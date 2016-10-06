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Квартет в поход собрался

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Квартет в поход собрался

13 октября 2016 года в шведском Сандвикене стартует Кубок мира, самый престижный клубный турнир в хоккее с мячом. В нем примут участие четыре российские команды.

За главный приз на льду «Йоранссон Арены» поборются 16 команд: из России («Енисей», «Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник» и «Динамо-Москва»), Швеции (9 клубов), Финляндии («Ботниа» и «Акиллес») и Норвегии («Стабек»).

Чемпион России «Енисей» попал в группу D вместе со шведскими клубами «Болльнес» и «Ветланда», а также «Акиллесом».

Обладатель кубка России и вице-чемпион страны «Байкал-Энергия» в группе В поборется за выход в четвертьфинал с «Ботнией», шведскими «Хаммарбю» и «САИКом».

«СКА-Нефтяник» попал в группу С и сыграет с «Виллой», «Венешборгом» и «Стабеком».

«Динамо-Москва» в квартете А встретится с тремя шведскими коамндами «Вестеросом», «Эдсбюном» и «Брубергом».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ РОССИЙСКИХ КОМАНД

Четверг, 13 октября

13:45* Байкал-Энергия - Ботния
15:15 СКА-Нефтяник - Стабек
16:45 Енисей - Ветланда
23:30 Динамо-Москва - Эдсбюн

Пятница, 14 октября

10:30 Енисей - Акиллес
18:30 Вилла – СКА-Нефтяник
20:00 Байкал-Энергия - САИК
21:30 Болльнес - Енисей
23:15 Вестерос – Динамо-Москва

Суббота, 15 октября

09:00 Хаммарбю – Байкал-Энергия
13:45 Бруберг – Динамо-Москва
16:45 СКА-Нефятник - Венерсборг

Четвертьфиналы

20:00 A1 – B2
21:35 B1 – A2
23:10 C1 – D2
00:45 D1 – C2

Воскресенье, 16 октября

Полуфиналы

11:00 победитель A1 – B2/победитель B1 – A2
12:30 победитель C1 – D2/победитель D1 – C2

ФИНАЛ

17:00

* Время московское

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