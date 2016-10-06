«Сказал Сорокину, чтоб не расстраивался». Главные слова после армейского дерби
Герои-вратари скромничали, а Павел Дацюк
говорил о правильном хоккее в исполнении СКА.
Павел Дацюк: СКА играл в правильный хоккей
Общение с Павлом Дацюком пообещали сразу после матча, но ждали его в
микст-зоне долго. Сначала капитан СКА ходил по раздевалке и раздавал
комплименты партнерам, а потом все же вышел поговорить.
– Вы вернулись и сразу тяжелая игра против
ЦСКА. Как себя чувствуете?
– Ощущения хорошие, особенно после такого напряженного матча: немного места, приятно играть. Сегодня допустили мало ошибок, играли в правильный хоккей.
– Почему никак не удается забить в
большинстве?
– Вроде в предыдущих матчах хорошо играли, большинство забивали. Понятно, что ЦСКА хорошо оборонялся. Будем работать и, думаю, в следующий раз отвечу на этот вопрос позитивно.
– СКА больше года не мог обыграть ЦСКА.
Этот момент обсуждался?
– Нет, настраивались на очень важную игру. Две команды идут очень близко друг к другу. Главная задача была – обыграть ЦСКА.
– Было видно, что СКА в третьем периоде
играл на удержание счета. Тяжело ли атакующей команде так себя сдерживать?
– Задача стояла не откатываться, в их зоне держать шайбу. Чувствовался натиск со стороны соперника, им нужно было забивать.
– Эмоционально сейчас что чувствуете?
– Сейчас уже чуть-чуть отошло. Приятно играть, когда на арене аншлаг! А теперь будем готовиться к следующим матчам.
Сергей Плотников: Впервые забросил с финальной сиреной
– Не идет большинство, хотя моменты создаем – разочарован Сергей Плотников.
– Думаю, надо преодолеть этот барьер, забить одну – и пойдет. А в меньшинстве
мы хорошо сыграли. Концентрация была на максимальном уровне.
– От матча таких команд ожидали большей
результативности. Почему исход решила одна шайба?
– Мне кажется, наоборот, две хорошие команды показали хороший хоккей: много силовых приемов, борьбы. Судьи давали играть, не удаляли много. Моменты были, но оба вратаря хорошо играли.
– В карьере было такое, чтобы с
финальной сиреной забрасывали?
– Впервые! – Плотников искренне рад.
– Заметили возвращение капитана?
– Таких людей всегда замечаешь – он много делает на льду. Когда работает Дацюк, работает вся команда.
Игорь Шестеркин: Три сухих матча? Так сложилось
– Тяжелая игра, но главное заработали три очка, – красноречиво начинает
Игорь Шестеркин.
– У вас третий матч подряд на ноль.
Стали играть уверенее?
– Я не знаю... Да, можно сказать, что обрел уверенность, – нерешительно отвечает Шестеркин.
– Или вы не заметили этого успеха?
– Так сложились обстоятельства - я даже не знаю, как это объяснить!
– У вас есть какое-то принципиальное
противостояние с Ильей Сорокиным?
– У нас дружеские отношения – ничего лишнего. Он меня поздравил с победой, а я сказал ему, чтобы не расстраивался.
– Забили на один гол меньше, поэтому проиграли, – говорит банальное сам Сорокин, но ошибается.
– Даже на два.
– Засчитали его, да? – вратарь ЦСКА, кажется, удивлен тому, что шайба на последней секунде оказалась законной. Хотя на исходе матча это никак не отразилось.
Патрик Херсли: В какой-то момент был зол на «Локомотив»
Пока не герой матчей СКА, но один из тех, о ком в день армейского дерби
говорили много. Патрик Херсли сначала поговорил с Романом Ротенбергом, а потом –
с корреспондентом «Советского спорта».
– Патрик,
вам понравилась игра вашей новой команды с ЦСКА?
– Моя команда сильно отыграла в защите. Да, теперь я так называю СКА. У команды хорошая система, сильная защита, игроки контролировали весь матч.
–
Расскажите, как быстро удалось завершить трансфер в СКА.
– Это заняло несколько дней, так как переход должен был быть одобрен тренерами и менеджментом. Мне надо было подождать подольше, но оно того стоило.
– После
матча вас представили команде?
– Я встретился с руководством, Романом (Ротенбергом - Прим.ред.). В раздевалке еще не был.
–
Завтра начнете работать с командой?
– Думаю, да.
– А в
следующем матче сыграете?
– Я еще не говорил с тренерами. Наверное, мы обсудим это завтра. Я не катался семь дней. Я готов играть, но решение примут тренеры.
– Вы
были инициатором ухода из «Локомотива» или клуб?
– Клуб решил расторгнуть контракт со мной, а через несколько дней СКА высказал заинтересованность во мне. Большая честь, что это сделал такой клуб. Мне не надо было долго думать над этим предложением.
– Вы
разочарованы таким решением «Локомотива»?
– В какой-то момент я был зол. Но это решение не пришло из ниоткуда, я не играл несколько недель. Это не стало большим сюрпризом, но я рад, как все разрешилось.