Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!
Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс, которого мы встретили на чемпионате России по летнему биатлону, рассказал, удалось ли ему отдохнуть минувшим летом и с каким настроением команда подходит к новому сезону, а также он вспомнил о далеком прошлом и поделился планами на ближайшее будущее.
«Я ПОМНЮ, КАК МЕДВЕДЦЕВ ВЫИГРАЛ У МЕНЯ В 1992-м»
– Рикко,
был ли хоть один день этим летом, когда
вы позволили себе забыть о биатлоне
напрочь?
– Нет! Даже в отпуске, когда мы ненадолго расстаемся с командой и я возвращаюсь домой, всегда думаю о биатлоне. Размышляю, что еще можно сделать, чтобы мы стали лучше.
– Сколько
часов ежедневно вы размышляете на эту
тему?
– Бесконечно! За завтраком, обедом и ужином. Всегда. Биатлон – моя жизнь.
– В
этом сезоне старшим тренером женской
сборной России стал Валерий Медведцев.
Ваши с ним спортивные годы пересеклись
во времени. Вы помните, как вместе с ним
бежали первый этап олимпийской эстафеты
в Альбервиле в 1992 году?
– Конечно! Я был еще молод, а Валерий стал к тому времени большим спортсменом.
– Может,
вы еще и вспомните, сколько Валерий
выиграл у вас на первом этапе?
– Если вы хотите знать, помню ли я, что он тогда обыграл меня, – то, конечно, я не забыл об этом. (Медведцев на стартовом этапе выиграл у Гросса 41 секунду. – Прим. ред.). Но я также отлично помню, как закончилась вся эта эстафета, – Гросс довольно хохочет, потому что именно его команда выиграла тогда золотые медали и он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. – Сейчас для меня как тренера важно, чтобы сборная России добивалась успеха в гонках – не забывайте, что результат в биатлонной эстафете оценивают не по первому этапу, а по итогам последнего.
– Александр
Попов, который работает вместе с вами
в мужской команде, также был участником
той эстафеты. А с ним вы часто вспоминаете
общее спортивное прошлое?
– Бывает. Но мы не говорим о том, какими отличными парнями мы были и какие золотые медали выигрывали. Мы вспоминаем прошлое с практической целью – чтобы весь свой опыт отдать команде. Обычно это случается, когда приходится соревноваться в особо трудных условиях – в метель, ветер. Тогда достаем из памяти все свои секреты-уловки и рассказываем о них парням.
– Удалось
ли придумать что-то новое в это межсезонье,
для того чтобы усилить подготовку и
улучшить результаты?
– Мы придумали, конечно. Но было бы глупо об этом рассказывать.
– Командный
секрет?
– Не совсем секрет. Просто раз это командное – то рассказывать об этом нечестно.
– В
прошлом году наши биатлонисты были
очень довольны работой с вами в межсезонье.
Говорили, что сбор с Гроссом – это круто
и интересно. В частности рассказывали
о ваших общих горных велопоходах. Чем
вы занимали команду этим летом?
– Мы и на этот раз не оставили в стороне велосипед. Езда по горам великолепно укрепляет, поэтому не вижу смысла от нее отказываться. Ну и кроме велотренировок было много интересного. У нас дружная команда, в ней приятно работать.
«НЕ НАДО ВОСПРИНИМАТЬ КОМАНДУ, КАК СБОРНУЮ КЛУБОВ»
– Как
часто вы контактируете со спортсменами
и тренерами, которые готовятся к сезону
отдельно от вашей группы?
– Не переживайте, мы в постоянном контакте. Не хочу, чтобы нас воспринимали, как разные клубы по интересам Я видел, как все ребята выступили на летнем чемпионате. Впереди нас ждет сбор в Рамзау, где будет также тренироваться группа Андрея Падина. Мы все – одна сборная, находимся в постоянном контакте, по возможности общаемся. Для меня сейчас главное, чтобы 12–14 лучших биатлонистов России выступали на международных стартах и показывали свой лучший уровень. Неважно, в каких группах они тренировались.
