток была прекрасна. К слову, в Германии гандбол в некоторых регионах – спорт номер один, например, в Гуммерсбахе или Магдебурге.

– Вы, наверное, в курсе, что Олимпиаду пропустила сборная России по легкой атлетике. Как считаете – справедливо?
– Нет. Команда не должна была нести коллективную ответственность. Я искренне верю, что среди российских легкоатлетов было много чистых спортсменов и они должны были ехать в Рио. Конечно, все должны бороться с допингом. Но борьба должна быть честной и по одним правилам. Вообще, это очень тяжелый вопрос.

– Тогда вопрос полегче. Ваша любимая «Бавария» в этом сезоне в Лиге чемпионов играет в одной группе с российской командой – «Ростовом». Вы смотрели их встречу в первом туре?
– Мы обсуждали эту игру до ее начала с Александром Поповым. Он спросил у меня: «Сколько забьет Бавария?» «Четыре или пять», – говорю. И оказался прав! 5:0 – это была отличная победа. 

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