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Кучеров забивает в Лыткарино, пока нет контракта с «Тампой» (фото)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Никита Кучеров (в центре)
Никита Кучеров (в центре)Источник: Sovsport.ru

Лучший форвард сборной России на Кубке мира Никита Кучеров теперь играет за любительскую команду в Подмосковье.

Шестого октября в подмосковном городе Лыткарино состоялась товарищеская игра между обыкновенными хоккеистами-любителями, которые представляют различные клубы ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Если точнее, это три команды из Жуковского – ХК «Сухой», ХК «Истребители» и ХК «Победа».

Каково было изумление ребят, когда к ним в состав попал представитель из НХЛ – но другой, из Национальной хоккейной лиги. Этим игроком оказался никто иной, как нападающий сборной России и лучший бомбардир клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров.

Надо напомнить, что контракт у «молнии» с Кучеровым подошел к концу, и он стал ограниченно свободным агентом. Но после того, как «Тампа» подписала Стивена Стэмкоса, команда оказалась прижатой к потолку зарплат. Пока решение по Никите Кучерову не найдено – нужно или менять какого-то игрока, или договариваться по деньгам. В то же время форвард отказался приезжать в лагерь «Лайтнинг» и улетел в Россию.

На прошлой неделе Кучеров арендовал сам для себя лед, а директор ледовой арены рассказал, что на этом катке тренируются любители. Никита сам захотел к ним присоединиться. Вот так он и попал к «истребителям» и «сухим».

Никита Кучеров (справа)
Никита Кучеров (справа)Источник: Советский Спорт

Играли «темные» против «светлых». Никита подтвердил свое мастерство и высочайший уровень, временами накручивая всю пятерку соперника и отдавая голевой пас партнеру на пустые ворота. Со счетом 8:6 победила команда «темных», за которую играл Кучеров. Причем он сам поучаствовал во всех голевых комбинациях. Забил то ли 4, то ли 5 голов – люди сбились со счета.

О его планах насчет «Тампы» узнать не удалось. Но Никита не отказался сфотографироваться с новыми партнерами по команде.

И вот еще что – на заметку генменеджера «молнии» Стива Айзермана. Кучеров играл в полноги, во второй половине матча вообще не менялся – при этом у него не было даже намека на одышку! Человек в отличной форме, забил пять голов!

Ну что еще нужно, чтобы подписать с ним контракт?!

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