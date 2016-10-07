Крепни, ЦСКА! «Салават» теперь станет армейским фарм-клубом?
Как изменится КХЛ после слияния двух крупнейших российских
нефтяных компаний.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин должен до
15 октября подписать договор купли-продажи 50,08 процентов «Башнефти». Сумма
сделки не должна превышать 330 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт
Правительства РФ.
Если коротко и не вдаваться в бухгалтерию, то «Роснефть» купила
«Башнефть». И можно было бы не уделять этому событию внимания на нашем
спортивном сайте, но есть один небольшой нюанс. Точнее, два.
«Роснефть» - спонсор ХК ЦСКА
«Башнефть» - спонсор «Салавата Юлаева».
Так что после 15 октября у двух мощных клубов КХЛ будет, по сути,
один хозяин.
И что из этого следует?
А то, что отношения между клубами могут и даже должны после этого
здорово измениться. Причем, явно не в пользу уфимцев.
Это, типа, когда взрослые родители женятся во второй раз. И дети
от первого брака становятся членами одной общей семьи. И в этой семье кто-то –
самый главный.
Очень часто в такой ситуации один ребенок становится любимчиком. А
второй, соответственно, золушкой.
То, что потенциальным любимчиком «Роснефти» является ЦСКА, я
думаю, всем понятно.
И все же, как клубы будут уживаться?
Часть бюджета «Салавата Юлаева» перетечет в армейскую казну?
Башкирский клуб переименуют в СКА (Уфа)?
Или допустим приглянется главному тренеру ЦСКА Дмитрию
Квартальнову лучший бомбардир уфимцев Линус Умарк. Что помешает «Роснефти»
оформить переход форварда из клуба в клуб внутри своего хозяйства?
Правда, есть плюсы и для «Салавата». Если, какой-то игрок не
впишется в систему Квартальнова, наверняка его предложат сперва башкирской
команде, а потом уже всем остальным.
А ведь клубы пересекаются не только на уровне КХЛ, но и в ВХЛ, и в
МХЛ… И теперь у всех у них также – один хозяин.
Главное – не встретится в финале Кубка Гагарина. Потому что если
это не дай Бог случиться… Пересудов и напрасных наветов не избежать!
С другой стороны, такие невольные сводные братья в нашей лиге уже
есть. И ничего, уживаются. К примеру, СКА и «Спартак».
И тут прямо хочется порассуждать о будущем.
Кто знает, может совсем скоро в КХЛ наступят времена, когда всеми
нашими клубами будут владеть всего две компании – «Роснефть» и «Газпром».
Представляете, какая стратегическая битва тогда развернется в
нашем хоккее?!
Можно будет даже конференции разделить не на Восток и Запад, а
назвать их именами двух компаний. А в конце сезона – подсчитывать общий итог –
чьи клубы выступили мощнее.
Как вам такое будущее?