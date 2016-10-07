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W5. Самые горячие поединки наступающих выходных

W5. Самые горячие поединки наступающих выходных

Большой вечер кикбоксинга под названием W5: «Легенды в Праге» пройдёт на знаменитой O2 Arena под эгидой Мировой версии W5.

Организаторы позиционируют турнир как крупнейшее европейское событие в мире единоборств, и его файт-карта действительно изобилует громкими именами мирового значения.

В турнирной сетке примут участие известнейшие тяжеловесы Ондрей Хутник, Каталин Морошану, Андрей Стойка, Фредди Кемайо, Ян Сукуп, Джевад Потурак, Ибрагим Эль Боуни.

Украшением вечера станут три титульных поединка, включая бой за звание чемпиона мира W5.

Алим «Профессор» Набиев, представляющий Украину и Азербайджан, и Владо «Дракула» Моравчик из Словакии, в своё время уже завоевавшие звания чемпионов по версии W5, в этот раз поспорят за пояс чемпиона Европы в дивизионе до 77 кг.

Владислав «Орловский бриллиант» Туйнов после небольшого перерыва в боях, продолжавшегося с июня, встретится с грозным турком Эрканом Варолом. Бойцы оспорят звание лучшего в Европе бойца в категории до 71 кг.

Также в рамках одного вечера будет организован турнир-четвёрка за звание чемпиона мира W5 в весе до 75 кг. В полуфиналах встретятся Матэуш Когут (Чехия) и Берат Алиу (Германия/Албания), а действующий чемпион мира в этом дивизионе Даррил «Мастер нокаута» Сихтман (Голландия) проведет поединок с известнейшим бразильцем Космо Алешандре по прозвищу «Good boy». Победители этих пар встретятся в финале.

Взвешивание бойцов пройдёт уже сегодня, 7 октября, и будет доступно в прямой трансляции наYouTube-канале W5, а также на чешской странице турнира W5Czech в Facebook.

Прямая трансляция турнира традиционно будет доступна на портале w5kick.tv.

Полная карта турнира насчитывает 16 поединков, которые сделают этот вечер одним из самых ярких в истории профессионального кикбоксинга и боевого спорта в 2016 году.

Основная карта боев

Супертяжёлый вес, 95+ кг
Ян Сукуп (Чехия) Vs. Фредди Кемайо (Франция)

Титульный поединок за звание чемпиона Европы в категории до 71 кг (5 раундов Х 3 минуты)
Владислав «Орловский бриллиант» Туйнов (Россия, Орёл) Vs. Эркан Варол (Турция)

Титульный поединок за звание чемпиона Европы в категории до 77 кг (5 раундов Х 3 минуты)
Владимир «Дракула» Моравчик (Словакия) Vs. Алим «Профессор» Набиев (Украина)

Супертяжёлый вес, 95+ кг
Ондрей «Спейбл» Хутник (Чехия) Vs. Каталин «Карпатская смерть» Морошану (Румыния)

Финал турнира-четвёрки за титул чемпиона мира по версии W5 в категории до 75 кг
TBA Vs. TBA

Главный поединок вечера, супербой в супертяжелом весе
Томаш Хрон (Чехия) Vs. Андрей Стойка (Румыния)


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