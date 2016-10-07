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Российские боксеры – в эпицентре скандала

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Тищенко и Александр Лебзяк
Евгений Тищенко и Александр ЛебзякИсточник: Sovsport.ru

АИБА отстранила от работы 36 судей, которые обслуживали Игры-2016. Самые спорные решения были приняты в боях с участием россиян.

Отлично помню момент, когда после победы Евгений Тищенко в финале супертяжелой категории над казахстанцем Василием Левитом главный тренер сборной Александр Лебзяк вышел к журналистам.

- Считаю, что мы два раунда выиграли, – уверенно заявил тренер. – Те удары, которые Евгений получал, были по защите. Я так понимаю, что перед третьим раундом казахскому боксеру уже сказали, что он проигрывает, и он начал наращивать темп…

- …Но перед третьим раундом была ничья!.. – перебил Лебзяка кто-то из коллег.

- Как ничья?

- Вот, смотрите сами, -- показал он оценки судей. Действительно. Первый раунд судьи отдали Левиту, второй – Тищенко.

- Нет, тут что-то не так, -- озадаченно произнес тренер.

То что «что-то не так» было понятно всем, кто видел третий раунд, в котором российский боксер только и делал что отбивался. После того как рефери поднял руку Евгений публика устроила обструкцию и судьям, и Тищенко.

– Если с Василием поступили несправедливо, мне жаль, -- откровенно сказал чемпион, его действительно не в чем было обвинять. -- Я находился в ринге и не могу со стороны оценить ни свои, ни чужие действия. Но раз судьи отдали победу мне, значит у них были для этого основания. Я к любой публике отношусь с уважением. И мне печально, что меня освистали.

Вердикт судей в этом бою, на котором, кстати, присутствовал президент МОК Томас Бах, сидевший в компании с президентом Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) Чин Куо Ву, вызвал большой резонанс. На сайте «Советского спорта» мы провели голосование, и 77 процентов из без малого 6 тысяч проголосовавших, посчитали, что Евгений бой проиграл.

Во втором поединке, который оказался в центре скандала, также победил россиянин. В четвертьфинале легчайшей весовой категории Владимир Никитин по мнению судей превзошел Майкла Конлэна. Уходя с ринга, ирландец не сдержался и показал судьям средний палец, за что был дисквалифицирован. Однако Конлэна это не остановило.

- АИБА прогнила от корней до самой верхушки, я сам никогда больше не буду участвовать в боях, которые она проводит, -- заявил боксер.

Никитин, кстати, не стал продолжать борьбу. Гарантировав себе бронзовую медаль, он снялся под предлогом полученных в первых двух боях травм.

Справедливости ради, надо сказать, что есть претензии и к другим судейским решениям. В целом, судейство олимпийского турнира Игр-2016 вызвало массу нареканий. Впрочем, это стандартная ситуация для любительского бокса, где редкое соревнование обходится без скандалов. После окончания Олимпиады АИБА инициировала расследование спорных моментов, а исполнительный директор организации Карим Бузиди подал в отставку. В ходе упомянутого расследования и было принято решение о дисквалификации всех 36 судей олимпийского турнира до окончания разбирательств.

На повестке дня – очередная реформа судейства, которая позволит обойтись без скандалов на Играх-2020 в Токио. Впрочем, это мы уже не раз проходили, но за последние 30 (а то и больше) лет, ничего кардинально не меняется. Самые обсуждаемые темы после Олимпийских игр в боксе все те же: кого опять засудили и чего стоили некоторые победы.


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