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Важный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?

Михаил Боков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Важный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: как заставить человека пойти в зал и при этом не обидеть, напрямую назвав его толстым?

Отвечает Руслан Панов, координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-FIT:

- Прийти к своей девушке-парню и прямо заявить: «Знаешь что! Не пора бы тебе пойти в зал, потому что ты не очень хорошо смотришься на моем фоне» - это значит стопроцентно провалить операцию. Этот путь деструктивный. Он даст только обратный эффект и приведет к конфликту.

Не сработает и такая штука, как покупка фитнес-карты в подарок. По своему опыту знаю, что люди, которые получили карту, не тратя собственные средства, часто и ленятся больше остальных. Взять хотя бы клиентов-корпоративщиков фитнес-клуба: за них платит компания, и большая часть этих людей – «мертвые души». Они не приходят вообще ни разу, даже карту не активируют. Если человек не вкладывал в покупку свои деньги, то он не видит и ценности фитнес-карты. У него нет стимула «отработать» ее: убедиться, что деньги потрачены не на ветер.

Как же быть, если надо сподвигнуть близкого на походы в спортзал? Я бы посоветовал взять на вооружение методы грамотных управленцев. Они избегают прямой атаки лоб в лоб, но чтобы мотивировать людей, вовлекают их в общий процесс. «Я бы хотел, чтобы мы вместе…» - вот ключевая фраза этой беседы. «Я очень хочу, чтобы мы вместе начали работать над собой, становиться лучше». «Я хочу, чтобы мы вместе стали есть более здоровую еду».

Еще лучше вообще начать с себя: «Я хотела бы стать более спортивной, заняться собой. Но одной мне тяжело это сделать. Мне понадобится твоя помощь и участие». Этот психологический прием хорошо работает со всеми – и с детьми, и со взрослыми. Вы уже не просто ультимативно требуете чего-то от человека. Но вы просите его о помощи, даете ему реализоваться и создаете поле для совместной деятельности, общее дело.

И вот после этого, человеку уже можно дать небольшую «взятку»: например, купить красивую спортивную форму или кроссовки. Такой подарок - если удалось бесконфликтно пройти первую стадию уговоров - может стать дополнительной мотивацией к походу в спортзал.

Фитнес-карту, опять же, лучше покупать из общего бюджета – чтобы ваш партнер видел, что потрачены собственные средства, и это мотивировало его. Хороший вариант купить пакет персональных тренировок. Во-первых, они «сгорают», если их не посещать, и это дополнительно дисциплинирует. Во-вторых, грамотный тренер сам способен хорошо мотивировать к продолжению занятий, и вы часть своей ноши переложите на его плечи.

Чтобы ваш близкий не бросил вскоре занятия, вместе составьте расписание-план. Какие самые частые отговорки? Не хватает времени. Отлично! Выделите на неделе четкие дни, когда вы меньше загружены, и поставьте туда тренинг. Человек будет знать об этом, у него будет время свыкнуться с этой мыслью – это даст больше шансов, что он не станет пропускать тренировки.


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