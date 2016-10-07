С мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-Рикой

Гибралтаром по России

В мае очередной конгресс ФИФА, прошедший в Мехико, принял в ряды организации двух новых членов – Гибралтар и Косово. Вскоре эти сборные были включены в число участников отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе. Косово отправили в группу I к Хорватии, Украине, Турции, Исландии и Финляндии, а Гибралтар – в группу Н к Бельгии, Боснии, Греции, Эстонии и Кипру. В ту самую группу, с участниками которой должна была проводить товарищеские матчи сборная России (изначально команд было пять, и в каждый игровой день одна из них была бы свободна).

Первоначальная реакция была в общем негативной. Нас лишили матчей с крепкими, именитыми командами вроде Бельгии, Боснии и Греции. Теперь РФС вынужден будет мучиться и судорожно подыскивать новых спарринг-партнер ов, что непросто, так как календарь у всех расписан. Имена подобранных соперников тоже энтузиазма не вызвали – Гана, Коста-Рика, Катар, Румыния, Македония. Это вам не Бельгия и даже не Босния. Не говоря уже о Бразилии или Германии, с которыми так хочется играть на постоянной основе…

Но, если разобраться, все, что случилось, при необходимой работе должно пойти сборной России только на пользу. И матчи с командами типа Ганы или Коста-Рики ей гораздо нужнее, чем игры с какой-нибудь Испанией. И вот почему.

Давайте оставим в стороне всякую белиберду про то, что «только встречаясь с лучшими, можно узнать свои силы», что «цели и задачи должны быть только максимальными», и так далее. Сборная России готовится к конкретному турниру – чемпионату мира. И на этом турнире у нее будут конкретные соперники, которых можно предугадать прямо сейчас. И действовать нужно, исходя из этого.

Чем Камерун лучше Аргентины

При жеребьевке финального турнира Россия, как его хозяин, попадет в первую корзину вместе с семью сильнейшими сборными согласно рейтингу ФИФА. Распределение команд по другим корзинам последние три чемпионата мира, начиная с 2006 года, происходило следующим образом: в одну отправляли все европейские сборные, в другую – представителей Африки и Южной Америки, в третью – Азию и команды из зоны КОНКАКАФ. Называлось все это «спортивно-геогр афическим принципом». Очевидно, что так будет и на этот раз, незачем менять удобную схему.

Конечно, иногда были исключения. Так, в 2006-м команд из Африки и Южной Америки набралось всего семь (пять и две соответственно), и к ним добавили представлявшую тогда еще Океанию Австралию. Которая, кстати, в стыках выбила Уругвай, так что решение это было вполне логичным. В 2014-м европейских сборных было девять, но и эту ситуацию разрешили путем нескольких простых, но вполне разумных манипуляций, дабы три команды из Старого Света не оказались в одной группе.

В общем, понятно, что никакой Бразилии или Германии у нас в группе не будет. А будет крепкая европейская команда второго эшелона вроде Хорватии или Польши (в худшем случае павший гранд типа Англии), команда из Африки и, например, азиаты. Скажем, Хорватия, Алжир и Корея. Или Англия, Камерун, Гондурас – это если из четвертой корзины выпадет КОНКАКАФ. И наша задача – 14 июня 2018-го в «Лужниках» обыграть этот конкретный Гондурас и со спокойной душой думать о встрече с Камеруном 19 июня в Питере.

Поэтому начинать готовиться к таким соперникам нужно уже сейчас, дабы они не таили в себе никаких секретов. И в этом смысле матчи с Ганой, Коста-Рикой, Катаром, да и той же Румынией – это как раз то, что нужно. И пользы при правильном отношении они должны принести намного больше, нежели спарринг с условной Аргентиной, пусть шумихи и пиара будет куда меньше. Хочется верить, что в РФС это понимают.