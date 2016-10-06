Рассчитались на первый-второй. Как СКА обыграл ЦСКА

Хоккейный волшебник Павел Дацюк вернулся на лед после травмы, полученной еще на Кубке мира, а СКА выиграл ценное армейское дерби: когда «братья по оружию» на первом и втором местах в общей таблице КХЛ…

ДАЦЮК ВЕРНУЛСЯ БЕЗ АНОНСА

В Петербурге дважды за пять дней главные дуэли в двух самых популярных видах спорта: в воскресенье сюда приезжал футбольный «Спартак» – по итогам было очень громко, а разговоры о судействе затмили классную игру. Главное – чтобы с матчем СКА – ЦСКА не произошло того же самого.

Уже бывало, что мы после армейского дерби в регулярке обсуждали буйство Александра Радулова рядом с арбитром-девушко й, а один из матчей в плей-офф спровоцировал дискуссию про человеческие качества Ильи Ковальчука – когда он бил клюшкой по ногам все того же Радулова…

Радулов сейчас пробивается в топ-линию «Монреаля», а Ковальчук – лучший бомбардир СКА. Кто думал, что новая молодость Ильи в команде у Олега Знарка невозможна, уже разочаровался. Осталось проявить себя в по-настоящему ключевом матче. Все-таки хет-трик в ворота «Слована» – это одно, а сделать результат в битве против ЦСКА – совсем другой уровень доказательств.

Ковальчук сейчас, кстати – второй бомбардир всей лиги, только магнитогорец Сергей Мозякин на два очка, на два гола лучше. И это Илья еще всего шесть раз сыграл с Павлом Дацюком – основной объем очков Кови набрал без звездного новичка СКА.

Соперникам просто страшно, а зрителям страшно интересно представить, что будет, когда связка вернется. Оказывается, этот момент – именно день дерби! Павел Валерьевич восстановился аккурат к матчу с ЦСКА.

Естественно, именно он на стартовом вбрасывании, на третьей секунде Дацюк уже в самоотверженном падении бросается за шайбой – с ним все в порядке!

Среди болельщиков, кстати, есть даже такие, кто не хотел покупать билеты на СКА без Дацюка – вот как быстро народ привыкает к хорошему… Уже и Ковальчука мало. Возвращение Павла никак не анонсировали, но и без того на армейское дерби все места распроданы.

СКА УСИЛИВАЕТ ЗАЩИТУ…

Кстати, за пять минут до старта СКА вдруг объявляет об усилении – подписан шведский защитник Патрик Херсли, у которого не срослось в этом сезоне Ярославле. Он был без контракта после ухода из «Локомотива», так что затрат никаких. СКА, как и обещал, заполняет вакансии легионеров, разобравшись со своим составом и его слабостями. Очевидно, один из минусов Олег Знарок видит как раз в обороне.

…Николая Прохоркина с ЦСКА связывает многое. И с Дмитрием Квартальновым в частности – это же он отправил форварда в «ссылку» в ВХЛ – в воронежский «Буран». Прохоркин только в предыдущем матче смог забросить первую шайбу в официальных играх за СКА. А в первом периоде именно у Прохоркина лучший момент хозяев – нападающего останавливает голкипер Илья Сорокин.

Только вратарь и спасает, когда ЦСКА вдруг срывается и придумывает сам себе почти две минуты втроем против пятерых. У хозяев в розыгрыше лишнего полный порядок – за одно большинство моментов больше, чем у всей сборной России на Кубке мира во время реализации!

Много непечатных слов вдруг вырывается у Дмитрия Квартальнова – это он к Валерию Ничушкину обращается. Главный тренер гостей так зол, что единственное цензурное слово в тираде – имя Валера. Ничушкин только что шестым лишним на площадке оказался. Не успели втроем отыграть, снова меньшинство!

Правда, гол у СКА получается позже – уже в равных составах. Сергей Широков так искусно притаился на дальней штанге, что за Сорокина даже обидно: трудился-трудилс я, а пропустил такой простой розыгрыш с набросом защитника от синей линии и добавкой с метра.

… И ИГРАЕТ «НА НОЛЬ»

Это армейское дерби – первое настоящее в сезоне. Предыдущее – сентябрьское – было скорее пробным: без игроков сборной, без Олега Знарка…. Теперь все – в деле, уровень максимальный. К тому же ЦСКА и СКА – первая и вторая команды сводной таблицы лиги.

Клуб из Петербурга еще днем тонко намекнул на собственное превосходство над всеми в КХЛ: доказательство – рейтинг лучших игроков по показетелю полезности «плюс/минус». В Топ-10 только один игрок не из СКА – Кирилл Петров из ЦСКА, и он – десятый. А лидеры – три защитника Знарка: Белов, Чудинов и Яковлев. И эту линию петербуржцы еще усиливают подписанием Херсли…

Накал, стыки, опасные моменты – почти все есть у этого суперматча, только голов не хватает. Битва СКА – ЦСКА в любое время года похожа на хоккейную весну и плей-офф, а на этот раз особенно. Бьется и жестко толкается Денис Денисов – капитан москвичей с петербургским прошлым. Сражается, как все мы уже привыкли, Иван Телегин, у которого летом было квалификационное предложение от СКА. Но в итоге второй подряд «сухой» матч у Игоря Шестеркина. И гол Плотникова за секунду до сирены уже в пустые ворота…

Питер ликует!

Это был день СКА!

СТАТИСТИКА

СКА (Санкт-Петербург ) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). 12 350 зрителей

Голы: 1:0 Широков 8 (Коскиранта, Хафизуллин, 17.52), 2:0 Плотников 4 (Ковальчук, 59.59, п.в.).

Вратари: Шестеркин – Сорокин (58.50 – 59.54, 59.50 – 59.59).

Штраф: 8-12.



