Николай Левников: Готов занять расстрельную должность

Руководитель судейского комитета РФС Николай Левников называет должность начальника департамента судейства и инспектирования «расстрельной». Но при этом говорит, что готов заменить на ней ушедшего в отставку Валентина Иванова.

– С чем связано решение Валентина Иванова подать в отставку? – вопрос Николаю Левникову.

– Об этом надо спрашивать у него. Должность руководителя департамента судейства и инспектирования – расстрельная. Случаются эпизоды, когда наваливается много критики. Надо уметь держать удар.

– Если эта должность расстрельная, что тогда стало последней пулей для Валентина Иванова?

– Его никто не увольнял – он сам написал заявление. Критика после матча «Зенит» – «Спартак» была направлена не на Валентина Иванова, а конкретно на арбитра Сергея Иванова. В принципе, ничего сверхъестественного не произошло. Мы в установленном порядке разберем судейство Сергея Иванова и его бригады. Экспертно-техническая комиссия рассмотрит, являлось ли судейство необъективным. После этого члены комиссии примут решение.

Случаев, когда не показывалась вторая карточка, было много. Но было два матча подряд со «Спартаком», когда момент связан с назначением или не назначением пенальти в ворота соперника. Вот здесь руководителю департамента надо было дать более четкие объяснения. Тогда не было бы такой реакции после второго матча. А так от клуба пришло письмо в департамент с просьбой отстранить судью Иванова. Но как мы можем отстранить судью Иванова, если есть документы, утвержденные исполкомом РФС? И Валентин Валентинович должен был отстаивать позицию, что все будет рассмотрено на основании документов.

– Известный в прошлом арбитр Юрий Баскаков считает, что отставка Иванова пойдет на пользу футболу. Вы тоже так считаете?

– Я так никогда не скажу. Иванов – квалифицированный, сильный специалист, методист и учитель. Один из лучших за всю историю российского футбола. Думаю, Иванов уходит не из футбола. Просто с точки зрения руководителя, возможно, он сам почувствовал, что что-то делает не так.

– Когда последний раз общались с Ивановым?

– К сожалению, очень давно. Произошел один случай, когда разошлись наши взгляды. Это касалось того, кто может инспектировать матчи премьер-лиги. После этого встречи были только официальными. Встречались с Валентином на заседаниях судейского комитета, исполкоме. Хотя это неправильно.

– То есть между вами черная кошка пробежала?

– Нет. С огромным уважением отношусь к Валентину, как к специалисту и коллеге-арбитру. Но у нас разные взгляды на развитие судейства в стране.

– Общался с Лидией Ивановой. Она говорит, что ее сын страшно устал от безобразия. Что это за безобразие?

– Не знаю. Лидия Гавриловна общалась с Валей… Моя твердая убежденность – чтобы не было разговоров, надо следовать всем документам. Пусть они не совсем правильные – тогда надо их менять. Но чтобы было доверие со стороны футбольного сообщества и судей, документы нужно соблюдать. Как только один раз они не соблюдаются, появляются разговоры. Успешность работы судейской организации – в полном, я бы даже сказал, тупом соблюдении документов, утвержденных исполкомом РФС. Это порядок назначения судей на игры, соблюдение дисциплинарного кодекса арбитра, порядок ротации судей между лигами… Если хоть раз кто-то вынудит тебя эти документы не соблюсти, система идет в разнос. Задача руководителя департамента – стоять на страже выполнения этих правил. Это тяжело, но надо.

– Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что подготовкой судей занимается Левников, а не Иванов…

– Я готовлю судей? Ничего подобного. Это все прерогатива департамента судейства и инспектирования, который возглавлял Валентин Иванов. Судейский же комитет РФС, который я возглавляю, занимается открытием судейских школ на любительском уровне. Больше ничего. Вячеслав Иванович Колосков, к сожалению, не в курсе этого.

– После ухода Валентина Иванова вы готовы возглавить департамент судейства и инспектирования?

– Это, как я уже сказал, расстрельная должность. Но если поступит предложение, не откажусь.

Валентин Иванов: Есть люди, которые в силу разных причин ко мне не очень хорошо относятся