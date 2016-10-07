По бразильской системе. Как российская «молодежка» билась с Германией

Молодежная сборная России уступила Германии в отборочном матче ЧЕ-2017, но показала живой, интересный футбол.

Вы не забыли, что у нас есть молодежная сборная, которая продолжает участвовать в отборочном турнире ЧЕ-2017? Если нет, то молодцы, ибо сделать это легче легкого.

Такое ощущение, что забыть о «молодежке» хотят клубы – эпидемия травм, на которую посетовал даже официальный сайт РФС в превью к матчу с Германией, очень похожа на ту, какая бывает перед товарищескими играми первых сборных. Стоит им пройти, как футболисты тут же выздоравливают. Как результат, в распоряжении главного тренера Николая Писарева было всего 17 человек – даже заявку до конца не заполнишь.

Забыло о «молодежке» и ТВ – главный спортивный субхолдинг страны не нашел матчу с Германией места ни на одном из своих каналов. Оно и понятно – хоккейная баталия «Автомобилист» - «Нефтехимик» и повторы вчерашнего футбола в разы интереснее.

С другой стороны, опасения понятны. У одной команды едва-едва набирается состав, у другой – в основе чемпион мира-2014 и четыре серебряных призера Олимпиады-2016. Дело тут пахло разгромом, а смотреть, как громят твоих соотечественников – удовольствие сомнительное.

Первые минуты матча это опасение подтвердили. Нет, сборная России не была безнадежна. Подопечные Писарева хорошо двигались, шли в борьбу, пытались проводить ответные атаки. Даже моменты были. Ефремов отобрал мяч у защитника, вошел в штрафную, оставалось только сделать передачу на пять метров и вложить мяч в ногу партнеру. Хавбек «Оренбурга» вложил. Только в ногу защитника. Лысцов после подачи углового пробил головой и попал в перекладину. Евсеев накрутил Вайзера, вошел в штрафную, но пробил во вратаря…

А потом накрученный Евсеевым Вайзер взял и выполнил идеальную подачу в ту точку, куда прибежал Арнольд. Лысцов рывок капитана немцев проспал, Зуев и Карпов не помогли, Митрюшкин не спас. Обычно после первого гола в таких матчах интрига заканчивается, и фаворит забивает еще парочку мячей, спокойно доводя дело до победы. Казалось, этот сценарий воплотится в жизнь и сейчас. Германия охотно комбинировала, а Сане буквально разрывал левый фланг обороны сборной России. И добился таки своего, вложив мяч точно в ногу Гнабри – 2:0. Кажется, это и называется разницей в классе.

Но тут дальний удар удался Лысцову – центральный защитник ввиду кадрового дефицита играл в центре поля. Вратарь немцев Швабе момент проспал. 2:1, и стало понятно, что не так страшен черт, как его малюют. Да, не покидало чувство, что Германия играет по бразильской системе: вы нам забьете, сколько сможете, мы вам – сколько захотим. Да, ошибка Карпова, приведшая к третьему мячу немцев, была чудовищной, за такое в ДЮСШ порют. Но смотреть этот живой, разухабистый футбол было интересно. А голевой удар Евсеева – это, пожалуй, один из лучших моментов российской футбольной осени.

Да, проиграли. Но в Германию съездили не зря, это точно.