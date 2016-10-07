Праздники закончились. Почему Италия не та, что на Евро-2016

Италия - Франция Источник: Reuters

Италия в домашнем матче с Испанией большую часть игры защищалась, но при этом сумела сыграть вничью – 1:1. «Советский спорт» объясняет, почему хозяева были не похожи на себя образца Евро-2016.

ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ

Несмотря на домашнюю игру, большая часть матча складывалась для Италии кошмарно. Казалось, что Испания продолжает свой матч с Лихтенштейном, в ворота которого она забил восемь безответных мячей в первом туре. Показательна в этом плане статистика первого тайма: итальянцы уступили испанцам в количестве ударов по воротам (0-7) и угловых (0-10), во владении мячом (27.6% - 72,4%). Лишь пропустив гол во втором тайме, хозяева начали показывать зубы. Это и помогло им вырвать ничью.

Явно не того ждали поклонники сборной, которая на Евро-2016 Испанию выбила из турнира в 1/8 финала, отправив в ее ворота два безответных мяча.

Главные отличия Италии осеннего образца от летнего – в организации игры. Летом ключевыми составляющими успеха «Скуадры адзурры» стали прессинг и быстрый выход из обороны. На сей раз этого не было. И удивительно это только на первый взгляд. Если копнуть чуть глубже – логично.

ДРУГАЯ ОБОРОНА

Чтобы прессинговать соперника на протяжении всей игры, нужна хорошая физическая база. Но откуда ей взяться – сборная собралась всего лишь за три дня до встречи. При этом все игроки прибыли в команду в разных кондициях.

Показательны в этом случае истории форвардов Пелле и Эдера. Первый сейчас играет за далекий китайский «Шаньдун Лунэн», а второй сидит в запасе «Интера». На скамейке запасных у «Скуадры адзурры» остались форварды Белотти и Иммобиле. Но выпускать их в таком матче было большим риском. Во-первых, вместе они никогда не играли. Во-вторых, оба они форварды штрафной. В-третьих, Белотти вообще до встречи с Испанией имел на своем счету один матч за национальную команду. При желании Вентура мог выпустить одного из них. Но также мог положиться на проверенную связку, что и сделал.

Постоянного прессинга в игре Италии по этой причине не было. Был лишь эпизодический. Но он отличался от того, что все видели на Евро-2016. Там на Рамоса, Пике и Бускетса были персонально ориентированы Эдер, Джаккерини и Пелле соответственно. Но это требует больших сил. Поэтому сейчас его не было. Теперь же редкий прессинг был не персональным, а зонным, как и вся оборона хозяев. Привело это к тому, что в момент голевой передачи Бускетса на Витоло итальянцы Эдер и Пелле были всего лишь зрителями. Другое следствие зонной обороны итальянцев – количество передач испанцев: по данным WhoScored.com, за матч их было сделано 639 - на 86 больше, чем в матче между этими командами во Франции.

ДРУГАЯ АТАКА

Как бы странно это ни звучало, но главная причина плохого выхода из обороны в атаку у Италии – опять физическая база. Будучи прекрасно готовыми, центральные полузащитники «Скуадры адзурры» на чемпионате Европы своими рывками к бровкам создавали защитникам «коридоры» для передач на нападающих. Не случайно, Джаккерини и Пароло пробегали в среднем за матч около 12 километров. Вчера хавбеки хозяев эти не занимались. Да и рассчитывать на это не приходилось – каких рывков можно было ожидать от Риккардо Монтоливо, вышедшего играть от своей до чужой штрафной? Ему 31 год, он всегда славился в первую очередь футбольными мозгами, а не работой мышц. Пароло в одиночку с такой задачей было не справиться. Потому и задачи этой у него не было. Джаккерини же в сборную не вызван – из-за отсутствия игровой практики в «Наполи».

Полузащитники ждали мяча в статичном положении – страдали форварды. Например, Пелле. За матч он нанес один удар по воротам и сделал всего лишь шесть передач! То ли дело его игра против Испании на Евро-2016 – три удара и 26 передач!

Как тут не вспомнить, что Италию не причисляли к фаворитам Евро перед турниром – выдающимся ее состав назвать нельзя. И как не вспомнить, что Конте просил футбольную федерацию дать ему на подготовку к Евро-2016 как можно больше времени – нужно было заложить фундамент, которой стал бы главной силой. Он знал – нужно будет прыгнуть выше головы. Если в финальном турнире Италия потрясла всех, то в квалификации дважды сыграла вничью с Хорватией (оба раза 1:1) и еще один раз – с Болгарией (2:2). По этой причине серая игра Италии против Испании в отборочной кампании – событие будничное. Праздники закончились летом.

ШАНС – СПОСОБНОСТИ ВЕНТУРЫ

По тому, как складывался матч, Италия должна был его проиграть. Но вмешался Вентура. Во втором тайме он выпустил на поле форвардов Иммобиле и Белотти. Они напрягли оборону соперника. В частности, Иммобиле трижды пробил по чужим воротам, а Белотти сделал передачу на Эдера «под пенальти».

И Иммобиле, и Белотти прогрессировали в «Торино» у Вентуры. Поэтому умение тренера раскрывать молодежь – шанс Италии ярко играть в атаке. А игру в обороне Вентура урегулирует. Во-первых, умеет – прошлый опыт об этом говорит. Во-вторых, в оборонительной линии у Италии есть больше мастера.

Вряд ли Италия будет выдавать яркие концерты в квалификации. Главное для нее – туда попасть. А уже там могут быть и спектакли. Итальянские тренеры нас к этому уже приучили. По этой причине нестабильную игру Италии в отборе хочется простить.