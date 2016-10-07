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Начало армейского кризиса. Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Роман Еременко
Роман ЕременкоИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об очередных кадровых проблемах ЦСКА и ищет варианты игры без Романа Еременко.

Не успел выпасть первый снег, а на ЦСКА вновь обрушился кадровый кризис. Пока только кадровый. Чуть позже к нему обязательно добавится и функциональный спад – таковы футбольные законы. Календарные кризисы ЦСКА удивительно стабильны. Стабильнее разве что новогоднее обращение Владимира Путина к народу. Вот точно знаешь, что это будет. Не может не быть. И даже догадываешься о деталях. И вообще ЦСКА – самая предсказуемая команда в нашем футболе и в хорошем, и в плохом смысле.

Потери серьезные, практически фатальные. Из обоймы выпал Головин. Продолжают преследовать травмы Дзагоева. И даже если Алан сможет играть, он совершенно точно будет не в оптимальной форме. Что-то странное приключилось сразу с двумя вратарями – Акинфеевым и Помазуном. До сих пор не может помочь Цауня… Ох! И когда показалось, что хуже быть уже не может, из УЕФА пришла шокирующая новость: Еременко дисквалифицирован на 30 дней. Почему – загадка. Впрочем, это второстепенный вопрос.

Ближайший матч армейцы проведут 14 октября с «Уфой». Еще через четыре дня – с «Монако» в Лиге чемпионов. Встреча с французами может стать решающей в борьбе за еврокубковый плей-офф, и поэтому можно предположить, что против «Уфы» Леонид Слуцкий выпустит экспериментальный состав, дабы не рисковать здоровьем Дзагоева и Головина. Против команды, которой в этом сезоне забить сложнее, чем «Ростову», выйдут армейские дублеры. Гордюшенко, например. Других мы почти не знаем – их и не видно.

Но это один микроцикл, где можно чем-то пожертвовать. Как быть на длинной дистанции, если у Дзагоева и Головина возникнут осложнения, – вопрос куда более неприятный. И главное – кем заменить Еременко, которого не будет месяц? Вне игры остался не один из, а стержневой исполнитель. Один из лучших футболистов нынешнего сезона (в частности входит в топ-5 по ключевым передачам – в среднем 4 за матч с точностью 39%), участник почти всех голевых атак, лидер команды по забитым мячам и по показателю «гол+пас».

Заменить Еременко сложно. Но Слуцкому не впервой разгребать подобные проблемы. Можно рассмотреть два сценария. Первый – оптимистичный. Он подразумевает, что с остальными хавбеками все будет в порядке. В этом случае ЦСКА сможет относительно безболезненно (насколько это возможно, конечно) заменить своего плеймейкера. Эту роль могут исполнить Дзагоев, Головин или Натхо. В арсенале всех троих есть и поставленный удар, и проникающий пас, пусть и не такого волшебного качества, как у Романа.

Второй сценарий – пессимистичный. Если по ходу этого месяца, что Еременко будет отбывать дисквалификацию, из обоймы вылетит кто-то еще или сразу несколько хавбеков. Надо сказать, вероятность воплощения в жизнь этого сценария очень высока. ЦСКА, выступая одним составом на два фронта, так загоняет игроков, что их травмы – следствие не столько грубой игры соперников, сколько накопившейся усталости. Предположим, что Дзагоева продолжат беспокоить болячки. И вот тогда уже надо хвататься за голову.

В ЦСКА не происходит ничего нового. Все по-старому. Короткая скамейка. Плотный календарь. Экватор осени. И неумение (нежелание) руководства клуба хоть сколь-нибудь увеличить глубину состава. Сложная финансовая ситуация – это, конечно, аргумент. Но клубы, попавшие в такую ситуацию, делают ставку на свою молодежь. У ЦСКА молодежь провела на поле ровно одну минуту в этом сезоне – Гордюшенко в матче с «Ростовом». Вот и весь резерв. То, что его нет, – еще полбеды. Плохо то, что его и не ищут. Вообще.

Без Еременко будет архисложно. Тем более сейчас. Случись эта дисквалификация, скажем, весной, последствия были бы не такими тяжелыми. Сейчас же все иначе. Только-только армейцы разобрались, как им атаковать и забивать без Мусы (средняя результативность – 1,1 гола; такого низкого показателя не было очень давно), как вылетел ключевой исполнитель. И опять надо как-то перестраиваться. А ведь это только начало. Пик кризиса у ЦСКА обычно приходится на ноябрь. Функциональный спад не за горами.

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