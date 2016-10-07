Мохнаткин ворвался в топ-50 тяжеловесов, Емельяненко – 32-й. Рейтинг бойцов ММА

Михаил Мохнаткин Источник: Fightnights

Sovsport.ru представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В октябрьском рейтинге по версии Fightmatrix произошло немало изменений.

Российский спортсмен Андрей Корешков (чемпион Bellator) продолжает держаться в топ-10 полусредней весовой категории. Он занимает девятое место. Легковес Хабиб Нурмагомедов (боец UFC) опустился с 9-й на 10-ю строчку но в рейтинге легковесов. Это лучшие результаты у российских миксфайтеров.

Самый большой скачок из россиян совершил легковес Устармагомед Гаджидаудов - он поднялся более чем на 45 позиций после неожиданной победы над Александром Сарнавским в рамках турнира ACB.

Справка Рейтинг бойцов Fightmatrix считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга. Так, российский тяжеловес Сергей Харитонов временно выбыл из рейтинга, так как давно не проводил поединки. Отметим, что данный рейтинг считает очки у всех бойцов мира, а не только у миксфайтеров UFC. Если боец в последнем бою поменял весовую категорию, то и оценивать в рейтинге его будут именно в этом дивизионе. Например, Михаил Мохнаткин, который ранее выступал в полутяжелом весе, в рамках тяжелого веса победил бразильца Фабио Мальдонадо. Именно поэтому, он отсутствует в рейтинге полутяжеловесов, зато находится на 50-й строчке тяжеловесов.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)

3. Кейн Веласкес (США, 14-2)

4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)

6. Брок Леснар (США, 6-3)

7. Джош Барнетт (США, 35-8)

8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)

9. Андрей Орловский (Белоруссия, 25-13)

10. Трэвис Браун (США, 18-5-1)

…17 (-2). Виталий Минаков (Россия, 18-0)

19. (0). Александр Волков (Россия, 26-6)

21. (0). Евгений Ерохин (Россия, 16-4)

23. (+2). Денис Гольцов (Россия, 18-4)

29. (-2). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)

32. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)

36. (0). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)

47. (-1). Сергей Павлович (Россия, 9-0)

38. (+9). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-4)

49. (+2). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)

50. (NEW). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)

65. (-2). Константин Ерохин (Россия, 9-3)

67. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)

68. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)

90. (NEW). Валентин Молдавский (Россия, 4-0)

93. (-11). Михаил Мохнаткин (Россия, 8-1-2)

Сергей Харитонов (Россия, 24-6) на время выбыл из рейтинга, так как давно не проводил поединки. Ранее он занимал 30-е место. Следующий бой он проведет 4 ноября на турнире Bellator против американца Джеви Аялы.

Полутяжелый вес

1. Джонс Джонс (США, 22-1)

2. Даниэль Кормье (США, 18-1)

3. Энтони Джонсон (США, 22-5)

4. Фил Дэвис (США, 16-3)

5. Райан Бадер (США, 21-5)

6. Александр Густафссон (Швеция, 17-4)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 25-5)

8. Лиам Макгири (Великобритания, 11-0)

9. Маурисио Руа (Бразилия, 24-10)

10. Рашад Эванс (США, 21-5-1)

…23 (+1). Рашид Юсупов (Россия, 6-2)

Рашид Юсупов (фото сайта mix-fighters.com)

25. (0). Виктор Немков (Россия, 23-6)

28. (0). Максим Гришин (Россия, 23-7)

30. (-1). Шамиль Гамзатов (Россия, 10-0)

37. (0). Гаджимурад Антигулов (Россия, 18-4)

40. (-1). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

70. (+3). Максим Футин (Россия, 6-3)

73. (NEW). Иса Умаров (Россия, 4-1)

77. (0). Алексей Буторин (Россия, 10-1)

81. (NEW). Муслим Махмудов (Россия, 9-3)

88. (+2). Магомед Анкалаев (Россия, 7-0)

92. (NEW). Илья Щеглов (Россия, 5-1)

Абдул-Керим Эдилов (Россия, 16-4) вылетел из топ-100, так как давно не проводил поединки. Ранее он занимал 91-е место.

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 29-7)

2. Люк Рокхолд (США, 15-3)

3. Крис Уайдман (США, 13-1)

4. Роналдо Соуза (Бразилия, 23-4)

5. Йол Ромеро (Куба, 11-1)

6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 39-6-2)

7. Витор Белфорт (Бразилия, 25-12)

8. Дерек Брунсон (США, 16-3)

9. Роберт Уиттакер (Австралия, 16-4)

10. Дэн Хендерсон (США, 32-14)

...17. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 53-9)

19. (+1). Рамазан Эмеев (Россия, 14-3)

37. (-2). Анатолий Токов (Россия, 24-1)

48. (0). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)

55. (0). Виталий Бигдаш (Россия, 8-0)

82. (-1). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)

89. (-1). Вагаб Вагабов (Россия, 20-0)

91. (-1). Шамиль Абдулхаликов (Россия, 12-3)

92. (NEW). Саламу Абдурахманов (Россия, 7-1)

94. (-1). Алексей Ефремов (Россия, 17-5)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 16-3)

2. Робби Лаулер (США, 27-11)

3. Стефен Томпсон (США, 13-1)

4. Демиан Майа (Бразилия, 24-6)

