Исповедь на ВАДАнную тему. На саммите МОК определят будущее борьбы с допингом

В субботу на саммите МОК в Лозанне будут решать вопрос реорганизации Всемирного антидопингового агентства.

Пятый по счету Олимпийский саммит обещает стать самым запоминающимся. На повестке дня саммита — три вопроса:

1. Итоги Игр в Рио

2. Реорганизация антидопинговой системы

3. Разное

Но всех, понятно, интересует второй пункт. Дискуссии обещают стать очень горячими, хотя на всё про всё выделено лишь четыре часа. При этом обстановка накалилась задолго до начала саммита. Когда еще такое было, чтобы люди уровня президента национального олимпийского комитета и президента ВАДА обсуждали проблемы при всем честном народе?! Сейчас дискуссии ведутся именно так. Президент НОК Аргентины Херардо Вертейн написал открытое письмо, в котором заявил, что ВАДА подвело олимпийское движение и высказался за создание новой антидопинговой организации. Руководитель ВАДА Крейг Риди так же ответил открытым письмом.

Не остались в стороне и президенты международных федераций: Хулио Маглионе (водные виды) и Джан-Франко Каспер (лыжные виды) выступили на стороне «обвинения» ВАДА.

В ответ была использована самая тяжелая артиллерия: прямо накануне Сессии свои пять центов в разжигание страстей внес Барак Обама, заявивший (правда, по другому поводу), что все решения МОК предопределены заранее. При желании в этом утверждении можно увидеть обвинение в коррупции.

Президент НОК США будет присутствовать в субботу на Саммите, равно как руководители олимпийских комитетов Китая и России. Александр Жуков выступит с докладом, в котором изложит позицию нашей страны в отношении будущего ВАДА. Помимо членов исполнительного комитета МОК и президентов международных федераций приглашены президент ВАДА Крейг Риди, президент организации «СпортАккорд» Мариус Визер и президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крэйвен. Со всеми тремя у руководства МОК в последнее время по разным причинам весьма натянутые отношения.

Чего ждать от саммита? Судя по всему, решение о реорганизации будет принято, а сам процесс перестройки начнется в следующем году. Также работники Всемирного антидопингового агентства не смогут занимать должности в других организациях. Ведь тот же Крейг Риди сейчас является вице-президентом МОК.

Главное: ВАДА, скорее всего, сохранит роль главной антидопинговой организации, однако ей будут оставлены лишь технические функции. Права играть ведущую роль в мировой спортивной политике агентство будет лишено.