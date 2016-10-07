Известная девушка-боец ММА, общественный и политический деятель Юлия Березикова выразила своем мнение о детских поединках на турнире WFCA в Грозном и о конфликте между Федором Емельяненко и представителями лиги «Ахмат».

О турнире в Грозном

Турнир, который проходил в Грозном, обслуживала судейская бригада Союза ММА, которая имела аттестацию. Если это были показательные бои, то они и должны были быть без объявления победы, если спарринг, то дети по правилам должны были быть в экипировке.

Очень часто проводятся детские соревнования, по различным видам единоборств, где достигшие 12 лет официально не вносятся в протокол, а детям помладше все равно устраивают такие спарринги, но они все в защите и в экипировке, иначе как повышать уровень спортивного мастерства? Вот и тренера выставляют малышей, но это все с согласия и желания родителей.

По моему мнению, ничего страшного в произошедшем нет.

О детстве

С моей профессиональной точки зрения, спортсмены, которые с детства занимаются единоборствами, к себе относятся очень строго. Мне нравится, что на Кавказе воспитывают настоящих мужчин, в лучших воинских традициях, как это было всегда у славян.

Я с детства, с 7 лет дралась во дворе, и ничего страшного в этом не вижу. Сейчас наших детей воспитывают так, что если мальчик полез на дерево или забор , то это неправильно, его наказывают, а девочек за подобные вещи, например, если дала мальчику сдачи поощряют, хвалят. В интернете пользуются популярность ролики, где совсем маленькие девочки, технично бьют по лапам и участвуют в показательных боях с мальчишками. Поэтому девчонки у нас вырастают сильными. А мальчишек мы воспитываем неправильно, и в итоге получаем ситуацию, когда женщины жалуются, что нет сильных мужчин.

Раньше в четыре года сажали на коня, с ранних лет учили стрелять и не ябедничать. А сейчас у нас насаждаются и перенимаются не только европейские ценности, но и подходы в области прав ребёнка «Ювенальная юстиция» , уполномоченный по правам ребенка и другие методы и технологии социальной защиты семьи и детства. Как социальный работник по образованию я не говорю, что это плохо. Теория это одно. Но в Европе мы сейчас наблюдаем результаты такой политики. Я считаю, что традиции нужно соблюдать и нормально воспитывать парней. И не делать из этого какую-то трагедию.

О конфликте между Федором Емельяненко и представителями клуба «Ахмат»

Родители, наверняка, присутствовали на бое, он проходил при их согласии. Во-вторых, действительно, есть правила. И здесь вопрос еще к каналу который транслировал это в эфире в первую очередь, в том, почему это показали по телевизору, почему об этом не подумали.

Неправильно, что всю эту историю так раздувают. Не стоит подогревать ситуацию, а надо решить ее дипломатично. Нам не нужны эти противоречия между Союзом ММА, Чечней, Россией. Все эти моменты, конфликты только мешают нормальному развитию спорта и воспитания детей, молодежи. Все слишком бурно отреагировали , как с одной стороны, так и с другой стороны, разделились на два лагеря! Это история всего лишь повод, чтобы выплеснуть все недовольство и которая вскрывает наши внутренние проблемы и противоречия, мы не должны вестись, давать пищу для наших оппонентов. Посты спортивного и представителей около спортивного сообщества я читала с разочарованием! Все как один повторяют одно и то же и этот флешмоб и хештеги... Общественное коллективное сознание процветает, а критическое мышление имеют лишь единицы!



