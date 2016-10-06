«Кульлунь» уже третий на Востоке!

Китайский клуб одерживает вторую победу над «Спартаком» в октябре и по потерянным очкам становится одним из лидеров Восточной конференции.

Вот этого, наверное, никто не ожидал. Когда «Куньлунь» в Москве одолел «Спартак» 2 октября, многие болельщики красно-белых сочли это досадным невезением.

Все же россияне весь матч провели в атаке, превзошли соперника по броскам в створ 46-15. Ну не забили, бывает, не повезло… А сами допустили одну ошибку и сразу пропустили. В итоге 0:1.

Но вот состоялся ответный матч в Шанхае, куда спартаковцы по заверению их опытного капитана Дмитрия Калинина отправились за реваншем. И…

Москвичи в этом поединке вновь оказались повержены. Причем, более убедительно – 2:4. Ометим, что гости вели в счете еще после второго перерыва. Но полностью уступили концовку, позволив китайской команде забросить три безответных шайбы…

Вот так фокус! «Куньлунь» довел свою победную серию до трех матчей. Пока китайский клуб занимает в таблице Восточной конференции скромное 11 место, но…

Но давайте вспомним, что команда Владимира Юрзинова начала чемпионат позже своих соперников. От зоны плей-офф ее сейчас отделяет два очка. Но при этом у «юрзиновцев» еще пять игр в запасе по сравнению, к примеру, с «Амуром», который находится на седьмом месте в таблице.

Вообще, сведущие в хоккее люди понимают, что реальные очки, заработанные командой, - это одно. Но есть в хоккее на долгой дистанции регулярного чемпионата еще и такое понятие, как «потерянные очки».

И вот по этому очень серьезному показателю «Куньлунь» уже сегодня входит в тройку лидеров Востока!

Давайте посчитаем вместе.

У китайского клуба 21 очко после 14 матчей.

А у идущего на третьем месте в Восточной конференции «Ак Барса» сейчас 33 очка, заработанных в 19 встречах.

То есть, в запасе у «Куньлуня» еще пять игр. И чисто теоретически он может заработать в них 15 очков. Тогда у команды будет 36 баллов, и она обойдет «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Сибирь».

Конечно, эти очки надо еще взять. И вряд ли интернациональна я дружина Юрзинова в следующих пяти поединках возьмет все возможные баллы.

Однако в том, что она войдет в зону плей-офф, после того, как подравняется с соперниками по количеству сыгранных матчей, сомнений уже практически нет.

И вот это неожиданно!