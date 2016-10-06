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Где и сколько должны в клубах РФПЛ и ФНЛ

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Источник: ТАСС

«Советский спорт» вспомнил последние сообщения о финансовых проблемах клубов и составил список команд, где есть серьезные проблемы.

Футбол в зиндане. Тема Евгения Дзичковского о долгах в российском футболе

«СОКОЛ»

Задолженность: 15 млн*
Комментарий: Долги за прошлый и нынешний сезоны. Проблемы со средствами на перелеты

«МОРДОВИЯ»

Задолженность: 20 млн
Комментарий: Из-за задолженностей перед бывшими игроками клубу запретили регистрацию новых

«КУБАНЬ»

Задолженность: 80 млн
Комментарий: Игроки полгода не получали зарплату, теперь уже экс-главный тренер Дан Петреску – четыре месяца. Не исключен вариант банкротства клуба

«СИБИРЬ»

Задолженность: 20 млн
Комментарий: Задолженности перед игроками

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»

Задолженность: 60 млн
Комментарий: Игроки несколько месяцев не получают зарплату, есть вероятность снятия с турнира ФНЛ

«СКА-ХАБАРОВСК»

Задолженность: 40 млн
Комментарий: Задолженности перед игроками

«ДИНАМО»

Задолженность: ?
Комментарий: 30 млн – такова, по некоторым данным, была сумма долга перед игроками на начало октября. На днях появилось сообщение, что долги за июль и август погашены

«ШИННИК»

Задолженность: 60 млн
Комментарий: Многомесячные долги перед игроками

«РОСТОВ»

Задолженность: ?
Комментарий: На данный момент задолженность неизвестна. Ситуация может ухудшиться после ухода одного из главных спонсоров

ЦСКА

Задолженность: ?
Комментарий: Новость последних дней – игроки ЦСКА получают зарплату с задержкой – подтверждения пока не получила

«ТОМЬ»

Задолженность: ?
Комментарий: Четырехмесячные долги перед игроками и обещание руководства выплатить хотя бы часть денег до ноября

Футболистам клуба из Зимбабве два года не платят зарплату

* Суммы приведены в рублях. Данные «Советского спорта»

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