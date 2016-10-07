Сергей Кирьяков: Матч против Шалимова – это интрига!
В четверг объявлено, что главным тренером «Арсенала» назначен Сергей Кирьяков. 46-летний специалист дал интервью «Советскому спорту».
- Официальному сайту «Арсенала» вы сказали, что три гола команды за девять туров – это плохой показатель. Видите, как можно улучшить результативность
- Тяжело ответить на этот вопрос. Все будет решаться в тренировочном процессе. Над этим будем работать. Как и над остальным компонентами.
- Вы провели в Туле определенное количество времени. Что почувствовали, общаясь с людьми?
- Почувствовал, что это футбольный город, что все заинтересованы видеть здесь команду на более высоких местах. Приятно, что есть такая заинтересованнос
- Кто вам будет помогать?
- Через день или два станет известно.
- В Туле долгое время работал Дмитрий Аленичев, особо почитаемый у тульских болельщиков. Вот и в последнее время говорилось о его возможном возвращении. Но команду в итоге возглавили вы. Ощутили ли вы в «Арсенале» дух Аленичева?
- Хорошо знаю Диму Аленичева. И мне не обязательно ощущать его дух в Туле. Он мой хороший друг, поэтому даже неуместно об этом говорить.
- Вы дебютируете в качестве тренера клуба премьер-лиги. Какой она вам представляется? Вот есть мнение, что уровень футбола снизился после ухода Халка и ряда топовых игроков…
- Одно дело видеть лигу в роли аналитика, наблюдателя, и совсем другое – видеть лигу изнутри. Думаю, изнутри все намного интереснее и многограннее. И на этот вопрос смогу ответить через некоторое время развернуто.
- Перед командой поставлена конкретная задача?
- Цель одна – набирать очки в каждом матче. Будем двигаться от игры к игре и решать ее.
- Нет четкой задачи, например, сохранить место в РФПЛ?
- Это общая цель. А я имею в виду ближайшую. Она – набирать очки в каждом матче.
- Вы общались с прежним главным тренером Сергеем Павловым?
- Нет, но хочу это сделать в ближайшее время.
- Он свою отставку назвал нелогичной. Как это прокомментируете
- Вопросы, связанные с отставкой, – всегда тонкие. Не хотел бы это комментировать. В любом случае, команда внизу таблицы. Это факт. А обо всем остальном думайте сами.
- Первый матч под вашим руководством «Арсенал» проведет против «Краснодара», который не так давно возглавил Игорь Шалимов. В четверг объявлено, что он заключил контракт на три года. Можно назвать эту игру символичной, ведь вы хорошо знакомы и долго работали вместе в структуре РФС?
- Это будет интрига! Многие об этом матче будут писать и говорить.
- Не общались с Игорем Михайловичем после назначения?
- Нет. Да, мы друзья, долгое время играли вместе в сборной. Но каждый будет решать свою задачу. Каждый из нас будет по разные стороны баррикад.