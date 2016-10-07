Не называйте его русским. Как дела у азербайджанца Шейдаева в Турции?

Экс-зенитовец Рамиль Шейдаев находится в «Трабзонспоре» с июля – но не играет. Spb.Sovsport.ru рассказывает, что произошло с форвардом.

Предыстория

Новый этап карьеры Шейдаева начался 5 июля, когда «Зенит» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта. Воспитаннику сине-бело-голубых предлагали новое соглашение с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц, но не место в основном составе. Форвард признавался, что после «Зенита» собирается играть в европейском клубе, поэтому предложения «Спартака» и «Урала» отпали сразу. Игрока звали в Германию – правда, он не назвал конкретную команду.

Вопрос с «Трабзонспором» решился быстро. 11 июля официальный твиттер турецкого клуба сообщил об интересе к футболисту, а днем позже на официальном сайте уже опубликовали профиль Шейдаева в форме команды. Контракт заключен на четыре года, за это время экс-зенитовец заработает 1,6 миллиона евро. Азербайджанские СМИ даже сообщали, что всю зарплату игроку будет выплачивать Азербайджанская федерация футбольных ассоциаций (АФФА), однако там эту информацию опровергли. По версии изданий, АФФА активно участвовала в трансфере нападающего.

Смена гражданства

После завершения сделки агент игрока Сергей Кушов рассказал, что Шейдаев получил паспорт гражданина Азербайджана и начал процесс смены футбольного гражданства. Правда, в России утверждали, что за сборную футболист не сыграет. Ссылались на то, что у Рамиля не было азербайджанского паспорта на момент выступлений за юношеские и молодежную сборную России.

Против выступлений игрока за Азербайджан высказывался «Зенит». Как рассказывал в интервью Azerisport главный координатор по вопросам селекции АФФА Риад Рафиев, петербургский клуб в будущем рассчитывал на нападающего и не хотел, чтобы он стал легионером.

Однако на решение Шейдаева никто повлиять не смог, хотя спортивный директор РФС Николай Писарев говорил, что на нападающего рассчитывают в молодежной сборной России, и что при любом тренере он будет кандидатом в основную сборную на чемпионат мира-2018. ФИФА потребовался месяц, чтобы все изучить и разрешить форварду играть за сборную Азербайджана. Причем не только ему, но и еще одному экс-игроку РФПЛ Эмину Махмудову. В России полузащитник играл за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию», а летом он переехал в португальскую «Боавишту».

Сборная

Шейдаев и Махмудов сразу получили первые вызовы в сборную Азербайджана. В сентябре подопечные Роберта Просинечки, как и вся остальная Европа, стартовали в отборочном турнире к ЧМ-2018. Дебют новых азербайджанцев мог состояться еще в конце августа, если бы не отмена товарищеского матча со сборной Молдавии. Зато в победной игре против команды Сан-Марино (1:0) Махмудов и Шейдаев официально стали легионерами для российского чемпионата. Полузащитник отыграл тринадцать минут, а нападающий – две.

Хоть игроки и не получают игрового времени в своих клубах, в национальной команде на них рассчитывают. Футболистов вызвали на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018 против сборных Норвегии (8 октября) и Чехии (11 октября).

Клуб

Шейдаев покидал Петербург, чтобы играть. Пока игровая практика 20-летнего форварда – это выход на замену в матче первого раунда Кубка Турции. Зато он был удачным: «Трабзонспор» разгромил «Ардаханспор» со счетом 6:0, а Шейдаев забил шестой гол на 85-й минуте. В чемпионате экс-зенитовец еще не дебютировал, он вообще ни разу не был даже в заявке на игру Суперлиги.

В Турции говорят, что главный тренер Эрсун Янал планирует кардинально обновить состав. И почему бы тут не дать шанс Рамилю, ведь его конкуренты по нападению не забили ни одного гола за шесть туров.

Отношение к России

Главный момент за три месяца жизни форварда в Турции произошел не на футбольном поле, а в СМИ. Одно местное издание опубликовало материал об игроке, где сообщило: Шейдаев попросил «не называть русским». Даже название текста соответствующее – «Азербайджанец Рамиль». Хотя русским игрок в какой-то степени останется, ведь от российского паспорта он не отказался, и никто не забыл, за юношеские сборные какой страны он выступал.

Про Россию Шейдаеву напомнили не так давно, когда он приехал в расположение своей новой сборной.

– Чуть ли не каждый день в российских СМИ различные футбольные деятели высказываются о вас. Что думаете о том, что о вас до сих пор говорят и не могут смириться с вашим выбором?

– Я очень редко читаю СМИ и не встречал подобных высказываний. Но даже если так, то мне без разницы. Я к этому отношусь нормально, – сказал игрок в интервью Azerisport.

Три месяца назад, когда Шейдаев уезжал в Турцию, мы задавались вопросом «Потеряли ли мы талант?» Теперь можно точно сказать, что для российской сборной Шейдаев потерян. Вопрос в том, долго ли в Азербайджане будут терпеть отсутствие у форварда игрового времени в «Трабзонспоре». Особенно если его контракт действительно хотя бы отчасти оплачивает футбольная федерация этой страны.