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Из «Зенита» к Неймару. Как Жулиано пробился в состав сборной Бразилии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жулиано
ЖулианоИсточник: Reuters

Накануне матча Бразилии с Боливией, Sovsport.ru рассказывает, почему полузащитник «Зенита» Жулиано вскоре может стать незаменим в сборной.

Выше Неймара

«Покажи мощную игру за свой клуб», – такое наставление получил Жулиано от главного тренера сборной Тите в сентябре, перед возвращением в «Зенит». Впрочем, подобные слова специалист сказал и остальным футболистам. Но лучше всех справился именно Жулиано.

Полузащитник, который никогда не являлся бомбардиром, успел забить 9 мячей в 10 матчах, да еще и раздал 7 голевых передач. O Globo собрал простую статистику об игроках сборной: оказалось, что с 12 августа столько голов за свой клуб не забивал никто, даже Неймар.

1. Жулиано («Зенит») – 9 голов
2. Неймар («Барселона») – 5
3. Коутинью («Ливерпуль») – 4
4. Фирмино («Ливерпуль») – 4
5. Габриэл Жезус («Палмейрас») – 3

Практичнее Паулинью

Фантастические матчи за «Зенит» и удачный выход на замену в игре с Колумбией позволили предположить, что Жулиано не станет просто запасным, как тот же Рафаэл Кариока, а будет все чаще появляться в составе сборной. Так и произошло. С Боливией из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть Паулинью. И уже известно, что заменит его именно Жулиано. Тренерский штаб сборной не скрывает состав и называет его за сутки до игры.

Жулиано, как и Паулинью, когда-то работал под началом Тите (в «Интернасьонале» в 2009 году). Полузащитник был еще совсем молод, и как признавался позже, благодаря тренеру, узнал о тактике все.

А Тите с тех пор не переставал восхищаться мастерством и умениями игрока. До такой степени, что несколько раз пытался приобрести Жулиано для «Коринтианса». Вот только попытки успеха не имели. А ведь тренер считал, что полузащитник идеально сможет заменить...Паулинью, уехавшего покорять Англию.

«Как только Тите стал тренером сборной, позвонил мне и сказал, что будет за мной наблюдать. Попросил быть хорошо подготовленным. В итоге я получил вызов в сборную. Спустя четыре года это для меня огромная честь», – рассказывал Жулиано в интервью O Globo.

Как в «Интере», семь лет назад, так и сейчас в «Зените», Жулиано играет на той же позиции. И должен легко вписаться в схему сборной. К тому же Тите четко дал понять, что предпочитает ставить игроков на те позиции, к которым они привычны в своих клубах.

Жулиано и сам рассказывал, что универсален, и готов играть на любом месте в полузащите: хоть справа, хоть слева, хоть в центре. На данный момент единственный конкурент зенитовца — Паулинью. Но полузащитник играет в чемпионате Китая, уровень которого ниже российского. Не зря Паулинью и Ренато Аугусто проходят дополнительную физическую подготовку, когда приезжают в сборную. Все это значит, что у Жулиано хорошие шансы выиграть конкуренцию. И многое будет зависеть от матча с Боливией.

В Бразилии уже поинтересовались, не замахнется ли Жулиано на «Золотую бутсу». Ведь в Бразилии самым результативным для полузащитника стал 2010 год, тогда он забил 16 голов и отдал шесть передач в 59 матчах.

«Никогда не думал о «Золотой бутсе». Когда приехал в «Зенит», не ставил перед собой индивидуальных задач. Сейчас же просто хочется пользоваться хорошим моментом в карьере», – сказал Жулиано.

Состав Бразилии: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Филипе Луис, Фернандиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Коутинью, Неймар, Габриэл Жезус.

Матч

Бразилия - Боливия

Место и дата

07 октября 03:45, , Онлайн-трансляция

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