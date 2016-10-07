«Без Еременко ЦСКА не сможет бороться за золото». Обзор Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об актуальных событиях.

! Роман Еременко отстранен УЕФА от матчей за сборную Финляндии и ЦСКА на 30 дней – после этого срока станет известно, за что.

? Как теперь ЦСКА играть без Еременко

– Так же, как команда играла без Вагнера, без Дзагоева – то есть ключевых футболистов, к которым можно отнести и Еременко, конечно. У ЦСКА финансовые проблемы. В последнее время их объясняли строительством нового стадиона. Но сейчас понятно, что дело не только в этом. Сергей Иванов, который уделял ЦСКА много внимания и помогал клубу, больше не является руководителем президентской администрации. А это отражается и на привлечении спонсоров для клуба.

Что касается игры команды, ЦСКА не угадал со Страндбергом, помощи в атаке от Траоре мало, своих воспитанников, которые проявляли бы себя, тоже нет. Теперь вот выбыл Ерменко. Без него команда не сможет бороться за золото.

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! Валентин Иванов ушел в отставку с поста руководителя департамента судейства и инспектирования.

? Что-то изменится в судействе

– Нет, перемен не жду. Пусть на меня обижаются, но в российском судействе – клоповник. И я не вижу, как ситуацию можно изменить. Когда мы узнаем о существовании «общака», куда клубы складывают деньги для судей, разве можно ждать нормального судейства?

Вот заговорили опять про приглашение иностранных судей в чемпионат. Конечно, зовите! Иностранцы за сборную играют, иностранные судью судят чемпионат. Дело!

При этом наши команды, футболисты не лучше судей. Мало профессионалов, мало личностей. Возмущения работой арбитров было бы меньше, будь они личностями, которые способны постоять за себя. За игроками есть клубы, за тренерами тоже.

За арбитрами никого нет. Их можно без конца критиковать. Вот это и происходит – при этом свои проблемы часто за этой критикой предпочитают не видеть.

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! Сергей Кирьяков возглавил «Арсенал»

? Каких результатов ждать от команды под его руководством?

– Там же, в «Арсенале», и новый президент – Гурам Аджоев, который хорошо знаком с Ротенбергами. Думаю, не стоит исключать появления в клубе Бориса Ротенберга-младшего.

Что касается Кирьякова, Сережу я хорошо знаю. Он – профессионал. Как-то общались с ним, я спрашивал, как в Германии клубы готовятся к матчам, чтобы проводить их на высочайшем уровне и скоростях. Сергей мне говорил, что в течение всей недели игроков концентрируют на предстоящей игре, на каждой тренировке интенсивная работа в течение двух часов – поэтому и в матче команда так же интенсивна.

Но вот, что смущает. У молодых тренеров – Аленичева, Хохлова, Черевченко, Кирьякова – нет такого авторитета, как у более опытных. Нет своеобразного щита. Поэтому и шансов на то, чтобы быть уволенными у них больше.

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! До матча сборной России с Коста-Рикой – один день

? Чего вы ждете от игры

– Первые две игры команды под руководством нового главного тренера не впечатлили. Но там подбирался состав, связки. Теперь надо показывать игру. Хорошо, что сборная проводит товарищеские, а не официальные матчи. Пока у нее не сформировался характер. Учитывая, что в составе мало харизматичных игроков, в другой ситуации команда стала бы нервничать, терять очки. Сейчас набирать очки не надо, есть возможность сосредоточиться непосредственно на игре.

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