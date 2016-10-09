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Наталья Воробьева: Я теперь завидная невеста

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наталья Воробьева
Наталья ВоробьеваИсточник: Sovsport.ru

Олимпийская чемпионка-2012 и призер Олимпиады-2016 Наталья Воробьева дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

«ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ»

- Наталья, первый вопрос: почему вы не стали общаться с журналистами после проигранной финальной схватки?

- Я была очень расстроена - ведь ехала в Рио только за золотой медалью. Для меня это поражение стало трагедией. В расстроенных чувствах можно наговорить много глупостей. Я об этом сожалению и хочу извиниться перед журналистами за то, что не стала общаться после финала.

На протяжении нескольких лет я являюсь лидером в этой весовой категории (до 69 кг. - Прим. ред.), на меня все соперницы настраиваются по-особому. Но в этой схватке удача от меня отвернулась. Но как говорят мои друзья, ты не проиграла, это была ничья.

На следующий день я уже пришла в себя и дала большое интервью, в нем объяснила свои чувства и эмоции. Но думаю, они всем итак были понятны без слов.

- Вы как-то сказали, что слова президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили к вам не относятся, что вам упрекнуть себя не в чем. Это так?

Напомним, после поражений Натальи Воробьевой и Валерии Кобловой Мамиашвили подверг критике обеих спортсменок:

«Обе могли выиграть золотые медали. 10 секунд – цена золотой медали. Не хочу поздравлять и не буду – они обязаны были выигрывать. Они должны были умереть, но за 10 секунд ничего не отдать. Я так жил, живу и буду жить.

А они пускай живут так, как считают нужным. Нет им прощения. Обе проявили безволие, так бороться за страну, за флаг не должны были. Соперницы были серьезные, реально, но наши девочки обязаны были выигрывать. За 10 секунд подарить золотые медали – это удел ничтожеств».

- Лично я сделала все возможное. Но у нас такой вид спорта – борьба двух человек. Оба готовятся, оба хотят выиграть. Думаю, на Олимпийские игры не приезжают люди, чтобы просто пофотографироваться на фоне достопримечательностей. И таких слов ни одна, как минимум женщина, а как максимум спортсменка, представляющая Россию, не заслуживает. Мы прошли жесткий отбор, я одна из первых завоевала олимпийскую лицензию на чемпионате мира. Думаю, президент федерации сказал это на эмоциях. Но сказал он это не мне в лицо, а журналистам. Думаю, он понял, что наговорил это сгоряча.

- Вы после того инцидента общались с Мамиашвили?

- Нет, мы не пересекались.

- Если пересечетесь, как эта встреча пройдет?

- На месте и решим, как это будет. Для меня Михаил Гера́зиевич – руководитель федерации, олимпийский чемпион, спортсмен с большой буквы. У всех бывают эмоции, тем более, когда человек отвечает перед всей страной за целую команду.

«АУДИ А8 ДЛЯ 20-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ»

- Вы говорили, что вам очень нравится автомобиль, который вы получили за серебро на Олимпиаде BMW X4…

- Да, это машина как раз для меня – более компактная, спортивная, в ней удобные кресла. Я ее перегнала в Питер, сразу обклеила защитной пленкой, чтобы она как можно дольше оставалась такая… Такая хорошенькая.

- Обклеить защитной пленкой – это же не дешево?

- Для олимпийцев сделали такой бонус, подарок, - смеется Наталья. – Очень приятно, что некоторые фирмы, предприятия к нам, олимпийцам, так относятся.

- А что с первой машиной, подаренной за победу на олимпиаде в Лондоне?

- Я ее продала. Это была АУДИ А 8. Для 20-летней девочки она слишком большая.

- А как поживает авто, которое вы подарили своему первому тренеру Камилю Джиганчину?

- Это был Nissan X-Trail, для иркутских дорог в самый раз. С машиной все хорошо, в рабочем состоянии.

«ТЕПЕРЬ У МЕНЯ КВАРТИРА В МАХАЧКАЛЕ»

- Отдых после Олимпиады еще продолжается?

- Пока продолжается. Вот на днях побывала в Махачкале. А так – постоянные встречи, мероприятия.

- Сразу после возвращения из Рио куда-то к теплому морю ездили?

- Слетала в Грецию, но буквально на пять дней, а потом вернулась и пошли мероприятия чередом. И они еще не закончились. Видимо, из-за выборов, губернатор Санкт-Петербурга будет нас поздравлять только в ноябре. Получилось так, что до Игр постоянно сидела на чемоданах и после Игр – то же самое. Но все же наступит момент, когда можно будет выдохнуть.

- В Махачкалу по какому поводу летали?

- Учитывая мое этническое происхождение (папа Натальи – лезгин. - Прим. ред.), и мое отношение в Дагестану, приехала в Махачкалу по приглашению главы республикиРамазана Абдулатипова. Он вручил мне сертификат на квартиру, так что теперь я официально стала жительницей Махачкалы.

- Сколько комнат в квартире?

- Две. За серебряную медаль дают двухкомнатную квартиру, за золотую – трехкомнатную. Но я ее еще не видела – мне надо было срочно улетать. Но раз уж у меня теперь есть квартира в Махачкале, надо будет туда ездит чаще.

- Получается, вы теперь богатая невеста: квартира в Питере, квартира в Махачкале, олимпийский BMW…

- Да, завидная невеста, - смеется Наталья. – Что у меня в личной жизни? Все хорошо.

- Когда начнете тренироваться?

- Наверное, когда очень сильно соскучусь по ковру. У меня ведь после лондонской Олимпиады практически не было отдыха. В 2012-м и 2013-м годах у меня было много соревнований. Я так тогда наборолась.... Сейчас надо проголодаться, чтобы на ковер тянуло.

- И когда проголодаетесь – до Нового года, после Нового года?

- Думаю, после Нового года. Надо не только немного отдохнуть, но и подзалечить травмы. Столько лет на таком пике выступаю.


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