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«Ты сказал «моменты», я – «моментики». Бодрая пресс-конференция после СКА – ЦСКА

Владимир Кусакин, Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Ты сказал «моменты», я – «моментики». Бодрая пресс-конференция после СКА – ЦСКА
Источник: Spb.Sovsport.ru

Дмитрий Квартальнов сидел как будто на стуле с иголками, а Олег Знарок был добр даже к ошибавшемуся журналисту.

Дмитрий Квартальнов после коротких объятий усаживается на стул с мягкой обивкой, но так подпрыгивает при каждом слове, как будто оттуда торчат иголки.

– Были у нас моментики. Именно моментики, а не моменты, – главный тренер ЦСКА стартует с критики своего нападения. – Немного не понравился первый период – мы проявили уважение к великим ребятам. Надо было с ними иначе сыграть. Все-таки уважать надо…где? В баре? Или в каком-то другом месте?

– Там, где мы раньше с тобой бывали, – вполголоса приговаривает Олег Знарок.

– Здесь нужно играть, а не уважение высказывать, – добавляет Квартальнов и наливает себе стакан воды. Тренер ЦСКА мелкими глотками выпьет его за следующие полминуты.

– Моментов было достаточно, – у главного тренера СКА другое мнение по поводу голевых шансов.

– Ты сказал «моменты», я – «моментики»… – бурчит Квартальнов в шутку.

– У нас – моменты! – Знарок настаивает и переходит к похвалам. – Отлично сыграли вратари, кандидаты в первую сборную. А еще хорошо, что у нас получается играть на удержание счета.

– Олег Валерьевич, а как удержать такую атакующую команду с Ковальчуком и другими?
– Видите, удается удержать.

– Какими словами?
– Там слов-то и не надо. На собрании, в перерывах все говорится, они выполняют.

Патрик Херсли пополнил СКА. Когда увидим его в деле?
– Я сам еще его не видел! – вдруг признается Знарок.

– Тогда уточните еще...
– Не могу ничего уточнять. Говорю же, сам не видел его! – главный тренер непреклонен.

– Вопрос из одного слова: большинство.
– Больной вопрос, – это, пожалуй, главный повод для Знарка покачать головой. Но сегодня можно и посмеяться при этом, ключевой матч ведь выигран и без реализации. – У нас было, у них было большинство. Хорошо сыграли четверки, видимо.

– А Зубарев на позиции центрального – это поиски?
– Зубарев? Центрального? А вы хоккей смотрели сегодня? Зубарев, по-моему в большинстве вообще не выходил, вы пересмотрите, – даже журналиста, который допустил неточность и перепутал одного защитника, Андрея Зубарева, с другим – Егором Яковлевым, Олег Валерьевич ставит на место ласково, с любовью.

– С чего вы взяли, мы в две пары играем! Откуда там Зубарев! – прежде чем снова обнять Квартальнова, Знарок с неповторимым непонимающим выражением лица продолжает доказывать нашему коллеге ошибку. Собственных у него в дерби почти не было.

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