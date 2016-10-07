«На нас все будут настраиваться по-особенному»

Генеральный директор, главный тренер и волейболистки московского «Динамо» на презентации команды перед началом нового сезона поделились ожиданиями от предстоящего чемпионата России и от Лиги чемпионов.

- Сезон начинается непросто – с долгой поездки на Сахалин, - отмечает в начале пресс-конференции наставник команды Юрий Панченко. – Уже в субботу мы отправляемся на Дальний Восток. Лететь предстоит 8 часов, первый матч – в понедельник. Знаю, все готовятся к таким встречам по разному. Кто-то предпочитает приехать в день игры, чтобы не уделять особого внимания акклиматизации. Кто-то, как мы, заранее – все-таки, с самолета отправляться на площадку непросто. Я не знаю, как на самом деле лучше. Вот вернемся – расскажем.

- У вас вообще сложный календарь – сначала «Сахалин» с долгим перелетом, затем – целая серия игр с другими фаворитами Суперлиги, включая казанское и краснодарское «Динамо». Тяжело будет вкатываться в сезон?

- Для нас нет большой разницы, с кем играть в начале турнира – с лидерами, или со слабыми командами. На встречи с нами в любом случае будут все настраиваться по-особенному, ведь мы – действующие чемпионы страны. Так что легко не будет ни с кем. А задачи выигрывать каждый матч никто не отменял, - пожимает плечами Панченко.

- Настроение в любом случае рабочее, - добавляет капитан команды Вера Ветрова. – Девушки, которые выступали в сборной на Олимпиаде, успели отдохнуть. А сейчас полностью готовы к новому сезону. Хотим подтвердить звание чемпионов России. И, конечно, успешно выступить в Лиге чемпионов, которая нам пока не дается.

- В этом году у Луги немного изменился формат, так что вы начнете выступление только в декабре. Удастся поддержать пик формы до старта турнира? – вопрос главному тренеру.

- Это, конечно, будет необычно – стартовать в Лиге чемпионов почти на два месяца позже. Но придется как-то подстраиваться. Зато сможем собрать больше информации о наших возможных соперниках, в числе которых выделяется, конечно, швейцарский «Волеро».

- Домашние матчи по-прежнему будете проводить в «Дружбе»?

- Надеемся, да. У нас, конечно, есть резервный вариант – арена на улице Лавочкина. Но не хочется делить ту площадку с мужским клубом, - смеется генеральный директор женского «Динамо» Владимир Зиничев. – В «Дружбе» сейчас идет стройка, но мы рассчитываем, что к первому домашнему матчу все будет готово.

- Вопрос новичку клуба Майе Поляк – как вас встретили в команде? Был ли обряд посвящения? Может, попросили спеть песенку ветеранам клуба?

- Не думаю, что кто-то захочет услышать песенку, которую поют таким голосом, - зычным басом отвечает хорватская блокирующая, вызывая смех в зале. – Хотя, может, в конце сезона, если выиграем титул, споем что-нибудь вместе. А встретили меня замечательно, я уже чувствую себя полноценным членом команды. Осталось показать это в официальных матчах.