Алексей Николаев: Я — начальник? Рано так говорить
Президент РФС сообщил журналистам, что обязанности Валентина Иванова на посту главы судейского корпуса будет исполнять арбитр ФИФА Алексей Николаев. Сам он, однако, узнал об этом от прессы и пока осторожен в оценке собственных руководящих перспектив.
- Уже вступили в должность, приняли дела, обжили
кабинет?
- Нет. Более того, вся информация поступает от ваших коллег, которые звонят и сообщают новость за новостью. Сам я весь день за рулем. Комментировать что-либо без встречи с руководителями не вижу смысла. А встреча вряд ли состоится раньше понедельника.
- И про то, что вы теперь главное судейское лицо в
России, вам тоже никто не сообщал?
- Исполняющий обязанности такого лица, поправлю. Да, и об этом тоже узнал от журналистов. Даже интернет пока не читал, о чем идет речь, не знаю.
- Разве по документам вы, как заместитель, не
автоматически начинаете исполнять обязанности главы судейского корпуса?
- Заместителей два — я и Станислав Сухина. Кто именно становится и.о. в регламентах, насколько я знаю, не определено. Журналистам Виталий Мутко назвал мою фамилию. Вот все, что я об этом знаю.
- Потенциально готовы сесть в руководящее кресло?
- Сходу не могу сказать. Сейчас я действующий арбитр, и кардинальные перемены в жизни, если они вдруг случатся, вынужден пока оставить без комментариев.
- Насколько кардинальные? Вдруг получится совмещать
судейство с кабинетной работой? Или это нереально?
- До сих пор был лишь один такой случай, когда судил и одновременно управлял Сергей Хусаинов. Это было очень давно и сейчас вряд ли реально, на мой взгляд.
- Назначения судей все равно придется кому-то
совершать. Когда истекает дедлайн на ближайший тур?
- Обычно мы узнаем о назначениях во вторник, если тур проходит с пятницы по понедельник.
- Раньше руководили кем-либо в жизни?
- Нет. Всю жизнь сужу, тридцать лет уже. В большом футболе и в футзале. Руководил в этот период только судейскими бригадами. Хотя в Московском энергетическом институте учился в свое время на руководителя по теплоэнергетике. Но посвятил себя футболу.
- Босс в теплоэнергетике — это кто? Начальник
котельной?
- Вроде того.
- На международных матчах сейчас работаете?
- Два дня назад вернулся из Италии, где судил региональный любительский кубок по линии УЕФА. Особых зарубежных перспектив из-за возраста уже нет. Если только за воротами ребятам помогу.
- Встречи ФНЛ обслуживаете?
- Не так много. Там есть кому судить и без меня. Хорошие ребята.
- Как человек внутри процессов, какую оценку
поставили бы сейчас российскому судейскому корпусу по пятибалльной системе?
- Четверку. Или даже не так. Уйду от цифры, скажу: хорошо, ровно, надежно и нормально.