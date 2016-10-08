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Ковальчук хорош! Но сборной России нужнее Барабанов и Шестеркин

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ковальчук хорош! Но сборной России нужнее Барабанов и Шестеркин

Обозреватель «Советского спорта» - о том, кто должен стать лидерами нашей национальной команды в ближайшее время.

Журналисты сейчас хором (я в том числе) и по делу хвалят форварда Илью Ковальчука за яркую и результативную игру в СКА. И вот уже к нашей канонаде подтянулась и более «тяжелая артиллерия» - хоккейные эксперты.

Сергей Гимаев, к примеру, уже перекинул мостик со СКА в сборную России – благо туда далеко ходить не надо, тренер-то общий – и предрекает Ковальчуку скорое возвращение в сборную.

И вот тут я бы не спешил.

Близится ноябрьский этап Евротура. И меньше всего я хочу увидеть на нем Ковальчука.

Как бы гениально Илья не играл… Зачем он сборной сейчас? Опять его проверять будем? Может, хватит?

Тем более, что в том же СКА есть ребята моложе и поинтереснее. С перспективой! Которые в сборной еще никогда не выступали. Вот пусть и набираются опыта в Финляндии!

В первую очередь я говорю об Александре Барабанове. Он только на третьем месте в списке бомбардиров клуба. Но, как и Ковальчук, наколотил уже десять шайб с начала сезона. Двух хет-триков у него в активе нет. Но есть три дубля. Тоже неплохо.

Да и потом, обратите внимание какие голы забивает Александр в свои 22 года.

В матче с «Медвешчаком» он сравнял счет (4:4) и перевел игру в овертайм.

В поединке с «Югрой» сломил сопротивление соперника забросив вторую и третью шайбы СКА (3:0).

С «Автомобилистом» сравнял счет (2:2) и вновь перевел игру в овертайм.

С «Барысом» вывел свою команду вперед в третьем периоде (4:3).

В битве с «Магниткой» Александр опять же в третьем периоде сравнял счет (2:2). А затем поставил и победную точку в матче (4:2).

Фактически все его голы оказали влияние на исход поединка. Причем, происходило это в матчах, где победа далась питерцам вовсе нелегко. Или вообще в итоге ускользнула в дополнительное время.

Чем не кандидат в сборную?! Надеюсь, что и Олег Знарок уже взял парня на карандаш. А компанию ему может составить 20-летний вратарь СКА Игорь Шестеркин. Четыре матча на «ноль» с начала сезона – это уровень!

Вообще, я критиковал НХЛ за то, что они на Кубок мира выставили совмещенную молодую команду из США и Канады. Я и сейчас считаю, что таких вот «винегретов» на серьезных турнирах быть не должно.

Но сама то идея молодой команды хороша! И она в принципе сработала. Не стушевались вчерашние юниоры перед более опытным соперником.

Так почему бы и нам не взять ее на вооружение? Почему бы не послать на ноябрьский этап Евротура, если не сборную игроков до 23 лет, то хотя бы до 25?

Ведь тому же Барабанову и Шестеркину международный опыт как раз очень нужен в отличие от, допустим, Ковальчука или Мозякина. И эти ребята (до 25) как раз и должны стать нашим костяком на двух следующих Олимпиадах. Не подпишет Кучеров контракта в НХЛ – давайте и его сюда!

Или мы будем опять сборную натаскивать к чемпионату мира?

Я, честно слово, этого уже просто боюсь.

Вот мы наигрывали ее в прошлом сезоне с ноября. И что в итоге? Какой результат у этих домашних заготовок?

Выкинули из состава перед чемпионатом мира в Москве двух главных звезд КХЛ – Радулова и Ковальчука!

Вот так притерли партнеров. Вот так наиграли связки.

Нет, все решает тренер. Это понятно. Но это два самых дорогих игрока КХЛ. Их возвращение в нашу лигу из-за океана позиционировалось в первую очередь с усилением национальной команды…

Поэтому давайте сейчас в сборной – без Ковальчука. Пусть там молодежь поиграет. А Илью пригласим на чемпионат мира весной. Если у него с игрой и тогда все будет в полном порядке.

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