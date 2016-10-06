Алекс Кардо: Своего 4-летнего сына не разнимаю даже в уличной драке

Алекс Кардо Источник: ВКонтакте

Известный ринг-анонсер, а также боец смешанного стиля Алекс Кардо в интервью «Советскому спорту» рассказал, что был бы счастлив, если бы ему в детстве предложили подраться в «клетке» для показа на телевидении.

О конфликте Федора Емельяненко с представителями «Ахмата»

- Я очень уважаю Федора Емельяненко, поэтому прежде всего, я - против низких оскорблений в его адрес, можно решить этот вопрос без грязи, без перехода на личности и без упоминания последних поражений.

О детских поединках

- Что касается детских боев, то лично я - обеими руками «за»! Сам впервые пришел в секцию кемпо-карате в пять лет, а в девять вышел на бой в фул- контакте (открытые перчатки, полный контакт, 10 секунд борьбы).

Бои тогда разрешались с 10 лет, но я сумел убедить тренера и вышел против парня, который был на два года старше меня и на пять кг тяжелее. В возрасте девяти лет - это сродни поединку Федора против огромного корейца Хона Май Чоя. Побывал, разумеется, в нокдауне. Но приобрел опыт и уже через год - выступал на всех соревнованиях, которые только предлагали.

Моему сыну, Гектору, четыре года. Его я тоже не разнимаю на улице в драке, пока он не сделает какое-нибудь техническое действие-болевой на руку или хотя бы подсечку.

Сын знает все основные болевые приемы и переводы в партер, ему всего четыре! Также снимает свой видео-блог «Гектор -шоу», в одном выпуске - учит драться.

Нынешняя проблема связана с тем, что никто не знал, что детский боевой спорт существует - поэтому у многих реакция: детей бьют! Нокаут! Та же ситуация была и при появлении первых боев без правил, все кричали «что это? это собачьи бои!»

О показе детских поединков на ТВ

- Посмотрите на бои при сдаче на Краповый берет! Там похлеще и покровавей, просто это по ТВ не показывали, а ММА и бои без правил - были всегда.

Так и с детским спортом: хотите вы или нет - он был и будет всегда. Всегда будет и кровь, и сломанные носы, и нокауты у детей, просто сейчас бои - это мейнстрим, и пора уже и детскому спорту выходить на ТВ.

Я - разбивался на соревнованиях в 10-11 лет бесплатно и даже видео не осталось, 90-е были. Если бы мне предложили в 10 лет выступить на боях ММА с ТВ-трансляцией - я бы от счастья с ума сошел. Как написано в писании: не может укрыться город, стоящий на горе. А что вы думали, что Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, да и те же Федор Емельяненко и Виталий Минаков с 18 лет только начали выступать?

Да все бойцы с пеленок. Не хотите - не смотрите, но в этом возрасте и закаляется характер, они же не с мужиками дерутся, а с такими же 30-килограммовыми, как и они сами. Дорогу детскому спорту на ТВ.