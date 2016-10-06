Где и сколько должны в клубах РФПЛ и ФНЛ
«Советский спорт» вспомнил последние сообщения о финансовых проблемах клубов и составил список команд, где есть серьезные проблемы.
Футбол в зиндане. Тема Евгения Дзичковского о долгах в российском футболе
«СОКОЛ»
Задолженность:
15 млн*
Комментарий: Долги за прошлый и нынешний сезоны. Проблемы со средствами на перелеты
«МОРДОВИЯ»
Задолженность:
20 млн
Комментарий: Из-за задолженностей перед бывшими игроками клубу запретили регистрацию новых
«КУБАНЬ»
Задолженность:
80 млн
Комментарий: Игроки полгода не получали зарплату, теперь уже экс-главный тренер Дан Петреску – четыре месяца. Не исключен вариант банкротства клуба
«СИБИРЬ»
Задолженность:
20 млн
Комментарий: Задолженности перед игроками
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»
Задолженность:
60 млн
Комментарий: Игроки несколько месяцев не получают зарплату, есть вероятность снятия с турнира ФНЛ
«СКА-ХАБАРОВСК»
Задолженность:
40 млн
Комментарий: Задолженности перед игроками
«ДИНАМО»
Задолженность:
?
Комментарий: 30 млн – такова, по некоторым данным, была сумма долга перед игроками на начало октября. На днях появилось сообщение, что долги за июль и август погашены
«ШИННИК»
Задолженность:
60 млн
Комментарий: Многомесячные долги перед игроками
«РОСТОВ»
Задолженность:
?
Комментарий: На данный момент задолженность неизвестна. Ситуация может ухудшиться после ухода одного из главных спонсоров
ЦСКА
Задолженность:
?
Комментарий: Новость последних дней – игроки ЦСКА получают зарплату с задержкой – подтверждения пока не получила
«ТОМЬ»
Задолженность:
?
Комментарий: Четырехмесячные долги перед игроками и обещание руководства выплатить хотя бы часть денег до ноября
Футболистам клуба из Зимбабве два года не платят зарплату
* Суммы приведены в рублях. Данные «Советского спорта»