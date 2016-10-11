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«Теодосич – мой лучший друг». Вице-чемпион Рио готов вести «Зенит» в Евролигу

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Теодосич – мой лучший друг». Вице-чемпион Рио готов вести «Зенит» в Евролигу
Источник: БК «Зенит»

Один из главных новичков нашей лиги защитник «Зенита» Стефан Маркович в интервью Spb.Sovsport.ru – об уходе из сборной Сербии в 28 лет, финале Олимпиады и борьбе с ЦСКА за чемпионство.

«Мы вышли на Олимпиаду через квалификацию. Серебро – конечно успех»

– Вам хватило времени, чтобы восстановиться после Олимпиады?
– Это мое обычное лето, после какого-нибудь турнира я сразу еду из сборной в клуб. Здесь нет ничего нового для меня. Переход в «Зенит» – очередной вызов для моей карьеры, новый старт. Я рад находиться в Санкт-Петербурге и готов к старту нового сезона.

– После Рио больше расстраивались поражению в финале или были довольны завоеванному серебру?
– Было больше хороших ощущений, потому что от нас не ждали такого результата. Мы пробились на Олимпиаду через квалификацию, и сам факт попадания на Игры – это уже огромное достижение. Печально, что мы проиграли финал сборной США именно так, с разницей в 30 очков, но тем не менее серебро на Олимпиаде – это большой успех для Сербии.

– Эту сборную США вообще реально обыграть было или она непобедима?
– Там каждый игрок – суперзвезда НБА. К ним нужно быть готовым во всех компонентах на 100 и даже больше процентов. Перед финалом у нас были тяжелые встречи в четвертьфинале и полуфинале, после этого осталось не так много энергии. На первую четверть нам хватило сил, а со второй мы просто перестали играть. Американцы этим воспользовались. Если оставить им немного пространства – тут же накажут.

– Вы после Олимпиады завершили карьеру в сборной. Надоело проигрывать финалы, которых у вас было три: Евробаскет, чемпионат мира, теперь Олимпиада?
– Не в этом дело, а в травмах, которые были в последнее время, особенно в прошлом сезоне. Мне делали операцию, и мой организм сейчас не такой молодой, как раньше. Последние 14 лет я проводил каждое лето с национальной командой. Если чувствуешь, что не готов полностью помогать сборной – лучше дать шанс кому-то другому. Я бы хотел выиграть больше медалей, но проблема в физической готовности.

– Ваш партнер по сборной Неманья Бьелица сказал, что вы не уйдете из сборной, пока не возьмете золотую медаль.
– У нас отличная атмосфера в сборной, мы почти как семья. На протяжении клубного сезона мы не находимся вместе, но приезжаем друг к другу на свадьбы, например. Мы близко дружим и очень хорошо знаем друг друга. Понимаю Бьелицу, но у меня такой характер: если принял какое-то решение, а над уходом из сборной я думал довольно долго – оно не изменится.

«Дружба с Теодосичем – один из главных моментов в карьере»

– Вы сами могли играть в НБА, однако на драфте-2010 вас никто не взял. Почему?
– Я подписал контракт в Италии с «Бенеттоном», а если и был шанс на драфте – наверное, только во втором раунде. После сезона я должен был быть в сборной, поэтому не мог поехать в лагерь новичков НБА. Может, все было бы по-другому, если бы уехал, но это в прошлом.

– С Милошем Теодосичем общались перед тем как перейти в «Зенит»?
– Да, я спрашивал его о лиге и о том, как играл петербургский клуб в прошлом сезоне. Милош отзывался очень хорошо. Он для меня один из лучших друзей в сборной, мы вместе играли около десяти лет. Один из главных моментов в моей карьере – наличие такого человека, как Теодосич. Это большая честь – играть рядом с ним.

– Еще один армеец Нандо де Коло играл с вами в «Валенсии». Он тогда уже был суперзвездой?
– Он отлично играл не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге действовал невероятно. Каждый год де Коло развивается. В «Валенсии» Нандо был одним из лидеров. В НБА он приобрел хорошие навыки, и сейчас это один из лучших баскетболистов в Евролиге – я рад за него.

– «Зенит» готов в этом сезоне бороться с ЦСКА за чемпионство? Это же не только в России, но и в Европе официально лучшая команда.
– Я, как и тренер с моими одноклубниками, люблю конкурировать. Всегда нужно ставить более высокие цели, оставаться голодным до побед – это правильный менталитет.