– Насколько
нам известно, группа Андрея Крючкова,
в которой работает лидер сборной Антон
Шипулин, в это межсезонье для улучшения
стрелковых показателей пригласила
тренера по стрельбе Андрея Гербулова.
Как работают над этим компонентом все
остальные?
– Главное – работают. Знаю, наша стрельба действительно не была совершенной. Такой мы ее назовем, когда она будет стопроцентной по результативности. Пока она не такая, но я вас уверяю, мы все к этому стремимся, думаем, анализируем, исправляем.
– Какие
командные результаты сделают вас
счастливым тренером?
– Мы ждем медалей – прежде всего на чемпионате мира. Ну и естественно надеемся на хорошее выступление в Кубке мира. Два года назад мы были четвертыми в Кубке наций, в прошлом году – третьими. Теперь я очень надеюсь, что нам удастся добраться до второго, а еще лучше до первого места. Однако все мы понимаем, что конкуренты будут очень сильны.
– Не
помешали ли летом тренировочному
процессу травмы или другие неприятные
истории?
– Нет, все было лучше, чем просто здорово. Сейчас все здоровы. На прошлом сборе, было дело, Макс Цветков пропустил несколько тренировок из-за легкого недомогания.
– На
кого из ребят, кто не всегда попадал в
основную сборную в прошлом году, вы
рассчитываете сейчас? У кого есть
потенциал в будущем занять лидерское
место Шипулина?
– В России много талантливых спортсменов, нам нужно отобрать лучших из них. Будет некорректно, если я стану давать прогнозы, кто станет или не станет лидером. Но могу точно сказать, что у нас очень сильный резерв – взгляните на результаты российских ребят на Кубке IBU. Там регулярно побеждали Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Петр Пащенко, Тимофей Лапшин, Алексей Слепов.
«УДИВИЛСЯ, КОГДА УВИДЕЛ В РАУБИЧАХ ЛУКАШЕНКО»
– Недавно
вы приняли участие в Гонке чемпионов в
белорусских Раубичах. Удивились, что
на это мероприятие приехал президент
страны?
– Еще как! Но это говорит только о том, насколько важен для страны этот вид спорта.
– Вы
пообщались с Александром Лукашенко
лично?
– Для этого у него было слишком мало времени. Он разговаривал с нами со всеми вместе.
– Что
вы рассказывали своим старым друзьям,
когда они спрашивали: «Как идут твои
российские дела, Рикко»?
– Конечно, многие спросили меня об этом. Я им рассказал, что у меня отличная команда и у нас большие совместные планы.
– Сколько
дней у минувшего лета вы отрезали для
семьи?
– Шесть!
– И
где вы провели свой отпуск?
– На море, – ответил Рикко по-русски и продолжил на английском: – Я люблю Италию, и этим летом мы с семьей провели там несколько замечательных дней. Играли в гольф, катались на велосипедах, просто гуляли.
– Удалось
хоть краем глаза в августе посмотреть
Олимпийские игры? Чья победа вам запала
в душу больше всего?
– Смотрел, но не так много, как хотелось бы. Слишком много у меня было важных дел, которые нельзя отложить и сесть перед телевизором. Самое интересное я выделить не могу – все, что видел, было захватывающим. Победа ваших гандболисток была прекрасна. К слову, в Германии гандбол в некоторых регионах – спорт номер один, например, в Гуммерсбахе или Магдебурге.
– Вы,
наверное, в курсе, что Олимпиаду пропустила
сборная России по легкой атлетике. Как
считаете – справедливо?
– Нет. Команда не должна была нести коллективную ответственность. Я искренне верю, что среди российских легкоатлетов было много чистых спортсменов и они должны были ехать в Рио. Конечно, все должны бороться с допингом. Но борьба должна быть честной и по одним правилам. Вообще, это очень тяжелый вопрос.
– Тогда
вопрос полегче. Ваша любимая «Бавария»
в этом сезоне в Лиге чемпионов играет
в одной группе с российской командой –
«Ростовом». Вы смотрели их встречу в
первом туре?
– Мы обсуждали эту игру до ее начала с Александром Поповым. Он спросил у меня: «Сколько забьет Бавария?» «Четыре или пять», – говорю. И оказался прав! 5:0 – это была отличная победа.