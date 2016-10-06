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Детские бои в ММА. Уже мороз по коже… Колонка Дмитрия Пономаренко

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА "Грозный-информ"
Фото: Шамиль Кахирхаджиев/ИА "Грозный-информ"

Обозреватель «Советского спорта» выступает категорически против боев подростков в клетке на потеху публике.

В Грозном состоялись бои среди детей на турнире по смешанным единоборствам. И сразу разгорелся горячий спор между его организаторами и президентом Союза ММА в России Федором Емельяненко.

Организаторы считают, что дети могут и должны драться без защиты, как взрослые. Емельяненко – за строгую защитную экипировку для определенных возрастных категорий, прописанную в правилах.

Меня ужаснул этот спор. В него уже втянулась пресса. И вот уже очень уважаемые мной коллеги пишут такие фразы:

«Детские бои в ММА - это очень даже здорово. Мальчишки с детства дерутся в клетке под руководством судей, а не на улице…»

Скажу честно, меня мороз продрал по коже от этих слов.

При этом я очень люблю ММА. Я с удовольствуем смотрю этот вид единоборств в железной клетке. И меня нисколько не коробит, что там оба спортсмена и пол под их ногами залит кровью из ран. Что порой они теряют сознание на этом своеобразном ринге и их куда-то уносят…

Меня даже блондинки на трибунах с чересчур откровенным декольте и намеренно ярким макияжем нисколько не раздражают. Наоборот, их восхищенное повизгивание и растущее плотское возбуждение в глазах гармонично сливается с общей атмосферой драйва.

Но это свободный выбор взрослых людей. Это их профессия. И их ответственность за выбранный путь.

Да, дети тоже дерутся. Во дворах, школах, на пустырях. Без всякой защиты. Я тоже в детстве дрался. Хотя никогда этого не любил. Но жизнь требовала. Хочешь быть, а не казаться – дерись.

Однако такие стихийно вспыхивающие детские драки – совсем другое. Это становление характера, это познание окружающего мира, в котором оказывается есть не только мама и бабушка, которые в тебе души не чают. Это то, что мальчика превращает в мужчину.

И есть спортивные секции по боевым искусствам. Где мальчишек учат в первую очередь преодолевать самих себя, а не соперника. Учат тактике боя, приемам, ежедневным тренировкам. И уважению к противнику.

Но ММА – это совсем другое дело. Давайте признаемся честно ММА – это аналог гладиаторских боев. Где противники бьют друг друга на поражение. Бьют насмерть. Слава богу, пока без оружия, как в древние времена.

Хотя в душе мы понимаем – устрой сейчас кто-то в мире бои с оружием – желающие и посмотреть на это с трибуны, и поучаствовать в этих шоу найдутся.

Но отбросим эти мрачноватые фантазии и поговорим о сегодняшнем дне.

Бои в ММА – это не спорт. Это боевое реалити-шоу для публики, которая за ним наблюдает. И платит деньги за то, что бойцы увечат друг друга.

И я не хочу, чтобы в нем участвовали дети. Ни в экипировке, ни без нее. Ни до 12 лет, ни после.

Я не хочу видеть, как дети на ринге душат друг друга или, оседлав противника, кулаками вколачивают его голову в ринг. И слышать, как холеные блондинки на трибунах при этом кричат: «Давай, сынок, врежь ему ещё!».

Потому что то, что приемлемо для взрослых гладиаторов, не подходит детям. Потому что это – ненормально. По крайней мере, я так считаю.

И не надо говорить, что там будут опытные судьи…

Да и какие судьи, если турнир проходит в Грозном и в нем участвуют дети Рамзана Кадырова? Судьи в Грозном прекрасно знают свое место. И свое второе «имя» - тоже…

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