«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем на матч сборной России»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» обсудил товарищеский матч сборной России с командой Коста-Рики, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».

– Честно говоря, особых ожиданий от товарищеских встреч у меня нет, – рассказывает Георгий, – Считаю, что такие игры – история для тренерского штаба, который решает свои внутренние задачи. Вообще, все это не для широкой публики, ведь люди хотят увидеть зрелища или хотя бы игру на результат, а тут играть подобным образом несколько странно, поскольку мы не знаем, какая задача стоит перед тренерским штабом. В данном случае результат не является главным, ведь сейчас идет подготовка к чемпионату мира. Ничего не могу сказать, кроме того, что новый стадион «Краснодара» хочется увидеть по телевизору. Мне кажется, это интереснее, чем сам матч.



– Кого бы отметили в составе сборной Коста-Рики, кроме Кейлора Наваса?

– Если бы я комментировал эту игру, то, конечно, к ней готовился. А так, я даже не уверен, что буду смотреть, поскольку я буду работать на другом матче.



– Что нового мы увидели в игре сборной России под руководством Станислава Черчесова?

– Пока еще рано что-то отмечать. Все это «новое» не дает никаких оснований говорить о перспективах сборной на чемпионате мира. Нужно дождаться Кубка Конфедераций, посмотреть, как там сборная выступит и потом делать выводы относительно того, на что эта команда может рассчитывать. Пока это все для тренерского штаба...



– Почему вновь не вызван Александр Кокорин?

– Сколько он забил и отдал голевых передач? Посмотрите его статистику. Нападающий должен забивать и отдавать. Когда Александр начнет играть, как Федор Смолов, тогда и будет вызван в сборную России, – сказал Черданцев.

Напомним, новый стадион «Краснодара» будет официально открыт встречей сборной России с командой Коста-Рики.

Свой первый матч на новой арене в рамках чемпионата России «быки» проведут» 16 октября с тульским «Арсеналом», а через четыре дня команда Игоря Шалимова сразится в 3-м раунде группового этапа Лиги Европы с «Шальке-04».