Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»

Российская фигуристка Анна Погорилая начала новый сезон так же ярко, как закончила предыдущий. Бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 на своем первом официальном старте — турнире «Финляндия Трофи» в Эспоо - захватила лидерство после короткой программы , почти без ошибок исполнив огненное танго под музыку из фильма «Запах женщины».

ФИНСКИЙ С ЯПОНСКИМ АКЦЕНТОМ

Угадайте, кого больше всего пришло на утреннюю тренировку перед стартом турнира «Финляндия Трофи»? Нет, не учеников местных детско-юношеских школ, не студентов и не солдат. А... японцев.

Это удивительно, но любовь к фигурному катанию у жителей Страны восходящего солнца, похоже, не знает никаких границ. Ведь в Эспоо проходит даже не этап Гран-при — а обычный турнир серии «Челленджер». Но на него заявилась трехкратная чемпионка мира Мао Асада — и в Финляндию нагрянул десант из пары сотен японских фанатов. А заодно — примерно три десятка журналистов. И только стоило Асаде выйти на тренировку, как затворы многочисленных фотокамер застрекотали, словно автоматы.

На самом деле, 21-й по счету турнир «Финляндия Трофи» все-таки имеет особое значение. Дело в том, что чемпионат мира нынешнего года состоится в Хельсинки. Говорить о том, что в Эспоо проходит его генеральная репетиция, неправильно — и арена другая, и расписание не совпадает. Но почувствовать, что такое кататься в Финляндии — особенно тем, кому надо проходить акклиматизацию после перелета, в принципе, можно. Вот и приехали в Эспоо на пробу местного льда действующие чемпионы мира в парном катании канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд, их соотечественники, трехкратный чемпион мира Патрик Чан, — ну и Асада пожаловала. Обеспечив заодно полное сходство с будущим мировым первенством — ведь там аудитория тоже будет наполовину японская.

«ПРИДУМАТЬ НОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ТУТ ЖЕ СОПРУТ»

Российское представительство в Эспоо тоже оказалось весьма приличным, особенно в одиночном катании. Звездный десант девушек (впрочем, незвездного при нынешней конкуренции быть просто не может) — бронзовая медалистка последнего чемпионата мира Анна Погорилая, экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович. Три сильнейших в стране одиночника - Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Петров. С Туктамышевой и Петровым приехал Профессор фигурного катания — Алексей Николаевич Мишин. Именно его я встретил почти сразу после того, как получил аккредитацию сам. И обнаружил в философском настроении.

- Когда меня спрашивают «как дела», я теперь отвечаю просто — думаю о том, чтобы проснуться следующим утром, отправиться на тренировку, научить еще чему-нибудь моих фигуристов, Придумать новые упражнения, которые тут же сопрут, - заметил 75-летний тренер. - Знаешь, как бельгийцы в Оберстдорфе за нами наблюдали? Все копировать пытались.

- Может им нарочно неправильные упражнения показывать?

- Нет, я так не могу. Ну вот, а потом думаю о том, что хорошо бы поехать на дачу, повозиться там, посадить что-нибудь. Ну а если свалится где-то медалька — совсем хорошо.

На вопрос о готовности учеников Мишин ответил не менее философски:

- Тут важно, чтобы все сошлось. В нужный момент и в нужном возрасте. Сошлось все полтора года назад у Лизы Туктамышевой — и она стала чемпионкой мира. А как кувыркалась раньше Погорилая, ты помнишь? А сейчас она повзрослела, прыжки собрала — и совсем другое впечатление.

ВМЕСТО ОНЕГИНА - ПАГАНИНИ

Интриги в парном катании на «Финляндия Трофи» изначально не предполагалось. Но Дюамель и Редфорд ее внезапно устроили. И не только тем, что партнер превратил параллельный тройной лутц в «бабочку», а партнерша упала с выброса, пусть и сложного. Абсолютно во всех компонентах Меган и Эрик выглядели как двукратные чемпионы не мира, а какого-нибудь канадского поселка городского типа. И оправдание началом сезона тут не работает: год назад в это же время Дюамель и Редфорд катались намного лучше.

Баллы, которые канадцы получили за провальный, в общем, прокат, были все равно высокими, но для единственной приехавшей в Финляндию российской пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов досягаемыми. Но у этого дуэта сезон начался, мягко говоря, через пень-колоду. Две недели назад им пришлось поменять потенциально эпическую короткую программу под вокал Веры Свешниковой из мюзикла «Онегин». Кристина и Алексей даже сняли театрализованный видеоролик на эту тему, подготовили интересные костюмы, но... Программа подверглась критике руководства федерации и судейского корпуса. И четыре месяца работы оказались напрасными.

Нельзя сказать, что новая короткая программа Астаховой и Рогонова под музыку из фильма «Паганини: Скрипач дьявола» плохая. Она хорошая, и, скорее всего, станет через некоторое время отличной. Но пока на контрасте с удивительно смелым для российского парного катания «Онегиным» выглядит как срочно слепленная замена. И ошибки в элементах — а именно сдвоенный параллельный прыжок и незасчитанное вращение - впечатления не улучшили. А главное, интригу убили — девять баллов отставания не отыграть даже если канадцы проедут произвольную программу так же плохо, как и короткую.

АРГЕНТИНЦАМ ПОГОРИЛАЯ БЫ ПОНРАВИЛАСЬ

Вечером в четверг японцы снова собрались на трибунах «Эспо-Метро-Арены». Их любимица Мао против трех россиянок — это самый мощный сюжет всего турнира. Причем Асада выступала под последним стартовым номером — который никто из фигуристок, созданий нервических, не любит.

Первой же из претенденток на победу на лед вышла Туктамышева. Правда, в этом статусе она пребывала только теоретически — на практике Елизавета пока исполняет облегченные варианты программ, чтобы обрести уверенность в собственных силах. А без элементов ультра-си и серьезных баллов не наберешь. Вот и уступила ученица Профессора выступавшей чуть ранее канадке Кейтлин Осмонд.

А затем на арене стало жарко. Это Погорилая вышла исполнять танго — программу, которую ей поставил в одном лице талантливый фигурист и хореограф из Узбекистана Миша Джи. Когда говорят — фигуристка повзрослела, часто имеют в виду физический рост или изменения тела. Но на самом деле совершеннолетие в жизни человека означает появление новых эмоций. А для артистичной натуры — обретение умения эти эмоции передавать публике. Анна научилась быть на льду разной — и в том числе, как в короткой программе нынешнего сезона, сексуальной. Лед в этот день в Эспоо расплавился — а если бы аргентинцы знали, что такое фигурное катание, Погорилая стала бы их кумиром.

Асада тоже в некотором роде поразила. Ее программа, насыщенная современной хореографией — хит, открывший японскую фигуристку с совершенно новой стороны. Но пока она не форсирует сложность элементов, не исполняя даже каскада «3-3» — отсюда и значительное отставание от ставшей главной звездой этого вечера россиянки.

СТАТИСТИКА

«Финляндия Трофи». Эспоо

После короткой программы

Спортивные пары

1. Дюамель/Редфорд (Канада) — 66,49. 2. Астахова/Рогонов (Россия) — 57,26. 3. Вартманн/Бломмарт (Германия) — 56,58.

Женщины

1. Погорилая (Россия) — 69,50. 2. Асада (Япония) — 64,87. 3. Осмонд (Канада) — 64,73. 4. Туктамышева (Россия) — 62,99... 14. Саханович (Россия) — 42,88.