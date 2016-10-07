Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Адмирал- : -Спартак
Футбол  Динамо- : -Кубань
Футбол  Англия- : -Мальта
Футбол  Енисей- : -Факел
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Девчонки у нас вырастают сильными, а мальчишек мы воспитываем неправильно»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юлия Березикова (слева)
Юлия Березикова (слева)Источник: Фото из личного архива

Известная девушка-боец ММА, общественный и политический деятель Юлия Березикова выразила своем мнение о детских поединках на турнире WFCA в Грозном и о конфликте между Федором Емельяненко и представителями лиги «Ахмат».

О турнире в Грозном

Турнир, который проходил в Грозном, обслуживала судейская бригада Союза ММА, которая имела аттестацию. Если это были показательные бои, то они и должны были быть без объявления победы, если спарринг, то дети по правилам должны были быть в экипировке.

Очень часто проводятся детские соревнования, по различным видам единоборств, где достигшие 12 лет официально не вносятся в протокол, а детям помладше все равно устраивают такие спарринги, но они все в защите и в экипировке, иначе как повышать уровень спортивного мастерства? Вот и тренера выставляют малышей, но это все с согласия и желания родителей. 

По моему мнению, ничего страшного в произошедшем нет.

О детстве

С моей профессиональной точки зрения, спортсмены, которые с детства занимаются единоборствами, к себе относятся очень строго. Мне нравится, что на Кавказе воспитывают настоящих мужчин, в лучших воинских традициях, как это было всегда у славян.

Я с детства, с 7 лет дралась во дворе, и ничего страшного в этом не вижу. Сейчас наших детей воспитывают так, что если мальчик полез на дерево или забор , то это неправильно, его наказывают, а девочек за подобные вещи, например, если дала мальчику сдачи поощряют, хвалят. В интернете пользуются популярность ролики, где совсем маленькие девочки, технично бьют по лапам и участвуют в показательных боях с мальчишками. Поэтому девчонки у нас вырастают сильными. А мальчишек мы воспитываем неправильно, и в итоге получаем ситуацию, когда женщины жалуются, что нет сильных мужчин.

Раньше в четыре года сажали на коня, с ранних лет учили стрелять и не ябедничать. А сейчас у нас насаждаются и перенимаются не только европейские ценности, но и подходы в области прав ребёнка «Ювенальная юстиция» , уполномоченный по правам ребенка и другие методы и технологии социальной защиты семьи и детства. Как социальный работник по образованию я не говорю, что это плохо. Теория это одно. Но в Европе мы сейчас наблюдаем результаты такой политики. Я считаю, что традиции нужно соблюдать и нормально воспитывать парней. И не делать из этого какую-то трагедию.

О конфликте между Федором Емельяненко и представителями клуба «Ахмат»

Родители, наверняка, присутствовали на бое, он проходил при их согласии. Во-вторых, действительно, есть правила. И здесь вопрос еще к каналу который транслировал это в эфире в первую очередь, в том, почему это показали по телевизору, почему об этом не подумали.

Неправильно, что всю эту историю так раздувают. Не стоит подогревать ситуацию, а надо решить ее дипломатично. Нам не нужны эти противоречия между Союзом ММА, Чечней, Россией. Все эти моменты, конфликты только мешают нормальному развитию спорта и воспитания детей, молодежи. Все слишком бурно отреагировали , как с одной стороны, так и с другой стороны, разделились на два лагеря! Это история всего лишь повод, чтобы выплеснуть все недовольство и которая вскрывает наши внутренние проблемы и противоречия, мы не должны вестись, давать пищу для наших оппонентов. Посты спортивного и представителей около спортивного сообщества я читала с разочарованием! Все как один повторяют одно и то же и этот флешмоб и хештеги... Общественное коллективное сознание процветает, а критическое мышление имеют лишь единицы!


