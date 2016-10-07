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Сезон не начался, а Александр Радулов уже создал лучший гол года в НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сезон не начался, а Александр Радулов уже создал лучший гол года в НХЛ (видео)

Эта шайба показывает нам, что экс-капитан ЦСКА проведет отличный год в «Монреале».

Совсем скоро закончатся выставочные матчи, которые уходили в тень из-за Кубка мира, и стартует регулярный чемпионат НХЛ.

Но даже в предсезонке иногда попадаются жемчужины. Вот, например, «Торонто» провел матч против «Монреаля», и будущий капитан «Лифс» Остон Мэттьюз забил свой первый гол за новый клуб. Отлично положил шайбу, что тут еще скажешь.

Но это все, чем может похвастаться «Торонто». Потому что «Монреаль» забросил сразу шесть шайб, и одна из них получилась шедевральной.

Смотрите, что сделали два Александра – Гальченюк и Радулов – на 47-й минуте.

Гальченюк отдает передачу на Радулова, который уже стоит на коленях – его толкнули клюшкой в спину. И это ж какая вера должна быть в партнера: мол, Радул даже в таком положении со всеми разберется.

Так и вышло – Александр из ЦСКА сумел вернуть шайбу Гальченюку, и тот серией финтов раскидал оборону «Торонто», будто и не было ее вовсе.

Воистину шедевр.

Для многих сейчас Александр Радулов – как кот в мешке. Да, лучший хоккеист Европы. Но как он закрепится в НХЛ? Сомневающимся покажите вот это видео.

Все у Радулова будет в порядке! И обязательно берите его в свою фэнтази-тим. Человек наберет очков 80 за сезон, вот увидите.

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