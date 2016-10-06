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«Сказал Сорокину, чтоб не расстраивался». Главные слова после армейского дерби

Игорь Сарычев, Татьяна Кокорина, Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Игорь Шестеркин провел третий матч подряд на ноль
Игорь Шестеркин провел третий матч подряд на нольИсточник: Spb.Sovsport.ru

Герои-вратари скромничали, а Павел Дацюк говорил о правильном хоккее в исполнении СКА.

Павел Дацюк: СКА играл в правильный хоккей

Общение с Павлом Дацюком пообещали сразу после матча, но ждали его в микст-зоне долго. Сначала капитан СКА ходил по раздевалке и раздавал комплименты партнерам, а потом все же вышел поговорить.

– Вы вернулись и сразу тяжелая игра против ЦСКА. Как себя чувствуете?
– Ощущения хорошие, особенно после такого напряженного матча: немного места, приятно играть. Сегодня допустили мало ошибок, играли в правильный хоккей.

– Почему никак не удается забить в большинстве?
– Вроде в предыдущих матчах хорошо играли, большинство забивали. Понятно, что ЦСКА хорошо оборонялся. Будем работать и, думаю, в следующий раз отвечу на этот вопрос позитивно.

– СКА больше года не мог обыграть ЦСКА. Этот момент обсуждался?
– Нет, настраивались на очень важную игру. Две команды идут очень близко друг к другу. Главная задача была – обыграть ЦСКА.

– Было видно, что СКА в третьем периоде играл на удержание счета. Тяжело ли атакующей команде так себя сдерживать?
– Задача стояла не откатываться, в их зоне держать шайбу. Чувствовался натиск со стороны соперника, им нужно было забивать.

– Эмоционально сейчас что чувствуете?
– Сейчас уже чуть-чуть отошло. Приятно играть, когда на арене аншлаг! А теперь будем готовиться к следующим матчам.

Сергей Плотников: Впервые забросил с финальной сиреной

– Не идет большинство, хотя моменты создаем – разочарован Сергей Плотников. – Думаю, надо преодолеть этот барьер, забить одну – и пойдет. А в меньшинстве мы хорошо сыграли. Концентрация была на максимальном уровне.

– От матча таких команд ожидали большей результативности. Почему исход решила одна шайба?
– Мне кажется, наоборот, две хорошие команды показали хороший хоккей: много силовых приемов, борьбы. Судьи давали играть, не удаляли много. Моменты были, но оба вратаря хорошо играли.

– В карьере было такое, чтобы с финальной сиреной забрасывали?
– Впервые! – Плотников искренне рад.

– Заметили возвращение капитана?
– Таких людей всегда замечаешь – он много делает на льду. Когда работает Дацюк, работает вся команда.

Игорь Шестеркин: Три сухих матча? Так сложилось

– Тяжелая игра, но главное заработали три очка, – красноречиво начинает Игорь Шестеркин.

– У вас третий матч подряд на ноль. Стали играть уверенее?
– Я не знаю... Да, можно сказать, что обрел уверенность, – нерешительно отвечает Шестеркин.

– Или вы не заметили этого успеха?
– Так сложились обстоятельства - я даже не знаю, как это объяснить!

– У вас есть какое-то принципиальное противостояние с Ильей Сорокиным?
– У нас дружеские отношения – ничего лишнего. Он меня поздравил с победой, а я сказал ему, чтобы не расстраивался.

– Забили на один гол меньше, поэтому проиграли, – говорит банальное сам Сорокин, но ошибается.

– Даже на два.
– Засчитали его, да? – вратарь ЦСКА, кажется, удивлен тому, что шайба на последней секунде оказалась законной. Хотя на исходе матча это никак не отразилось.

Патрик Херсли: В какой-то момент был зол на «Локомотив»

Пока не герой матчей СКА, но один из тех, о ком в день армейского дерби говорили много. Патрик Херсли сначала поговорил с Романом Ротенбергом, а потом – с корреспондентом «Советского спорта».

– Патрик, вам понравилась игра вашей новой команды с ЦСКА?
– Моя команда сильно отыграла в защите. Да, теперь я так называю СКА. У команды хорошая система, сильная защита, игроки контролировали весь матч.

– Расскажите, как быстро удалось завершить трансфер в СКА.
– Это заняло несколько дней, так как переход должен был быть одобрен тренерами и менеджментом. Мне надо было подождать подольше, но оно того стоило.

– После матча вас представили команде?
– Я встретился с руководством, Романом (Ротенбергом - Прим.ред.). В раздевалке еще не был.

– Завтра начнете работать с командой?
– Думаю, да.

– А в следующем матче сыграете?
– Я еще не говорил с тренерами. Наверное, мы обсудим это завтра. Я не катался семь дней. Я готов играть, но решение примут тренеры.

– Вы были инициатором ухода из «Локомотива» или клуб?
– Клуб решил расторгнуть контракт со мной, а через несколько дней СКА высказал заинтересованность во мне. Большая честь, что это сделал такой клуб. Мне не надо было долго думать над этим предложением.

– Вы разочарованы таким решением «Локомотива»?
– В какой-то момент я был зол. Но это решение не пришло из ниоткуда, я не играл несколько недель. Это не стало большим сюрпризом, но я рад, как все разрешилось.

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