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И мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валентин Иванов в памятном матче на ЧМ 2006 Нидерланды - Португалия
Валентин Иванов в памятном матче на ЧМ 2006 Нидерланды - ПортугалияИсточник: Associated Press

Узнав о сложении полномочий Валентином Ивановым (он покинул пост руководителя департамента судейства и инспектирования) – возможно, из газет – Виталий Мутко нашел теплые слова в адрес уходящего: «Он был хорошим судьей и уважаемым и честным человеком».

Такие речи начальники обычно произносят либо на проводах своих подчиненных на пенсию, либо – на их похоронах. В первом случае к словам прилагаются подарки и цветы, по втором – цветы и венок с ленточкой, а на нем надпись типа «Коллега и честный человек! Если бы ты не ошибался с назначениями – до сих пор был бы среди нас...».

Но Иванов вот ошибался. Это ведь он назначил на матч «Зенита» со «Спартаком» «мальчика, который судит вторую игру». Валентин Валентинович, конечно, легко мог парировать эти неправедные обвинения главы РФС, напомнив, что «мальчик» из Ростова-на-Дону судит матчи РПФЛ с 2012 года и залез уже далеко за полсотни игр. А, может, Виталий Леонтьевич вообще имел в виду судью Галимова, который судил игру «Спартака» с «Уфой».

Но Валентин Валентинович, похоже, просто устал доказывать очевидное, или, еще хуже – оправдываться за не им содеянное. Ухожу – покуда действительно венком с ленточкой дело не кончилось. Здоровье дороже.

И вот теперь-то все у нас в судействе, наконец, пойдет на лад? С заступлением на место Иванова Алексея Николаева? Но главный футбольный начальник уже успел успокоить не в меру возбудившихся: «На работу судейского корпуса это не повлияет». Очень своевременная прошла информация – Николаеву не будут даваться поручения привлекать на «главные игры» девочек. Просто одних «мальчиков» заменят немного другими – у каждого шефа же свои фавориты. А мужиков среди них, видимо, останется еще меньше – если Николаеву ввиду новой должности придется закончить бегать со свистком по полю до срока. Знали бы вы, как резко возненавидело большинство коллег Сергея Хусаинова, когда он возглавил судейский департамент, оставшись при этом действующим арбитром. А ведь вчера еще обнимались.

Так что пока у нас «минус два» – Иванов ушел из руководства, Николаев, судя по всему, – из судейства. Да, и еще одного Иванова на время наверняка «закроют» – интересно, как надолго – пока не повзрослеет? А через какое-то время бездействия скажут, что уже состарился? И совершенно непонятно, когда и где начинать искать плюсы.

Впрочем, Мутко в той же речи и угрожающее кое-что сказал: «Судьям и людям, которые на них влияют, пора понять, что так больше нельзя». Каково вам? Раньше-то, оказывается, можно было, а теперь – ни-ни. Это с какого, опять же, любопытно узнать, момента – со дня переизбрания Виталия Леонтьевича президентом или окончания той игры в Санкт-Петербурге? Или нельзя именно больше, а столько же – все-таки можно? И кому можно – судьям или же влияльщикам?

... А вот мне грустно от ухода Валентина Иванова. Он ведь был в футбольных верхах одним из очень и очень немногих, кто играл в эту игру на действительно профессиональном уровне. Ну, когда «мальчиком» был...

Суди и судим будешь. Евгений Дзичковский – об уходе Валентина Иванова

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