Сергей Кирьяков: Матч против Шалимова – это интрига!

В четверг объявлено, что главным тренером «Арсенала» назначен Сергей Кирьяков. 46-летний специалист дал интервью «Советскому спорту».

- Официальному сайту «Арсенала» вы сказали, что три гола команды за девять туров – это плохой показатель. Видите, как можно улучшить результативность ?

- Тяжело ответить на этот вопрос. Все будет решаться в тренировочном процессе. Над этим будем работать. Как и над остальным компонентами.

- Вы провели в Туле определенное количество времени. Что почувствовали, общаясь с людьми?

- Почувствовал, что это футбольный город, что все заинтересованы видеть здесь команду на более высоких местах. Приятно, что есть такая заинтересованнос ть. Но для этого надо много работать.

- Кто вам будет помогать?

- Через день или два станет известно.

- В Туле долгое время работал Дмитрий Аленичев, особо почитаемый у тульских болельщиков. Вот и в последнее время говорилось о его возможном возвращении. Но команду в итоге возглавили вы. Ощутили ли вы в «Арсенале» дух Аленичева?

- Хорошо знаю Диму Аленичева. И мне не обязательно ощущать его дух в Туле. Он мой хороший друг, поэтому даже неуместно об этом говорить.

- Вы дебютируете в качестве тренера клуба премьер-лиги. Какой она вам представляется? Вот есть мнение, что уровень футбола снизился после ухода Халка и ряда топовых игроков…

- Одно дело видеть лигу в роли аналитика, наблюдателя, и совсем другое – видеть лигу изнутри. Думаю, изнутри все намного интереснее и многограннее. И на этот вопрос смогу ответить через некоторое время развернуто.

- Перед командой поставлена конкретная задача?

- Цель одна – набирать очки в каждом матче. Будем двигаться от игры к игре и решать ее.

- Нет четкой задачи, например, сохранить место в РФПЛ?

- Это общая цель. А я имею в виду ближайшую. Она – набирать очки в каждом матче.

- Вы общались с прежним главным тренером Сергеем Павловым?

- Нет, но хочу это сделать в ближайшее время.

- Он свою отставку назвал нелогичной. Как это прокомментируете ?

- Вопросы, связанные с отставкой, – всегда тонкие. Не хотел бы это комментировать. В любом случае, команда внизу таблицы. Это факт. А обо всем остальном думайте сами.

- Первый матч под вашим руководством «Арсенал» проведет против «Краснодара», который не так давно возглавил Игорь Шалимов. В четверг объявлено, что он заключил контракт на три года. Можно назвать эту игру символичной, ведь вы хорошо знакомы и долго работали вместе в структуре РФС?

- Это будет интрига! Многие об этом матче будут писать и говорить.

- Не общались с Игорем Михайловичем после назначения?

- Нет. Да, мы друзья, долгое время играли вместе в сборной. Но каждый будет решать свою задачу. Каждый из нас будет по разные стороны баррикад.



