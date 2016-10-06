«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок Кремля

Светлана Кузнецова Источник: Reuters

Организаторы «Кубка Кремля», который стартует в Москве в конце следующей недели, поделились ожиданиями от турнира.

«ДАДИМ ПРИГЛАШЕНИЯ ХАЧАНОВУ И КРАВЧУКУ»

- Давайте признаем – без «Кубка Кремля» российский теннис никогда бы не вышел на тот уровень, на котором он был в течение последних 20 лет, - признается в своем вступительном слове глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. – Отдельно радует, что после некторого спада интереса зрителей в этом плане снова наметился рост. Так, в прошлом году турнир посетили 68 тысяч болельщиков – и мы надеемся, что в нынешнем сезоне их число увеличится. А что касается ожиданий… Всегда хочется, чтобы «Кубок Кремля» выигрывали наши теннисисты. А шанс на это высок. Причем, и в женской сетке, и в мужской. Победить может каждый из россиян, даже из молодых ребят – Карен Хачанов, Андрей Рублев…

- Рублев? Он ведь пока даже к ТОП-100 мирового рейтинга не подтянулся, - следует резонный вопрос из зала.

- Это не важно. Потенциально Андрей способен выигрывать турниры любого уровня. Почему бы ему не сделать это сейчас, в Москве?

- Вы уже определились с обладателями специальных приглашений? В конце концов, тот же Рублев не проходит в основную сетку по рейтингу, а Хачанов пока не заявлялся

- Как раз Карену мы и хотим дать wild card. Он только что выиграл свой первый титул – в китайском Ченду. Хачанов еще раз доказал, что авансы ему выдавали не зря. Парень серьезно прогрессирует и уже добился большого успеха. Будет здорово, если ему удастся хорошо выступить и на московском турнире, - отмечает Тарпищев. – Еще одно специальное приглашение мы планируем выделить Константину Кравчуку, который очень помог сборной в Кубке Дэвиса, выступая в парном разряде. К тому же, Костя проводит лучший сезон в карьере, пробился в ТОП-100 и заслужил право сыграть на «Кубке Кремля» без квалификации. Остается еще один wild card, но кому он достанется, решать уже не нам. Второй год у нас действует соглашение с организаторами турнира в Стамбуле. Они дают приглашение одному из наших ребят – в прошлом сезоне это был Рублев, в нынешнем – Хачанов. Мы, соответственно, также предоставляем им право выбрать кого-то из молодых игроков, кто сможет выступить в основной сетке «Кубка Кремля». Кто именно это будет – пока не знаем.

- Вы рассказали про мужской турнир. А что касается женского?

- Тут пока решение не принято. Склоняемся к тому, чтобы дать wild card Анне Калинской и Олесе Первушиной – девушки отлично проявили себя в этом году на юниорских «Больших шлемах», да и в целом заметно прибавили. Судьбу третьей путевки определит WTA. Будет здорово, если она достанется Светлане Кузнецовой…

«ШАРАПОВОЙ НЕВЫГОДНО ЛЕТЕТЬ В МОСКВУ»

- Каков шанс увидеть Свету в Москве? Ведь действующая чемпионка турнира изначально не заявилась на предстоящий «Кубок Кремля».

- Думаю, высокий, - отвечает капитан нашей женской сборной Анастасия Мыскина, которая также присутствовала на пресс-конференци и. – Кузнецова ставит перед собой задачу отобраться на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, который стартует сразу после нашего турнира. И выступление в «Олимпийском» может ей в этом здорово помочь.

Мыскина, кстати, попала в точку. Поражение в третьем круге турнира в Пекине от Мэдисон Кис, которое случилось во вторник, до предела осложнило Кузнецовой борьбу за попадание в ТОП-8 чемпионской гонки. Мало того, что Светлана не добрала рейтинговых очков, так еще и уступила своей прямой сопернице в битве за путевку в Сингапуре! По сути, иного варианта для поездки на Итоговый чемпионат, кроме как выступление на «Кубке Кремля», у Кузнецовой теперь не осталось.

- А как насчет Марии Шараповой? Конечно, Маша пока не может выступать на турнирах, но вдруг ее можно было бы задействовать в каком-то другом качестве? Ведь любое появление Шараповой в «Олимпийском» заметно увеличило бы интерес к «Кубку Кремля».

- Маша, конечно, пока вынужденно освобождена от турнирной практики. Но не от тренировочного процесса, - пожимает плечами Тарпищев. – И потом, поймите – не все зависит только от нашего желания или от желания Шараповой. Она живет в США, связана контрактными обязательствами со спонсорами, рекламодателями, другими турнирами. Перелет в Москву ради одной недели просто не укладывается в ее график! Мы помним, чем заканчивались предыдущие визиты Шараповой на «Кубок Кремля» - она проигрывала во втором-третьем круге, теряла по 250-300 рейтинговых очков, вылетала из рабочего процесса на пару недель… В общем, ничего хорошего ни для нее, ни для нас из этого не выходило. Был бы в теннисе другой календарь… Вспоминаю последний сезон Марата Сафина – он тогда восемь раз пересек океан! Это какое здоровье надо иметь, чтобы со всем этим справиться? Неудивительно, что если раньше люди в 42 года махали деревянными ракетками в финалах турниров «Большого шлема», то сейчас средний возраст чемпионов снизился до 28 лет. Однако повлиять на это мы не в силах, приходится мириться. И нам, и Маше.



