Перепись футбольного населения. Какой резерв у сборной России

Обозреватель «Советского спорта» изучил, какой кадровый резерв есть в распоряжении главного тренера сборной России Станислава Черчесова и какие позиции являются наиболее дефицитными.

Принято считать, что у нас очень мало игроков для сборной России – настолько, что главному тренеру не из кого выбирать. Это не совсем так. Количество россиян, принявших участие в матчах премьер-лиги сезона-2016/17, уверенно перешагнуло за полторы сотни. Спасибо лимиту! Но качество этой внушительной обоймы… э-э… не то, как сейчас модно говорить. И здесь надо тоже сказать «спасибо» в том числе лимиту.

И все-таки. Всех российских футболистов хватит на 10 сборных. А если проявить смекалку – скажем, опорника или флангового защитника сместить в центр обороны или атакующего полузащитника оттянуть в опорную зону, ну и так далее – то и на больше. Лимит на легионеров и экономический кризис, безусловно, негативно влияют на российский футбол. И только сборная России может быть им благодарна.

Что ж, давайте выясним, какие позиции у нас самые дефицитные.

Вратари

Количество: 22 (88% от общего числа).

В клубах топ-8: 10.

Тот факт, что почти все клубы используют отечественных вратарей, открытием не является. Выбор голкиперов у нас такой, что на этой почве постоянно возникают споры. Даже сейчас, когда вместо Акинфеева вызвали Беленова, кто-то все равно остался недоволен. А как же Селихов? Второй сезон на уровне играет! А где Лунев? Чудо, как хорош! В общем, вратарская позиция была и остается самой благополучной.

Левые защитники

Количество: 13 (62% от общего числа).

В клубах топ-8: 7.

Не так давно у нас не было никаких проблем с фланговыми защитниками. Теперь – есть. Можно вспомнить, как на Евро-2016 сборная поехала без номера один на этой позиции (впрочем, это скорее проблемы Леонида Слуцкого, проигнорировавше го находившегося в изумительной форме Кудряшова). Тут или возрастные игроки (Жирков), или нестабильные (Комбаров), или не прогрессирующие (Щенников).

Правые защитники

Количество: 15 (71% от общего числа).

В клубах топ-8: 8.

Еще одна благополучная позиция наряду с вратарской. Есть молодежь, которая в перспективе может вырасти во что-то стоящее. Например, Живоглядов из «Уфы». А главное – есть пара очень сильных исполнителей –Смольников и Марио Фернандес (бразилец сможет играть за сборную с будущего года) – между которыми намечается нешуточная драка за место в составе.

Центральные защитники

Количество: 26 (43% от общего числа)

В клубах топ-8: 10.

Центральные защитники уже давно занесены в нашу футбольную красную книгу. Своих клубы не растят, предпочитая работать с легионерами (57%). 26 россиян – показатель, конечно, приличный. Но только на первый взгляд. В клубах, которые сейчас занимают места в верхней части турнирной таблицы, играют только 10. А ведь центральных защитников должно быть двое. И это при условии, что Станислав Черчесов будет практиковать классическую тактическую модель.

И тем не менее нельзя не отметить положительные сдвиги. Сборная учится играть без Игнашевича. Насколько успешно? Ну, от Турции и Ганы, не самых последних команд мира, не пропустила ни разу. В топ-клубах появились новые фигуры – Кутепов («Спартак») и Новосельцев («Зенит»). Блестяще проводит сезон арендованный «Уфой» у ЦСКА Васин. Приковывает к себе внимание Зайцев из «Амкара». У него игровые показатели (например, выигранные единоборства) круче, чем у Игнашевича и Березуцких, а «Амкар» пропустил меньше всех в лиге.

Опорные полузащитники

Количество: 18 (39% от общего числа).

В клубах топ-8: 5.

Куда более печальная картина вырисовывается в опорной зоне. Пожелай, это и есть самое дефицитное амплуа на сегодняшний день. И это особенно чувствуется в свете травм Дзагоева и Тарасова и неоптимальной формыОздоева. Только пять игроков выступают в сильных клубах. А ведь опорников, как и защитников, должно быть двое – разрушитель и универсал, так называемый box-to-box. Игроков уровня молодого Денисова у нас нет.

Левые полузащитники

Количество: 16 (53% от общего числа).

В клубах топ-8: 5.

Еще одна проблемная позиция, и дело тут не в количестве исполнителей. Почему-то в сборной на левом фланге атаки игроки не могут себя раскрыть. Или им не дают раскрыться. Есть Шатов. Но в сборной он по-прежнему на вторых ролях. Есть Черышев, в премьер-лиге, слава богу, не играющий. Но он подвержен травмам. Есть Головин. Но мы его видели в основном в опорной зоне. И лучше бы не видели… То есть кандидатов хватает, а вот качество их игры именно в сборной довольно низкое.

Правые полузащитники

Количество: 19 (54% от общего числа).

В клубах топ-8: 9.

Справа все куда благополучнее. И это несмотря на то, что основным игроком является уже поседевший Самедов. За ним, однако, выстроилась огромная очередь, в начале которой идут Кокорин, Каннуников и Ефремов. 19 игроков. Изучать список можно долго. А пока изучаем, может быть, и Ионов очнется.

Центральные полузащитники, инсайды

Количество: 19 (66% от общего числа).

В клубах топ-8: 6.

Вопреки расхожему мнению, с выходом Широкова на пенсию катастрофы не случилось. В первых матчах Черчесов использовал на этой позиции Миранчука, Дзагоева и Ерохина. Исполнить роль плеймейкера могут Зобнин и Иванов, который почему-то в сборную не вызывается. А может быть, мы увидим Панченко, который играет в оттяжке и вполне справляется с функциями диспетчера.

Нападающие

Количество: 17 (44% от общего числа).

В клубах топ-8: 8.

С одной стороны, по-настоящему сильных нападающих у нас всего два с половиной – Дзюба, Смолов и Полоз. А с другой, были времена и похуже. Двух ударных центрфорвардов вполне достаточно. Тем более что это разноплановые исполнители, способные решать разные задачи. Возможно, на этот уровень вскоре выйдет и Полоз. За ним вот, правда, почти никого.

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В сборной России есть благополучные, проблемные и дефицитные позиции. К первой категории можно отнести только вратаря и правого защитника. Дальше начинаются вопросы. Хуже всего дела обстоят в опорной зоне. Она и проблемная – невысокое качество игроков, отсутствие наигранной связки. И дефицитная – чистого разрушителя уровня Вернблума у нас нет ни одного. Дзагоев, Оздоев и Глушаков чистильщиками не являются.