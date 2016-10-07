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Игорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на части

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Игорь Шалимов (справа)
Игорь Шалимов (справа)Источник: Sovsport.ru

В пятницу только что назначенный главным тренером «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на клубной базе на вопросы специального корреспондента «Советского спорта».

- Став и.о., вы сказали, что разделяете ответственность за игру и результаты «Краснодара» с Олегом Кононовым. Но насколько большим был ваш вклад в происходившее с командой?

- Помощники обязаны разделять ответственность с главным тренером. Если, конечно, они не просто расставляют фишки на тренировках. Я занимался при Кононове группой атаки. Как в теоретическом плане, так и во время занятий на поле. Полномочия для помощника у меня были достаточно большими, но команда не создавала столько моментов, как в конце прошлого сезона, имелись проблемы с реализацией. Потому и взял на себя ответственность.

- Валерий Карпин, не будучи в свое время выдающимся технарем, сказал, когда пришел в «Спартак»: «Хочу, чтобы мы играли, как «Барселона». Каких взглядов в этом вопросе придерживается техничный в прошлом футболист Шалимов?

- Для начала скажу о «Барселоне». Все видят, какое количество передач делают каталонцы за матч и сколько времени владеют мячом. Но откуда берутся их 80 процентов владения, задумываются не все. А ведь это идет не только от выдающегося контроля мяча - «Барса» моментально возвращает себя мяч при потерях. У нас, потеряв, либо бегут назад, либо фолят, а она — возвращает. Сразу, через три секунды! Все на опережение, все на перехват, - на тренировках это отработано до автоматизма. Если вы хотите играть, как «Барселона», вы сначала такого отбора добейтесь, а потом уже говорите о контроле мяча.

- Что думаете о российском судействе в свете последних скандалов и отставок?

- Я давно о нем думаю. Наши судьи почему-то разделили футбольное поле на штрафную и все остальное. А дальше два варианта: не дают пенальти за явный фол в штрафной, зато в центре поля свистят при малейшем и даже неочевидном контакте. Либо — не видят явную грубость в центре, зато назначают 11-метровый за какую-то ерунду в штрафной. А одинаковые фолы обязаны трактоваться одинаково вне зависимости от участка поля, на котором они были зафиксированы.

- И как с этим бороться?

– На тренировках я сам сужу со свистком. И сразу сказал игрокам: фиксировать на любом участке поля буду только те фолы, за которые дал бы пенальти. То есть объявил одинаковый подход ко всем нарушениям. И тренировки сразу стали интенсивнее, динамичнее, исчезли лишние паузы. Англичане выбрали такой же подход ко всем нарушениям в игре. Потому у них и футбол более быстрый, иначе воспринимаемый. От судей зависит очень многое - вот что я о думаю о судействе.

- Случайно ли наши арбитры поделили поле на части?

- В том и вопрос, но о предвзятости говорить не хочу. Судьям за это часто достается, но порой дело не в предвзятости, а в квалификации или боязливости. Суди, что есть, независимо от участка поля, минуты матча, счета и названий соперников. Все это вообще не должно волновать арбитра при определении нарушений.

Полностью интервью с Игорем Шалимовым - в ближайших номерах газеты и на сайте «Советского спорта».

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