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Доренко: Критика Емельяненко? Если жители Чечни довольны, то и слава БогуРоссийский журналист Сергей Доренко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее раскритиковал организаторов турнира по смешанным единоборствам в городе Грозный за проведение боев между детьми.Рамзан Кадыров: Прошу не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство ЕмельяненкоГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал всех спортсменов, которые остались недовольными критикой Федора Емельяненко, прекратить оскорбления в адрес известного бойца, отметив, что последний уже признал свою ошибку.Сергей Овчинников: В конфликте между Емельяненко и бойцами из Чечни – тоже самое как моська лает на слонаТренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.Абдул-Керим Эдилов принял вызов Крылова, вступившегося за ЕмельяненкоЧеченский боец Абдул-Керим Эдилов принял вызов на бой украинца Никиты Крылова.Мохнаткин ворвался в топ-50 тяжеловесов, Емельяненко – 32-й. Рейтинг бойцов ММАМохнаткин ворвался в топ-50 тяжеловесов, Емельяненко – 32-й. Рейтинг бойцов ММАSovsport.ru представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В октябрьском рейтинге по версии Fightmatrix произошло немало изменений.Хабиб Нурмагомедов занимает десятую строчку в мировом рейтинге легковесовРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов потерял одну позицию в рейтинге дивизиона в октябре.W5. Самые горячие поединки наступающих выходныхW5. Самые горячие поединки наступающих выходныхБольшой вечер кикбоксинга под названием W5: «Легенды в Праге» пройдёт на знаменитой O2 Arena под эгидой Мировой версии W5.Федор Емельяненко занимает 32-е место в рейтинге тяжеловесов, чемпион лиги «Ахмат» – на 166-й строчкеРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко остался на 32-м месте в обновленном рейтинге тяжеловесов ММА.Отец бойца MMA из Екатеринбурга: Детские бои в Грозном – подставныеПрезидента Союза MMA России Федора Емельяненко, осудившего детские бои в Чечне, поддержал отец призера чемпионата УрФО по рукопашному бою 13-летнего Амина.Александр Шаблий: Мы не знаем, как конфликт в ММА отразится на детях, поэтому призываю оставить весь этот шумБоец смешанного стиля Александр Шаблий, выступающий в лиге ACB, высказал свое мнение относительно детских поединков на турнире WFCA в Грозном.Рамзан Кадыров: Федор, вы неправы. Русские богатыри так не поступаютГлава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику российского бойца Федора Емельяненко. Ранее Федор раскритиковал проведение в Грозном детских боев.Адам Делимханов: Емельяненко придется отвечать за каждое слово в адрес моих племянниковДепутат Госдумы РФ Адам Делимханов прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он подверг критике слова бойца ММА Федора Емельяненко.Надир Ашуров: Даже взрослые мужчины в боксе и кикбоксинге выступают в защитной экипировкеТренер ММА Надир Ашуров рассказал о том, какие правила были нарушены во время детского боя в Чечне.Владимир Соловьев: Оскорблять Федора Емельяненко недопустимоИзвестный телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением относительно детского боя в Чечне.Азербайджанский боец Турал Рагимов: Если бы дети дрались в шлемах, никаких бы разговоров не былоАзербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов прокомментировал участие детей на турнире WFCA, который прошел на днях в Грозном.Майрбек Хасиев: Емельяненко выставил бой детей таким образом , будто они бились насмерть в клеткеГлава лиги ACB «Беркут» Майрбек Хасиев прокомментировал ситуацию с детским боем в Чечне.Салимгерей Расулов: Емельяненко высказался насчет правил - с одной стороны он прав, переживает за детей. А так, хозяин - баринЧемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов поделился своим мнением по поводу выступления детей на турнире WFCA в Грозном.Виталий Мутко: В ситуации с детским боем в Чечне нужно разобратьсяМинистр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с детскими боями в Чечне.Гимбатов перевесил Шокало. Результаты взвешивания участников первого дня турнира Fight Nights Global 53В Москве прошла официальная церемония взвешивания участников первого дня турнира Fight Nights Global 53 Weekend.Илья Курзанов: Федор Емельяненко - пример как для меня, так и для других бойцовРоссийский боец смешанного стиля Илья Курзанов прокомментировал участие детей Рамзана Кадырова на турнире WCFA в Грозном.

Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение