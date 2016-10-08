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Выпечка, пинки и «Ельчин». Как Коста-Рика готовится к игре с Россией

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Футболисты сборной Коста-Рики
Футболисты сборной Коста-РикиИсточник: Sovsport.ru

«Советский спорт» – о том, как в Краснодаре сборная Коста-Рики готовится к воскресному матчу с Россией.

Костариканцы прибыли в Краснодар еще в понедельник – раньше, чем российская сборная. Заехав в отель, команда отправилась на тренировку, которая длилась почти два часа. Потом команда каждый день тренировалась дважды

На обед и ужин диетолог сборной Коста-Рики попросил готовить краснодарских поваров спагетти и свежую выпечку. Если паста – привычная еда в рационе игроков, то выпечка…

Но «беременных», как недавно в шутку выразился о лишнем весе игрока Станислав Черчесов, в команде нет. Две тренировки дают о себе знать. Утреннее занятие длится около двух часов, вечернее – почти три.

На усталость игроки не жалуются. Впереди у Коста-Рики – отборочные матчи на ЧМ в России. Сбор на Кубани костариканцы воспринимают как тренировочный. С этим и связан их ранний приезд в Краснодар. Потом времени собраться так надолго уже не будет.

Костариканцы позвали на тренировки лучших воспитанников академии «Краснодара», на полях которой сами и тренируются. Своих игроков для двухсторонок не хватает. Контакт с главным тренером сборной Оскаром Рамиресом они держат через бывшего игрока «Кубани» Маркоса Уреньи, который по-русски говорит бегло и понятно.

Любая ошибка игрока сопровождается пинками от команды. Сбил темп – получай пинок. Такие вот нравы в сборной Коста-Рики. Рамирес подобную практику поощряет. Молчаливо – эмоции держит в себе.

Зато тренировка костариканской сборной может начаться намного позже запланированного. Такое у Станислава Черчесова, приверженца дисциплины, немыслимо. А здесь – в порядке вещей. Счастливые часов не наблюдают. Главное – на игру бы не опоздали.

После тренировок игроков Коста-Рики не отпускают воспитанники академии – и те раздают автографы и фотографируются. Особое внимание к голкиперу «Реала» Кейлору Навасу. Он – главная звезда. На занятия выходит последним; как, впрочем, и уходит с них. Навас серьезен всю тренировку. Улыбки – уже после. Когда будет фотографироваться с краснодарскими мальчишками.

Зато Ельцин Техеда все время смеется, понимаешь. Кстати, партнеры по сборной окликают парня, которого родители назвали в честь первого президента России не иначе как «Ельчин». При этом, как говорит Техеда, почти никто из партнеров не знает, кто такой Борис Ельцин. Им это не интересно.

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