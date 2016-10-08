Из «Спартака» в Европу. Как Промес поднимает свой ценник

Квинси Промес (слева) Источник: Reuters

В отборочном матче на ЧМ-2018 сборная Голландии разгромила Белоруссию (4:1), а Квинси Промес забил два мяча и был лучшим на поле.

Этим роттердамским вечером Промес был прекрасен. Сначала он забил рядовой гол в ближний угол, подкараулив отскок мяча. Затем потрясающе исполнил удар с лета из-за пределов штрафной площади. Принял участие в третьей голевой комбинации. Мог забить еще. На протяжении всего матча спартаковец действовал исключительно грамотно, то играя в пас, то включая дриблинг. Как в эпизоде с первым взятием ворот – именно он, обыграв оппонента, начал атаку. И завершил ее. Не такой уж это и рядовой гол.

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд неоднократно отмечал прогресс полузащитника/нападающего в России. «Он играет каждый уикенд в чемпионате высокого уровня. Мой выбор основан на том, что игрок показывает в своем клубе. Надо сказать, он играет действительно хорошо. Очень плохо, что вы не смотрите матчи Промеса за «Спартак». Я вот смотрю каждую неделю по 90 минут, Квинси в порядке», – прокомментировал Блинд приглашение игрока на октябрьские матчи сборной.

В этом году Промес стал твердым игроком основы. До вчерашнего матча не забивал. Но регулярно становился одним из лучших в составе. Кто-то скажет, что быть одним из лучших в нынешней сборной Голландии – не такое уж и великое достижение; голландцы переживают сложный период в своей истории, провалились в отборе на Евро-2016 и не факт, что через два года приедут в Россию. Все так. Но сборная Голландии, несмотря ни на что, остается брендом. На эту команду смотрят. И Квинси – один из ее лидеров.

Поначалу в сборной Промес вел себя очень скромно. Получил мяч – отдал партнеру. Не так, как в «Спартаке», где он давно делает все, что хочет. Но за год приобрел авторитет, стал исполнять стандарты и вести, а не поддерживать, игру. Он больше не боится брать инициативу на себя. Да и партнеры не против. Но при этом он соблюдает баланс командного и индивидуального в своей игре. И это у Квинси получается даже лучше, чем в «Спартаке», где он порой передерживает мяч или принимает не лучшие решения.

«Спартаку» прогресс голландца, конечно, на руку. Это самый ценный актив команды. Рано или поздно Промеса придется продать. И чем дороже, тем лучше. По некоторым данным, «Спартак» приобрел хавбека у «Твенте» за 10-12 млн евро, а сумма отступных по новому контракту составляет 35 млн евро. Сколько сейчас стоит Промес? Столько, сколько за него готовы заплатить. Неизвестно. Однако, по данным transfermarkt.de, за время, проведенное в «Спартаке», голландец подорожал с 6,5 до 15 млн евро.

Все цены, указанные на трансфермаркте, разумеется, условны. Но они отражают динамику. Промес стремительно дорожает. И после вчерашнего матча наверняка еще больше увеличил свою стоимость. Можно не сомневаться в том, что спрос на 24-летнего голландца, который не просто хорош, а стабильно хорош, обязательно будет. Кто знает, может быть, нынешний сезон премьер-лиги – последний для Кивнси. Если его что и удержит в «Спартаке», то только участие в Лиге чемпионов. Но выполнимо ли это, сказать не берусь.