Невероятный побег Валенсии. Как нападающий сборной Эквадора обманул полицию

Нападающий Эквадора Эннер Валенсия стал героем криминальных сводок, когда во время матча с Чили (3:0) устроил побег от полиции.

$17 тысяч долга

За два последних дня форвард трижды умудрился избежать ареста. История его проблемы с законом простая. Валенсия задолжал крупную сумму матери своей пятилетней дочери, порядка 17 тысяч долларов. Проще говоря, в последние несколько месяцев забывал выплачивать алименты. В первый раз требовать денег пришел адвокат бывшей жены игрока. Он заявился на тренировку сборной в среду и показал ордер на арест. На Валенсию бумажки не произвели никакого впечатления, и он спокойно уехал. Затем перед матчем на стадион в Кито прибыла полиция. Задерживали игрока как-то неохотно. И после недолгого общения нападающему разрешили выйти на поле.

Больница вместо тюрьмы

Следующий раунд Валенсия vs полиция состоялся в концовке матча, когда Эквадор уже обыгрывал Чили 3:0. На 82-й минуте нападающий попросил помощи врачей, так как якобы почувствовал себя плохо из-за горной болезни. Нападающего положили на носилки, надели кислородную маску и повезли в сторону раздевалок, к машине скорой помощи. Тогда-то и началась полицейская погоня. С десяток парней в полной боевой амуниции, ждавшие Валенсию у кромки поля, рванули за ним к раздевалкам. Но футболист вновь избежал ареста, и просто отправился в больницу в сопровождении пары полицейских.

Позже ордер на арест отменили. Как сообщил представитель Валенсии, это произошло еще во время матча с Чили: «Судья отменила ордер после предоставленных ей объяснений со стороны адвоката Валенсии».

Федерация футбола Эквадора также объявила, что власти разрешили футболисту отправиться с командой в Ла-Пас на матч с Боливией, который состоится во вторник.

«Жаль, что некоторые полицейские так отнеслись к своей работе, и не арестовали Валенсию, - заявил адвокат бывшей жены нападающего. - Если говорят, что этот человек много зарабатывает, то почему же он не перечисляет деньги на содержание своей дочери каждый месяц? Но хорошо, что теперь весь Эквадор в курсе ситуации».

Футболист и его адвокаты предпочли не делать официальных заявлений об инциденте.

Во вторник Эквадор играет с Боливией, и Эннер Валенсия наверняка появится на поле.