«Когда потеплеет, схожу с сыном на футбол»

– Вообще что-то знали раньше о «Зените»? Команда же совсем молодая.
– Я слежу за тем, что происходит в европейском баскетболе. Знал, что у баскетбольного «Зенита» пока небогатая история, и не знал деталей: например, в каком зале она играет. Я не очень пристально следил за «Зенитом», поэтому и обратился к Теодосичу.

– Про футбольный клуб наверняка ведь слышали.
– Да, мне нравится смотреть футбол.

– Недавний матч со «Спартаком» видели?
– Нет, мы были в Химках на товарищеской игре. Зато посмотрели первый тайм встречи с АЗ – наша команда играла здорово. Хорошо, что «Зенит» в итоге выиграл. Сейчас в Петербурге холодает, но во второй части сезона, когда будет тепло, обязательно возьму сына с собой на футбол. Мы и в команде обсуждаем футбол. Но не тактику, конечно, а просто результаты. Мы же всего лишь баскетболисты, о тактике лучше самим футболистам поговорить (смеется).

– В этом сезоне главная цель «Зенита» – Евролига. Правильно ставить такую задачу на третий сезон в истории?
– Евролига – лучшее соревнование в Европе, и это цель, к ней нужно стремиться: болельщики в Петербурге смогут увидеть элитный баскетбол.

«Для сборной России здорово, что рядом есть Кириленко»

– Вы знаете о ситуации с конфликтом Евролиги и ФИБА?
– Да, но у меня нет мнения по этому поводу. Я лишь играю в баскетбол, а та история не имеет отношения к игре. Это их дело.

– То есть для вас не имеет значения, где играть – в Евролиге или Лиге чемпионов ФИБА?
– Хочется играть против лучших команд с лучшими баскетболистами, только так можно прогрессировать. Сейчас все лучшие точно играют в Евролиге.

– Российский баскетбол чуть не стал жертвой этого конфликта, сборную могли дисквалифицировать. При этом она уже три года не играла на крупных турнирах. По России скучают в мировом баскетболе?
– У России всегда были хорошие команды, они стремились быть в топе каждого турнира. Сейчас удалось справиться с возникшими проблемами, приходит молодое поколение, строится новая команда, которая голодна и готова бороться. Россия – огромная страна, в ней много талантов. Сейчас сборная квалифицировалась на Евробаскет – думаю, вот там ее задачей будет как раз выступить как можно успешнее.

– Глава РФБ – Андрей Кириленко. Пересекались с ним на паркете?
– Я играл против него в сборной, когда он был гораздо моложе. Кириленко – легенда не только российского, но и мирового баскетбола. Это здорово для России, что он находится рядом со сборной. Я желаю российским баскетболистам удачи.

«Удовлетворили условия, предложенные «Зенитом»

– На тренировке «Зенита» вы больше работали в паре с Сергеем Карасевым. Вы пока больше с ним общаетесь, советуетесь?
– Нет, просто так сложилось. Поскольку я разыгрывающий, мне важно наладить понимание со всеми. В «Зените» отличные ребята, все до одного. Мне нравится общаться с каждым.

– Как у вас дела с пониманием русского языка?
– Некоторые слова похожи на те, что есть в сербском языке, я могу их понимать. Но в основном разговариваю по-английски.

– Футбольный «Зенит» входит в двадцатку обеспеченных клубов Европы, бюджет баскетбольной команды скромнее. Насколько привлекательным было предложение?
– Команда финансово стабильна, а это важно в любой работе, не только в баскетболе. Все выплачивают вовремя. То, о чем просишь, выполняют. Летом у меня было два предложения о переходе, и условия «Зенита» меня удовлетворили.

– Ваша зарплата в Петербурге больше, чем заработок в предыдущих клубах в Испании, в Турции?
– Не хочу об этом подробно говорить, дело же просто в бизнесе, в рыночных отношениях. Тебе платят ровно столько, сколько ты стоишь.

– Василий Карасев ожидает, что вы станете лидером команды?
– Я никогда не стеснялся этого – быть примером и вести за собой команду, никогда не убегал от ответственности. На протяжении всей карьеры и жизни всегда старался заступаться за партнеров и делал все, что в моих силах.

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