Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Германия (U-21)- : -Россия (U-21)
Футбол  Венгрия- : -Швейцария
Футбол  Голландия- : -Белоруссия
Футбол  Бельгия- : -Босния
Футбол  Португалия- : -Андорра
Футбол  Франция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем на матч сборной России»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Георгий Черданцев
Георгий ЧерданцевИсточник: Sovsport.ru

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» обсудил товарищеский матч сборной России с командой Коста-Рики, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».

– Честно говоря, особых ожиданий от товарищеских встреч у меня нет, – рассказывает Георгий, – Считаю, что такие игры – история для тренерского штаба, который решает свои внутренние задачи. Вообще, все это не для широкой публики, ведь люди хотят увидеть зрелища или хотя бы игру на результат, а тут играть подобным образом несколько странно, поскольку мы не знаем, какая задача стоит перед тренерским штабом. В данном случае результат не является главным, ведь сейчас идет подготовка к чемпионату мира. Ничего не могу сказать, кроме того, что новый стадион «Краснодара» хочется увидеть по телевизору. Мне кажется, это интереснее, чем сам матч.

– Кого бы отметили в составе сборной Коста-Рики, кроме Кейлора Наваса?
– Если бы я комментировал эту игру, то, конечно, к ней готовился. А так, я даже не уверен, что буду смотреть, поскольку я буду работать на другом матче. 

– Что нового мы увидели в игре сборной России под руководством Станислава Черчесова?
– Пока еще рано что-то отмечать. Все это «новое» не дает никаких оснований говорить о перспективах сборной на чемпионате мира. Нужно дождаться Кубка Конфедераций, посмотреть, как там сборная выступит и потом делать выводы относительно того, на что эта команда может рассчитывать. Пока это все для тренерского штаба...

– Почему вновь не вызван Александр Кокорин?
– Сколько он забил и отдал голевых передач? Посмотрите его статистику. Нападающий должен забивать и отдавать. Когда Александр начнет играть, как Федор Смолов, тогда и будет вызван в сборную России, – сказал Черданцев. 

Напомним, новый стадион «Краснодара» будет официально открыт встречей сборной России с командой Коста-Рики. 

Свой первый матч на новой арене в рамках чемпионата России «быки» проведут» 16 октября с тульским «Арсеналом», а через четыре дня команда Игоря Шалимова сразится в 3-м раунде группового этапа Лиги Европы с «Шальке-04».

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

Матч

Россия - Коста-Рика

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото». Обзор Евгения Ловчева«Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об актуальных событиях.Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как СмоловКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия - Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».Антон Шунин: Вызов Панченко в сборную – единичный случай. Нет ничего невозможногоВратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал вызов в сборную России своего одноклубника Кирилла Панченко.Анатолий Бышовец: До конца года Черчесову нужно определиться с игроками сборной к ЧМ-2018Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой заявил, что у Станислава Черчесова остается не так много времени, чтобы определиться с костяком сборной к ЧМ-2018.Станислав Черчесов: Будем формировать сборную с оглядкой на ЧМ-2018Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой сообщил, что костяк национальной команды практически сформировался.С мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-РикойС мыслями о Гондурасе. Почему России полезно сыграть с Коста-Рикой«Советский спорт» объясняет, почему не нужно свысока смотреть на соперников сборной России по товарищеским матчам.Павел Могилевец: Черчесов требует, чтобы играли в современный футболПавел Могилевец: Черчесов требует, чтобы играли в современный футболПолузащитник «Зенита» Павел Могилевец дал интервью «Советскому спорту».Александр Бубнов: Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижуФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от товарищеского матч сборной России с командой Коста-Рики.Перепись футбольного населения. Какой резерв у сборной РоссииПерепись футбольного населения. Какой резерв у сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» изучил, какой кадровый резерв есть в распоряжении главного тренера сборной России.Ельцин Техеда: Приехал, чтобы биться за сборнуюПолузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда рассказал, сыграет ли он против России.Игорь Шалимов официально стал главным тренером «Краснодара»Игорь Шалимов официально стал главным тренером «Краснодара»Сегодня, 6 октября, Игорь Шалимов официально стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».Как выглядят футболисты сборной России в FIFA 17. Угадаешь, кто есть кто?Как выглядят футболисты сборной России в FIFA 17. Угадаешь, кто есть кто?Sovsport.ru знакомит вас с сильнейшими футболистами России в FIFA 17, а также предлагает пройти тест, где нужно отгадать футболиста сборной.Иван Новосельцев: Нас ждет тяжелая игра с Коста-РикойЗащитник сборной России и «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об ожиданиях от нового стадиона в Краснодаре, на котором пройдет товарищеский матч с Коста-Рикой.Алексей Миранчук: Непривычно, что я игрок сборнойПолузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о подготовке к товарищеской игре с Коста-Рикой.Жирков участвует в тренировке сборной РоссииВ данные минуты сборная России проводит тренировку в Краснодаре.Роман Адамов: Из Аршавина мог бы получиться тренерЭкс-нападающий «Ростова» и сборной России Роман Адамов считает, что из футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина получился бы хороший тренер.Владимир Бесчастных: Единственное, что я могу пожелать Кокорину, – думать головой, а не другим местомБывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Владимир Бесчастных высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Алексанлре Кокорине, который минувшим летом стал участником скандала, связанного с покупкой шампанского на вечеринке в Монте-Карло.Роман Зобнин: Посмотрим, чего мы стоим на фоне Коста-РикиРоман Зобнин: Посмотрим, чего мы стоим на фоне Коста-РикиПолузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Рамзан Кадыров гарантирует безопасность на матче Россия - РумынияГлава Чеченской Республики рассказал о готовности к проведению товарищеского матча Россия - Румыния, который состоится 15 ноября в Грозном.Илья Кутепов: С первого дня стал понимать, чего от меня хочет ЧерчесовЗащитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов признался, что ему нравится работать с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Георгий Черданцев
Георгий Черданцеввсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости

Cпецпредложение