За что Романа Еременко отстранили от футбола?

Две основные версии того, почему одного из лучших футболистов ЦСКА как минимум на месяц лишили футбола.

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА, сообщил официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

Федерация решила пока не давать подробных комментариев по этому поводу. Вместе с этим сообщается, что сегодня по поводу отстранения Ерменко информацию предоставит ЦСКА.

«Мы действительно получили от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении Романа Еременко на 30 дней. - сказал Р-Спорт директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов. - До выяснения всех обстоятельств дела ни клуб, ни игрок дополнительных комментарии давать не будут. Прошу отнестись к этому с пониманием, так как существует регламентная норма УЕФА, согласно которой, пока дело не закрыто, никто не может раскрывать его детали. Заседание КДК по сути вопроса состоится в течение месяца»,

На утро пятницы было две основные версии того, почему отстранен Еременко. Первая - из-за проблемного перехода Романа из «Рубина» в ЦСКА летом 2014 года. Тогда он покинул Казань, применив «Пункт 17» регламента ФИФА о переходах игроков. Он позволяет футболисту при определённых условиях разрывать договор с клубом в одностороннем порядке. «Рубин» добивался от ЦСКА выплаты компенсации и наказания самого игрока. Однако, вскоре стороны подписали мировое соглашение и жалоба на игрока в CAS была отозвана. Сегодня «Рубин» подтвердил - отстранение Еременко никак не связано с его переходом в ЦСКА.

Вторая версия - допинг. Ранее игроки ЦСКА уже попадались на нем, чаще всего из-за ошибки медиков клуба. Так в 2009 году дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицирова л на один матч защитников московского ЦСКА Алексея Березуцкого и Сергея Игнашевича за употребление запрещенного препарата. Армейцы «завалили» допинг-тесты, проведенные после матча с «Манчестер Юнайтед» 3 ноября.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что армейцы принимали лекарство для снятия воспаления в горле «Судафед». Оно не входило в список запрещенных препаратов, но о его использовании необходимо письменно уведомлять соответствующие инстанции УЕФА. Медики ЦСКА допустили техническую ошибку, не внеся запись в специальную форму.

Бывший лидер ЦСКА Даниэль Карвальо рассказывал, что в бытность футболистом московского клуба ему приходилось употреблять запрещенные препараты. Бразильский полузащитник заявлял, что его проблемы с лишним весом начались из-за того, что в армейском клубе он принимал допинг, причем не по своей воле - ему кололи стероиды. Препараты, по словам бразильца, ему навязал медицинский штаб ЦСКА, который посчитал, что игрок слишком «слаб». «Мне сделали несколько уколов в вену, на шестой или седьмой инъекции я попросил прекратить процедуры, поскольку выяснил, что по этой вене препарат попадает прямо в сердце. Я сказал, что больше не хочу никаких уколов», – приводила слова Карвальо бразильская радиостанция Radio estadao ESPN.

Вратарь ЦСКА и юношеской сборной России Артур Нигматуллин попадался на применении допинга. Контрольно-дисци плинарный комитет УЕФА дисквалифицирова л 18-летнего игрока с 22 февраля до 31 декабря 2010 года. В крови Нигматуллина были обнаружены следы вещества, использующегося для выведения допинга из организма.

