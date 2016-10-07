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Павел Могилевец: Черчесов требует, чтобы играли в современный футбол

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Павел Могелевец
Павел МогелевецИсточник: Sovsport.ru

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец, которого главный тренер сборной России Станислав Черчесов привлек к работе на сборе перед матчем против Коста-Рики (9 октября, 16.00), дал интервью «Советскому спорту».

«АНАЛИЗИРУЕМ МАТЧ ПРОТИВ ГАНЫ, ЧТОБЫ СЫГРАТЬ ЛУЧШЕ»

- Как дела, Павел, как самочувствие?
- Спасибо, все хорошо.

- Какая погода в Краснодаре?
- Супер - плюс 23! Солнечно, лучше, чем в Питере.

- Что-то успели посмотреть, кроме полей академии «Краснодара»?
- Нет, тренировка - гостиница - тренировка. Вечером в лобби отеля можно со знакомыми пообщаться. Я до этого много раз был в Краснодаре, все, что можно посмотрел. Обычно, когда с клубом приезжали, гуляли в парке возле гостиницы и по набережной.

- Артем Дзюба продолжает шутить, создавая вокруг себя неповторимую атмосферу?
- Шутим только в свободное время, на тренировках мы сконцентрированы на работе. А атмосфера в сборной в самом деле хорошая.

- На тренировках часто оказываетесь рядом с Дмитрием Полозом, вы друзья?
- Да, после того, как поиграли в «Ростове» общаемся. У меня со всеми хорошие отношения, многих знаю, со многими играл.

- Какая у вас любимая позиция на поле?
- Центральный полузащитник, как я и играл в «Ростове».

- А в сборной во время двухсторонок?
- Там же, в центре поля, как всегда и везде. До 15 лет играл центрального нападающего.

- Игру сборной Коста-Рики уже разбирали?
- Тренеры рассказали, как она играет, подробного разбора пока не было. Больше анализируем прошедший в сентябре матч против Ганы, чтобы улучшить свою игру. Коста-Рика выходила из группы в 2014 году на чемпионате мира, это о многом говорит.

- Судя по матчу против Ганы, Черчесов требует быстро доставлять мяч вперед, в линию атаки?
- Да, это требование современного футбола – быстрый переход от обороны к атаке и наоборот. В сборной стараемся действовать так же.

- Опять же по тому матчу – нужен высокий прессинг, потеряв мяч, надо сразу попытаться его вернуть, так?
- Да, все верно. Тренируемся, наигрываем именно так.

- То есть ваша задача как центрального полузащитника какая?
- Сначала отобрать мяч, потом быстро переправить его вперед. Надо участвовать и в оборонительных, и в атакующих действиях.

«ХОЧЕШЬ ПРОГРЕССИРОВАТЬ? СЛУШАЙ БЕРДЫЕВА»

- В чем тренерский гений Курбана Бердыева, у которого вы провели прошлый сезон в «Ростове»?
- Главное – дисциплина. Все продумывается до мелочей. Как он сам говорит, важен каждый нюанс. Просит, чтобы футболисты выкладывались по максимуму и ни на секунду не теряли концентрации. Он сам подавал нам пример, ответственно относится к делу. В ответ команда старалась его не подвести и оставляла на поле все силы. Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу. Хочется работать и добиваться результата.

- Почему у Бердыева так прогрессируют футболисты?
- Потому что объясняет каждому игроку, как действовать на поле. Каждого видит насквозь. Если выполнять его требования, прислушиваться к его советам, все будет хорошо и начнешь прогрессировать.

- Есть такая формулировка – найти своего тренера. Судя по тому, что в «Ростове» вы все время играли в основном составе, Курбан Бекиевич – ваш тренер?
- Доверие тренера всегда важно! Атмосфера в команде тоже помогала мне прогрессировать. Очень благодарен Бердыеву и всему «Ростову», всем моим бывшим партнерам. Мне было приятно там находиться.

«НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ К ТОМУ, ЧТО ДАДУТ ШАНС СЫГРАТЬ ЗА «ЗЕНИТ»

- Смотрел недавно по телевизору матч «Зенита». Камера выхватила ваше лицо на скамейке запасных, и стало за вас обидно, почему не играете. Вам тоже обидно?
- Обида – неправильное слово. Я хочу играть в футбол, но ситуация такова, что пока в запасе. Результат у команды есть. Жду своего шанса, надо встретить его готовым на 100 процентов, а там посмотрим. Буду доказывать работой на тренировках, что мне стоит дать шанс.

- Тяжело, наверное, конкурировать за место в основе с таким классным футболистом, как Жулиано?
- Согласен, тяжело. Но если тренер в какой-то момент захочет выпустить на поле, дальше все будет зависеть только от меня.

- У вас контракт до июня 2017 года. Летом этого года были варианты, кроме возвращения в «Зенит»?
- Я получил травму, поэтому вариантов практически не было.

- Про вас и Виктора Васина сейчас пишут: «Привлечен к работе на учебно-тренировочном сборе». В 2014 году тоже привлекали-привлекали, а в итоге вы оказались на чемпионате мира в Бразилии.
- Да, здорово, что тогда так сложилось. Я получил колоссальный опыт!

- Чего вы хотите от ближайшего будущего?
- Играть в футбол. Просто играть и получать от этого удовольствие.

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