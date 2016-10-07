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Крепни, ЦСКА! «Салават» теперь станет армейским фарм-клубом?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Крепни, ЦСКА! «Салават» теперь станет армейским фарм-клубом?
Источник: ХК ЦСКА

Как изменится КХЛ после слияния двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин должен до 15 октября подписать договор купли-продажи 50,08 процентов «Башнефти». Сумма сделки не должна превышать 330 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт Правительства РФ.

Если коротко и не вдаваться в бухгалтерию, то «Роснефть» купила «Башнефть». И можно было бы не уделять этому событию внимания на нашем спортивном сайте, но есть один небольшой нюанс. Точнее, два.

«Роснефть» - спонсор ХК ЦСКА

«Башнефть» - спонсор «Салавата Юлаева».

Так что после 15 октября у двух мощных клубов КХЛ будет, по сути, один хозяин.

И что из этого следует?

А то, что отношения между клубами могут и даже должны после этого здорово измениться. Причем, явно не в пользу уфимцев.

Это, типа, когда взрослые родители женятся во второй раз. И дети от первого брака становятся членами одной общей семьи. И в этой семье кто-то – самый главный.

Очень часто в такой ситуации один ребенок становится любимчиком. А второй, соответственно, золушкой.

То, что потенциальным любимчиком «Роснефти» является ЦСКА, я думаю, всем понятно.

И все же, как клубы будут уживаться?

Часть бюджета «Салавата Юлаева» перетечет в армейскую казну? Башкирский клуб переименуют в СКА (Уфа)?

Или допустим приглянется главному тренеру ЦСКА Дмитрию Квартальнову лучший бомбардир уфимцев Линус Умарк. Что помешает «Роснефти» оформить переход форварда из клуба в клуб внутри своего хозяйства?

Правда, есть плюсы и для «Салавата». Если, какой-то игрок не впишется в систему Квартальнова, наверняка его предложат сперва башкирской команде, а потом уже всем остальным.

А ведь клубы пересекаются не только на уровне КХЛ, но и в ВХЛ, и в МХЛ… И теперь у всех у них также – один хозяин.

Главное – не встретится в финале Кубка Гагарина. Потому что если это не дай Бог случиться… Пересудов и напрасных наветов не избежать!

С другой стороны, такие невольные сводные братья в нашей лиге уже есть. И ничего, уживаются. К примеру, СКА и «Спартак».

И тут прямо хочется порассуждать о будущем.

Кто знает, может совсем скоро в КХЛ наступят времена, когда всеми нашими клубами будут владеть всего две компании – «Роснефть» и «Газпром».

Представляете, какая стратегическая битва тогда развернется в нашем хоккее?!

Можно будет даже конференции разделить не на Восток и Запад, а назвать их именами двух компаний. А в конце сезона – подсчитывать общий итог – чьи клубы выступили мощнее.

Как вам такое будущее?

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