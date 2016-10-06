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Алексей Николаев: Я — начальник? Рано так говорить

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Николаев
Алексей НиколаевИсточник: Sovsport.ru

Президент РФС сообщил журналистам, что обязанности Валентина Иванова на посту главы судейского корпуса будет исполнять арбитр ФИФА Алексей Николаев. Сам он, однако, узнал об этом от прессы и пока осторожен в оценке собственных руководящих перспектив.

- Уже вступили в должность, приняли дела, обжили кабинет?
- Нет. Более того, вся информация поступает от ваших коллег, которые звонят и сообщают новость за новостью. Сам я весь день за рулем. Комментировать что-либо без встречи с руководителями не вижу смысла. А встреча вряд ли состоится раньше понедельника.

- И про то, что вы теперь главное судейское лицо в России, вам тоже никто не сообщал?
- Исполняющий обязанности такого лица, поправлю. Да, и об этом тоже узнал от журналистов. Даже интернет пока не читал, о чем идет речь, не знаю.

- Разве по документам вы, как заместитель, не автоматически начинаете исполнять обязанности главы судейского корпуса?
- Заместителей два — я и Станислав Сухина. Кто именно становится и.о. в регламентах, насколько я знаю, не определено. Журналистам Виталий Мутко назвал мою фамилию. Вот все, что я об этом знаю.

- Потенциально готовы сесть в руководящее кресло?
- Сходу не могу сказать. Сейчас я действующий арбитр, и кардинальные перемены в жизни, если они вдруг случатся, вынужден пока оставить без комментариев.

- Насколько кардинальные? Вдруг получится совмещать судейство с кабинетной работой? Или это нереально?
- До сих пор был лишь один такой случай, когда судил и одновременно управлял Сергей Хусаинов. Это было очень давно и сейчас вряд ли реально, на мой взгляд.

- Назначения судей все равно придется кому-то совершать. Когда истекает дедлайн на ближайший тур?
- Обычно мы узнаем о назначениях во вторник, если тур проходит с пятницы по понедельник.

- Раньше руководили кем-либо в жизни?
- Нет. Всю жизнь сужу, тридцать лет уже. В большом футболе и в футзале. Руководил в этот период только судейскими бригадами. Хотя в Московском энергетическом институте учился в свое время на руководителя по теплоэнергетике. Но посвятил себя футболу.

- Босс в теплоэнергетике — это кто? Начальник котельной?
- Вроде того.

- На международных матчах сейчас работаете?
- Два дня назад вернулся из Италии, где судил региональный любительский кубок по линии УЕФА. Особых зарубежных перспектив из-за возраста уже нет. Если только за воротами ребятам помогу.

- Встречи ФНЛ обслуживаете?
- Не так много. Там есть кому судить и без меня. Хорошие ребята.

- Как человек внутри процессов, какую оценку поставили бы сейчас российскому судейскому корпусу по пятибалльной системе?
- Четверку. Или даже не так. Уйду от цифры, скажу: хорошо, ровно, надежно и нормально.

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