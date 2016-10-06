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Как выглядят футболисты сборной России в FIFA 17. Угадаешь, кто есть кто?

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Как выглядят футболисты сборной России в FIFA 17. Угадаешь, кто есть кто?

В преддверии товарищеского матча сборной России с командой Коста-Рики и в связи с выходом FIFA 17, sovsport.ru предлагает вашему вниманию ознакомиться с российскими футболистами в новейшем футбольном симуляторе, а также пройти тест, в котором нужно отгадать футболиста сборной по лицу в игре.

В FIFA 17 игроков с российским паспортом чуть больше двухсот и лишь четырем футболистам удалось перейти рубеж рейтинга в 80: Алан Дзагоев (81 – общий рейтинг), Олег Шатов (81) и Игорь Смольников (81), Игорь Акинфеев (80).  Совсем чуть-чуть не дотянули до восьмидесяти и остановились на рейтинге 79 Денис Черышев, Василий Березуцкий, Александр Самедов, Федор Смолов, Артем Дзюба, Павел Мамаев и Игорь Денисов.

Что касается физических данных - мы отметим пять лучших российских футболистов в каждом направлении. Самым быстрым оказался Эльмир Набиулин, его уровень скорости - 91. За ним следом идут Аслан Дудиев (88), Владимир Быстров (88), Олег Шатов (88), Ренат Янбаев (87).

Сильнейшим в России, EA Sports сделала Артема Дзюбу, его физические данные равны 85, далее Дмитрий Тарасов (82), Дмитрий Смирнов (82), Александр Бухаров (81) и Алексей Березуцкий (81).

Футболистами, обладающими лучшим пасом, по версии канадского разработчика спортивных игр, стали Александр Самедов (рейтинг паса – 79), Павел Мамаев (79), Олег Иванов (78), Алан Дзагоев (78), Дмитрий Комбаров (77).

Самые техничные – Олег Шатов, его рейтинг дриблинга – 82. Денис Черышев (79), Александр Кокорин (79), Алан Касаев (79) и Павел Мамаев (79).

В пятерке лучших защитников первые три – это футболисты ЦСКА – Василий Березуцкий (82), Сергей Игнашевич (82), Алексей Березуцкий (79). Также среди лучших Игорь Смольников (78) и Дмитрий Тарасов (77).

Интересные факты:

– Самым молодым российским футболистом в футбольном симуляторе от EA Sports стал нападающий «Крыльев Советов», семнадцатилетний Егор Голенков, а самым старым Сергей ИГнашевич, возраст которого – 37 лет. К слову, в прошлой версии игры самым старым футболистом был голкипер Александр Филимонов, которому на данный момент 42 года.

– Нападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко в игре отсутствует, потому что у FIFA нет прав на ФНЛ.

– Самый высокий полевой игрок – Артем Дзюба (196 см), а голкипер Александр Руденко (201 см), самый маленький футболист – Халид Кадыров (164 см), а голкипер – Николай Заболотный (184 см).

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