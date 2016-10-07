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Браво, Ковальчук! Пора вернуть Илье звание капитана СКА

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Илья Ковальчук
Илья КовальчукИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» говорит о возрождении Ильи Ковальчука и его статусе в питерской команде.

Ковальчук, Ковальчук, Ковальчук… Только и слышно со всех сторон.

Но ведь заслуженно! Илья действительно начал сезон в сумасшедшем темпе. И вот уже СКА, который весной откровенно гнобил своего недавнего лидера, уже поет опытному форварду дифирамбы и перечисляет его клубные рекорды. Последую и я примеру питерцев.

Ковальчук – самый результативный форвард в истории СКА. Вчерашний результативный балл, добытый им за секунду до окончания матча с ЦСКА (2:0) позволил Илье обойти Тони Мортенссона.

Теперь у Ковальчука в битвах за СКА на счету 233 (96+137) очка. И большего вклада в успех клуба не сделал никто. За всю его историю.

Также Кови потряс воображение болельщиков уже двумя хет-триками в начале этого сезона. Три шайбы он забил в ворота «Салавата Юлаева» и «Слована». И в обоих случаях СКА разгромил опытных соперников.

Ну и кроме того армейцы напоминают, что на счету Ковальчука еще и самая продолжительная результативная серия в истории СКА. Только ему (причем дважды) удавалось набирать очки в 11 поединках кряду – в сезонах 2012/13 и 2013/14.

Ковальчук в очень сложной для себя весенней ситуации показал себя умным и зрелым человеком. Настоящим профессионалом. И настоящим мужиком.

Помните, что было весной? В трудной серии СКА с «Локомотивом» капитана не просто посадили на лавку. Его вообще отстранили от команды. Не позволив даже тренироваться вместе с ней. И ездить на гостевые матчи.

Всеми этими репрессивными мерами СКА как бы демонстрировал – от Ковальчука в команде один вред.

Наверное, многие игроки в такой ситуации бы сникли и задергались. Бросили бы тренироваться и попросили агента искать варианты для обмена.

Кстати, многие журналисты и специалисты были уверены, что так оно и будет. Помните, как мы наполовину в шутку (но на другую-то половину всерьез!) сватали летом Илью сперва в «Спартак», потом в «Куньлунь»…

Казалось, что в команде Олега Знарка ему места просто нет. Тем более, что и из сборной России он вылетел также резко, как и из состава СКА. Участвовать в чемпионате мира в Москве Ковальчука молча не пригласили. Это Радулова искали, ругали, заставляли извиняться в начале мая. А с Ковальчуком никто даже и разговаривать не стал. О Кубке мира речь не шла и вовсе.

И что сделал после этого Ковальчук?

Илья также молча, стиснув зубы, а на публике, наоборот, широко улыбаясь и утверждая, что «все нормально», продолжил тренироваться.

И отлично подготовился к сезону. И делом, на льду доказал, что он – может! Что время ехать с ярмарки для него еще не настало.

Да и куда торопиться, если в списке лучших бомбардиров КХЛ выше 33-летнего Ковальчука стоит только Мозякин. Но Сергей – на два года старше Ильи. Молодые их теснить с лидирующих позиций не спешат.

Кстати, о 33-х годах. В связи с ними можно вспомнить и еще одного Илюшу, который именно в этом возрасте проснулся, слез с печи, да и начала подвиги совершать.

А еще одни человек с именем на «И» в 33 года тащил крест на Голгофу…

Это я к тому, что знаковый для многих людей мира возраст Илья пережил с честью. Была у него уже своя Голгофа. А теперь видимо настало время подвигов.

И хорошо, что в СКА это тоже признали, обнародовав рекорды Ильи.

Потому что при всем моем большом уважении к другим игрокам СКА, истинный лидер команды сейчас ни Павел Дацюк, ни Вадим Шипачев и ни Евгений Дадонов…

А именно Ковальчук.

Не пора ли вернуть ему и капитанскую повязку?

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