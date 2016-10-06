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«Питтсбург» - чемпион мира по хоккею». Барак Обама встретился с Малкиным (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Барак Обама и хоккеисты "Питтсбурга"
Барак Обама и хоккеисты "Питтсбурга"Источник: Associated Press

«Пингвины» из Питтсбурга, как это бывает с обладателями Кубка Стэнли, пообщались в Белом доме с президентом США.

«Питтсбург» был первой командой, которая приехала с «самоваром» (так в России иногда болельщики называют Кубок Стэнли) в Белый дом к Бараку Обаме – он был избран президентом в 2008 году, а «пингвины» завоевали трофей в 2009-м.

Ну вы помните, тогда еще Евгений Малкин получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист плей-офф, а потом пытался сфоткать Обаму на мобильник.


Теперь «Питтсбург» – клуб из Восточной конференции – снова заглянул к Обаме в Восточную комнату Белого дома.

Как всегда, не обошлось без шуток-прибауток.

«Мы здесь собрались для того, чтобы отметить знаменательное достижение, - объявил Обама. – Фил Кессел стал обладателем Кубка Стэнли!»

Нужно напомнить, что лысеющий полноватый мужчина по имени Фил Кессел провел почти всю карьеру в «Бостоне» и «Торонто», но в прошлое межсезонье перешел в «Питтсбург», а потом набрал 22 (10+12) очка в 24 матчах плей-офф. Фил играл замечательно, но вот руководство сборной США сошло с ума и не позвало Кессела на Кубок мира, где американцы провалились.

Что еще сказал Обама:

- «Так, ребята, вы должны мне объяснить, почему «Президент Трофи» (приз для лучшей команды регулярного чемпионата) не является главным трофеем, который вы выиграли»;

- «Забавно, что вы пришли сюда в первый год моего президентства, а теперь вот – в последний. Много перемен произошло за это время. Тогда, в 2009 году, мои волосы были цвета шайбы, а теперь – скорее цвета льда»;

- «Никто не думал, что «Питтсбург» станет чемпионом – даже я. Майк Салливан начинал сезон как тренер клуба из АХЛ. В декабре «пингвины» были скорее ближе к последнему месту в таблице, чем к первому. Дух был упадническим, и когда команда готовила лого к 50-летнему юбилею с тремя Кубками Стэнли, никто не мог представить, что там скоро будет четвертый».

- «Вы, парни – чемпионы, потому что отлично работали, выдержали стресс, сражались друг за друга. Это отличный пример для Питтсбурга и лиги, как нужно идти к цели. Итак, поздравляю вас с титулом чемпионов мира! Ну, так мы называем обладателей Кубка Стэнли».

Строго говоря, под слова Обамы не подошел ни один игрок «Питтсбурга», который в мае не выступал за сборную Канады в Москве, а бился в полуфинале плей-офф НХЛ. Но простим президенту США эту неточность. Может, он имел в виду два титула чемпиона мира, которые Евгений Малкин выиграл в 2012 и 2014 годах?

🏆

Фото опубликовано E.Malkin71Geno (@e.malkin71geno)

Бараку Обаме подарили свитер с номером «44» и маленький Кубок Стэнли.

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