5. Дональд Серроне (США, 31-7)

6. Конор Макгрегор (Ирландия, 20-3)

7. Келвин Кастелум (США, 12-2)

8. Нейт Диас (США, 19-11)

9. Андрей Корешков (Россия, 19-1)

10. Карлос Кондит (США, 30-10)

...34 (-1). Альберт Туменов (Россия, 17-3)

Альберт Туменов (фото сайта mmain.ru)

50. (-5). Александр Яковлев (Россия, 23-7-1)

65. (-2). Альберт Дураев (Россия, 9-3)

69. (-3). Алексей Кунченко (Россия, 14-0)

82. (-1). Беслан Исаев (Россия, 34-8)

87. (-3). Абубакар Вагаев (Россия, 12-1)

Легкий вес

1. Эдди Альварес (США, 28-4)

2. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-8)

3. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)

4. Бенсон Хендерсон (США, 24-6)

5. Тони Фергюсон (США, 21-3)

6. Майкл Джонсон (США, 17-10)

7. Майкл Чиса (США, 14-2)

8. Уилл Брукс (США, 18-2)

9. Джастин Гейтжи (США, 16-0)

10. (-1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 23-0)

Хабиб Нурмагомедов (фото mixfight.ru)

…16 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19-1)

18. (-1). Рустам Хабилов (Россия, 20-3)

31. (0). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)

38. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 19-1)

40. (0). Магомед Мустафаев (Россия, 13-1)

55. (NEW). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)

57. (+42). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)

63. (NEW). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)

66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)

68. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 13-1)

70. (-1). Шамиль Завуров (Россия, 29-5-1)

75. (NEW). Ислам Махачев (Россия, 13-1)

76. (0). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)

81. (-37). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)

84. (0). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)

94. (-1). Эдуард Вартанян (Россия, 14-3)

Полулегкий вес

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)

2. Фрэнки Эдгар (США, 20-5-1)

3. Энтони Петтис (США, 19-5)

4. Макс Холловэй (США, 16-3)

5. Дэнил Страус (США, 24-6)

6. Рикардо Ламас (США, 16-5)

7. Шарлес Оливейра (Бразилия, 21-6)

8. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25-4)

9. Джереми Стефенс (США, 25-12)

10. Куб Свансон (США, 23-7)

…17. (0). Марат Гафуров (Россия, 14-0)

Марат Гафуров (фото сайта Mmain)

30. (+8). Расул Мирзаев (Россия, 17-0)

33. (-3). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 24-7)

42. (+34). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)

63. (-3). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)

64. (-2). Салман Жамалдаев (Россия, 12-1)

70. (-5). Магомед Идрисов (Россия, 6-0)

Легчайший вес

1. Доминик Круз (США, 22-1)

2. Ти Джей Диллашоу (США, 13-3)

3. Джимми Ривера (США, 20-1)

4. Джон Линекер (Бразилия, 29-7)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 18-4)

6. Бибиано Фернандес (Бразилия, 19-3)

7. Марлон Мораес (Бразилия, 17-4-1)

8. Урайя Фабер (США, 33-10)

9. Коди Гарбрандт (США, 10-0)

10. Джон Додсон (США, 18-8)

...37. (+32). Олег Борисов (Россия, 18-1-1)

50. (-1). Рахман Дудаев (Россия, 18-3)

53. (-1). Магомед Магомедов (Россия, 13-1)

66. (-2). Петр Ян (Россия, 6-1)

78 (0). Тимур Валиев (Россия, 10-2)

94. (0). Махарбек Каргинов (Россия, 7-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 24-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 24-4)

3. Генри Седжудо (США, 10-1)

4. Джусьер да Силва (Бразилия, 19-4)

5. Куеджи Хоригучи (Япония, 17-2)

6. Вилсон Рейс (Бразилия, 21-6)

7. Брэндон Морено (Мексика, 12-3)

8. Зак Маковски (США, 19-7)

9. Луис Смолка (США, 11-2)

10. Джастин Скоггинс (США, 11-2)

11. (-1) Магомед Бибулатов (Россия, 13-0)

...14. (-1). Али Багаутинов (Россия, 14-4)

33. (-4). Велимурад Алхасов (Россия, 5-0)

51. (-4). Юнус Евлоев (Россия, 20-8)

63. (-2). Аскар Аскаров (Россия, 7-0)

69. (-2). Расул Альбасханов (Россия, 5-2)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Джон Джонс (США)

2. Деметриус Джонсон (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Доминик Круз (США)

5. Жозе Алдо (Бразилия)

6. Даниэль Кормье (США)

7. Эдди Альварес (США)

8. Майкл Биспинг (Великобритания)

9. Ти Джей Диллашоу (США)

10. Тайрон Вудли (США)

11. Энтони Джонсон (США)

12. Фабрисио Вердум (Бразилия)

13. Кейн Веласкес (США)

14. Рафаэль дос Аньос (Бразилия)

15. Джозеф Бенавидес (США)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Енджейчик (Польша)

2. Кристина Джустино (Бразилия)

3. Аманда Нуньес (Бразилия)

4. Аяка Хамасаки (Япония)

5. Ронда Роузи (США)

6. Дженнифер Майа (Бразилия)

7. Миша Тейт (США)

8. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

9. Валентина Шевченко (Перу)

10. Холли Холм (США)