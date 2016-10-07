Станислав Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессия

Перед матчем против Коста-Рики главный тренер сборной России рассказал специальному корреспонденту «Советского спорта» об особенностях предстоящей игры и некоторых планах национальной команды.

- Что главнее во встрече с Коста-Рикой — выиграть или показать тот футбол, который вы хотели бы привить сборной?

- Одно от другого отделить сложно. Если будет высокий уровень игры, придет и результат.

- А если все-таки выбрать что-то одно?

- Поскольку сборная представляет страну, на первом месте, конечно, результат. Которого не бывает без качественной игры. В спорте вообще самое главное — выиграть. После чего сделать верный анализ, - чтобы в следующий раз тоже выиграть, но показать более красивый футбол.

- В контрольных матчах этой осени планируете наиграть костяк или просмотреть как можно больше людей?

- Меня все время спрашивают про это вот «наиграть». Но у нас впереди конкретный матч, вызваны определенные футболисты. Смотрю на них на каждой тренировке, определяю лучших, которые в итоге и выйдут на поле. Отталкиваться будем от своих возможностей, не забывая при этом о потенциале соперника.

- В матче с турками вы использовали блочный принцип построения сборной. Сохранится ли он против Коста-Рики?

- Тот матч был первым для меня, времени на подготовку не совсем хватало, поэтому исходил в определении состава из клубных блоков. Сделали максимум возможного на тот момент. К игре с Ганой готовились дольше — это позволило наметить определенный сценарий и более точечно подобрать исполнителей.

- То есть блочный принцип при планомерной подготовке не обязателен?

- Нет. Но если есть хорошая наигранная связка — зачем от нее отказываться? Все должно работать на нашу игру и результат — вот главный принцип.

- Ваши слова после Турции: «Одной игровой схемы для уважающей себя команды мало». Но станет ли какая-то из схем основной для вашей сборной, а какая-то — резервной? Или планируете наигрывать их в равной степени?

- Как бы правильно сформулировать... Понятно, что есть подбор игроков, лучше подходящий для какой-то из схем. Но есть и ситуации, когда надо пробовать имеющиеся варианты либо с начала игры, либо в течение. Это не значит, что одна схема основная, другая экстренная. Все идет от обстоятельств, от соперника, от счета.

- Тогда про соперника. Как нынешняя Коста-Рика соотносится по силе с той, что вышла в четвертьфинал чемпионата мира два года назад?

- В Краснодар приехало больше половины команды бразильского образца. Многие футболисты выступают за европейские клубы. Просмотрел несколько последних матчей — они играют по той же схеме, что и в Бразилии. У нас в воскресенье будет сильный соперник.

- Успели ощутить, что тренеры клуба и сборной — разные профессии?

- Нет. Подход разный — профессия та же.

- Быть может, это разные виды работ?

- Снова нет. Ты готовишь команду, футболистов. В сборной их реже видишь перед собой, это верно. Если только на экране. Здесь больше анализа, стратегии и тактики. Но профессия та же — футбол.

- У клубного тренера несколько больше трех дней на подготовку к важным матчам.

- Во-первых, не три, а пять. Во-вторых, мы с игроками говорим на одном языке. Они меня понимают, надеюсь. И я делаю все возможное для того, чтобы донести до них свои мысли в те сроки, которыми располагаю.

- Если в команде нет Месси и Криштиану Роналдо, обязанности лидеров нужно распределять на всех или все-таки изыскивать авангард в своих рядах?

- Месси и Криштиану Роналдо много у кого нет, не только у нас. Но в сборной России игроки хорошего уровня. Превратить их в сильную команду — моя задача. И я в этом смысле оптимист. Если футболисты будут в себя верить, все получится.

- 10 ноября вас ждет игра против Катара. Сбор тоже пройдет в этой стране?

- 7 ноября улетим, 13-го переберемся в Грозный, где через два дня встретимся с румынами. Между этими датами будем работать в Катаре.

- Как вам новый стадион «Краснодара», который вы осмотрели как раз перед нашей беседой?

- Спасибо Сергею Галицкому за обстоятельный рассказ и показ. Впечатлен. И внутри и снаружи все сделано на самом высоком уровне. Видно, что человек вложил душу в это сооружение.