Квартет в поход собрался
13 октября 2016 года в шведском Сандвикене стартует Кубок мира, самый престижный клубный турнир в хоккее с мячом. В нем примут участие четыре российские команды.
За главный приз на льду «Йоранссон Арены» поборются 16 команд: из России («Енисей», «Байкал-Энергия»
Чемпион России «Енисей» попал в группу D вместе со шведскими клубами «Болльнес» и «Ветланда», а также «Акиллесом».
Обладатель кубка России и вице-чемпион страны «Байкал-Энергия» в группе В поборется за выход в четвертьфинал с «Ботнией», шведскими «Хаммарбю» и «САИКом».
«СКА-Нефтяник» попал в группу С и сыграет с «Виллой», «Венешборгом» и «Стабеком».
«Динамо-Москва» в квартете А встретится с тремя шведскими коамндами «Вестеросом», «Эдсбюном» и «Брубергом».
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ РОССИЙСКИХ КОМАНД
Четверг, 13 октября
13:45* Байкал-Энергия - Ботния
15:15 СКА-Нефтяник - Стабек
16:45 Енисей - Ветланда
23:30 Динамо-Москва - Эдсбюн
Пятница, 14 октября
10:30 Енисей - Акиллес
18:30 Вилла – СКА-Нефтяник
20:00 Байкал-Энергия - САИК
21:30 Болльнес - Енисей
23:15 Вестерос – Динамо-Москва
Суббота, 15 октября
09:00 Хаммарбю – Байкал-Энергия
13:45 Бруберг – Динамо-Москва
16:45 СКА-Нефятник - Венерсборг
Четвертьфиналы
20:00 A1 – B2
21:35 B1 – A2
23:10 C1 – D2
00:45 D1 – C2
Воскресенье, 16 октября
Полуфиналы
11:00 победитель A1 – B2/победитель B1 – A2
12:30 победитель C1 – D2/победитель D1 – C2
ФИНАЛ
17:00
* Время московское